Cavani wechselt nach Valencia, Leverkusen leiht Chelsea-Star

Das Transferfenster für den Sommer 2022 neigt sich bereits dem Ende zu. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollen und die interessantesten Trainerbestellungen. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Arkadiusz Milik

ST, 28, POL | Olympique Marseille – > Juventus Turin

Der 62-fache polnische Teamstürmer Arkadiusz „Arek“ Milik wechselt leihweise für ein Jahr zu Juventus Turin. Die „Alte Dame“ hält zudem eine Kaufoption in Höhe von sieben Millionen Euro. Der Linksfuß hatte zuletzt 1 ½ Jahre leihweise für Olympique Marseille gespielt und war gerade erst von l’OM fest verpflichtet worden. Nachdem auch Dortmund, Manchester United und Everton Interesse am 186cm-Stürmer bekundeten, wechselt er nun aber nach Turin. Juve hatte zuletzt mit Paulo Dybala eine Halbspitze ablösefrei zur AS Roma ziehen lassen und zudem den Leihvertrag mit Atléticos Alvaro Morata nicht verlängert.

Rajko Rep

OM, 32, SVN | SK Austria Klagenfurt – > LKS Nieciecza

Der langjährige Österreich-Legionär Rajko Rep hat in Polen einen neuen Verein gefunden. Der 32-jährige Offensivspieler schließt sich dem LKS Nieciecza an, der vergangene Saison abstieg und heuer nur in der zweiten Liga spielt. Rep spielte insgesamt je drei Jahre für Austria Klagenfurt und Hartberg, sowie zwei Jahre beim LASK. Die erste Hälfte der vergangenen Saison verbrachte er zudem in Rumänien beim Sepsi OSK. Seine erfolgreichsten Zeiten hatte er, als Klagenfurt noch in der Regionalliga bzw. der 2. Liga spielte. Auch in Hartberg zählte er zu den Stützen des Teams.

Edinson Cavani

ST, 35, URU | Manchester United – > Valencia CF

Die uruguayische Fußballerlegende Edinson Cavani verlässt Manchester United nach knapp zwei Jahren und 19 Toren in 59 Spielen. Der 35-Jährige schließt sich ablösefrei dem Valencia CF an, wo er einen Vertrag für zwei Jahre unterschrieb. Der langjährige PSG-Star wurde im Laufe seiner Karriere dreimal Torschützenkönig – zweimal in der französischen Ligue 1 und einmal in der italienischen Serie A, damals noch beim SSC Napoli. Zudem wird der 133-fache Nationalspieler dieses Jahr an seiner vierten Weltmeisterschaft teilnehmen.

Callum Hudson-Odoi

RA, 21, ENG | Chelsea FC – > Bayer 04 Leverkusen

Bayer Leverkusen reagierte mit der Verpflichtung des Rechtsaußen Callum Hudson-Odoi auf den schwachen Saisonstart. Der 21-jährige Engländer mit ghanaischen Wurzeln kommt für ein Jahr leihweise von Chelsea. Eine Kaufoption besitzt Leverkusen nicht – Chelsea hat sogar die Möglichkeit, den Spieler bereits im Jänner frühzeitig zurückzubeordern. Der Rechtsaußen vollzieht damit seinen ersten Vereinswechsel, spielt er doch seit Kindesalter für die „Blues“, für die er insgesamt 126 Pflichtspiele bestritt, in denen er 16 Tore und 22 Assists beisteuerte. Zuletzt hatten auch Dortmund, Leicester, Southampton und Juventus Interesse an einer Verpflichtung des dreifachen Nationalspielers.