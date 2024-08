Cancelo wird Saudi-Legionär, Arsenal holt Europameister Merino

Die Sommertransferzeit neigt sich bereits dem Ende zu und es gibt nahezu täglich mehrere, interessante Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen...

Joao Cancelo

RV, 30, POR | Manchester City – > Al-Hilal

Zuletzt wurde der bei Pep Guardiola in Ungnade gefallene Portugiese Joao Cancelo zweimal von Manchester City verliehen: Sowohl bei den Bayern, als auch in Barcelona hielt sich sein Erfolg aber in Grenzen und so entschied sich der 58-fache Nationalspieler nun für einen fixen Abgang aus der Premier League. Cancelo schließt sich dem saudischen Meister Al-Hilal an, wofür die „Citizens“ eine Ablöse in Höhe von 25 Millionen Euro erhielten. Der 30-jährige Rechtsverteidiger wird bei Al-Hilal einer von zahlreichen Starspielern sein und unter anderem mit Bono, Kalidou Coulibaly, Rúben Neves, Sergej Milinkovic-Savic, Neymar und Aleksandar Mitrovic zusammenspielen.

Ferdi Kadioglu

LV, 24, TUR | Fenerbahce – > Brighton & Hove Albion

Welch große Qualität der türkische Linksverteidiger Ferdi Kadioglu hat, musste auch die ÖFB-Nationalelf im Achtelfinale der Europameisterschaft am eigenen Leib erleben. Nach seiner starken EM wird er Fenerbahce nach sechs Jahren verlassen und nach England wechseln. Der in den Niederlanden geborene Türke schließt sich für vier Jahre mit Option auf ein weiteres Jahr Brighton an, das 30 Millionen Euro Ablöse nach Istanbul überwies und Kadioglu damit zum Rekordverkauf in der Vereinsgeschichte des türkischen Großklubs machte. Durch verschiedene Boni könnte die Ablöse in den nächsten Jahren sogar noch auf bis zu 35 Millionen anwachsen.

Mikel Merino

ZM, 28, ESP | Real Sociedad – > Arsenal FC

Der spanische Europameister Mikel Merino kehrt nach sechs Jahren zurück in die englische Premier League. Der Arsenal FC konnte den umsichtigen und kraftvollen Mittelfeldspieler aus Pamplona um 32 Millionen Euro von Real Sociedad loseisen und stattete ihn mit einem Vierjahresvertrag aus. Merino war in jungen Jahren von Borussia Dortmund entdeckt worden, machte für den BVB aber nur neun Pflichtspiele. Danach verlieh ihn Dortmund für ein Jahr nach Newcastle, ehe er nach Spanien zurückkehrte und in sechs Jahren bei Real Sociedad auf 27 Tore und 30 Assists in 242 Pflichtspielen kam. Zuletzt soll auch der FC Barcelona an einer Verpflichtung Merinos interessiert gewesen sein – der aus San Sebastián stammende Arsenal-Coach Mikel Arteta dürfte nun aber den Ausschlag für einen neuerlichen England-Transfer Merinos gegeben haben.

Mike Penders

TW, 19, BEL | KRC Genk – > Chelsea FC – > KRC Genk

Torhüter zu kaufen und sie sofort wieder zu verleihen, scheint in England derzeit in Mode zu kommen. So tat dies bereits der Liverpool FC mit dem Georgier Giorgi Mamardashvili, den man gleich wieder in Valencia parkte – und auch der Chelsea FC mit dem 200cm großen Belgier Mike Penders. Der Genk-Torhüter und Teamkollege von ÖFB-Legionär Nikolas Sattlberger kostete die „Blues“ 20 Millionen Euro und erhielt in London einen Vertrag bis Sommer 2032. Chelsea verlieh den erst 19-Jährigen aber sofort wieder nach Genk, wo er noch eine Saison Spielpraxis sammeln, ehe er fix in die Premier League übersiedeln soll.