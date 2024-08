BVB holt DFB-Teamspieler Groß, neuer Konkurrent für Braunöder in Como

Die Sommertransferzeit hat nun begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen...

Pascal Groß

ZM, 33, GER | Brighton & Hove Albion – > Borussia Dortmund

Der zentrale Mittelfeldspieler Pascal Groß ist ein wahrer Spätzünder: Über kleine deutsche Klubs wie den Karlsruher SC und den FC Ingolstadt schaffte er im Sommer 2017 den Sprung nach England, wo er seitdem sieben Jahre für Brighton spielte und es in 261 Spielen auf 32 Tore und 52 Assists brachte. Erst im Jahr 2023 – im Alter von 32 Jahren – schaffte er den Sprung in die deutsche Nationalmannschaft, für die er nun schon in acht Spielen zum Einsatz kam. Nun kehrt Groß in die deutsche Bundesliga zurück und unterschrieb bis Sommer 2026 bei Borussia Dortmund, das sieben Millionen Euro Ablöse nach Brighton überwies.

Aleksandar Vucenovic

ST, 26, AUT | EN Paralimniou – > NK Radomlje

Die Reisejahre des bosnisch-stämmigen, österreichischen Angreifers Aleksandar Vucenovic gehen weiter: Im Februar 2020 verließ der heute 26-Jährige den SKN St. Pölten und spielte in weiterer Folge in der Slowakei für Sered, in Finnland für den FC Haka, in Bosnien für Zeljeznicar Sarajevo, in Rumänien für die UTA Arad und zuletzt auf Zypern für Paralimniou. Die meisten dieser Auslandsabenteuer waren nicht von Erfolg gekrönt, aber beim zyprischen Klub Paralimniou kam Vucenovic auf 14 Tore in 50 Spielen, weshalb er nun das Interesse des slowenischen Klubs Radomlje auf sich zog. Dorthin wechselt der österreichisch-serbische Doppelstaatsbürger nun ablösefrei und unterschreibt einen Einjahresvertrag.

Stefan Feiertag

ST, 22, AUT | Blau-Weiß Linz – > LKS Lodz

Vor einem Jahr wechselte der ehemalige österreichische Juniorenteamstürmer Stefan Feiertag von Amstetten zu Blau-Weiß Linz. In der Bundesliga ist der 186cm große Angreifer aber noch nicht richtig angekommen, kam für die Linzer in 27 Bundesligaspielen nur auf einen Treffer und zwei Assists, stand dabei aber nur knapp 800 Minuten auf dem Platz. Die Saison 2024/25 wird Feiertag leihweise in der zweiten polnischen Liga verbringen. Der LKS Lodz stieg gerade erst aus der Ekstraklasa ab und hat den sofortigen Wiederaufstieg als Ziel. Der polnische Klub hält zudem eine Kaufoption auf den Niederösterreicher, der in Linz noch Vertrag bis 2026 hat.

Yannik Engelhardt

DM, 23, GER | Fortuna Düsseldorf – > Como Calcio

Nach dem Serie-A-Aufstieg verpflichtet Como Calcio den defensiven Mittelfeldspieler Yannik Engelhardt von Fortuna Düsseldorf und bezahlt für den 23-Jährige eine stolze Ablöse von acht Millionen Euro, was ihn zum zweitteuersten Düsseldorf-Verkauf der Vereinsgeschichte nach Benito Raman macht. Engelhardt kam in Düsseldorf in der vergangenen Spielzeit auf 37 Pflichtspieleinsätze und erzielte vier Tore und zwei Assists. Bei Como wird der Deutsche ein direkter Positionskonkurrent für den ÖFB-Legionär Matthias Braunöder sein. Como gab mittlerweile fast 36 Millionen Euro für neue Spieler aus, um das Projekt Klassenerhalt erfolgreich bestreiten zu können.