Celtic vollzieht Rekordverkauf, Fiorentina-Star wechselt nach Turin

Die Sommertransferzeit neigt sich bereits dem Ende zu und es gibt nahezu täglich mehrere, interessante Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen...

Die Sommertransferzeit neigt sich bereits dem Ende zu und es gibt nahezu täglich mehrere, interessante Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen – wie immer in kompakten Viererpaketen!

Clement Lenglet

IV, 29, FRA | FC Barcelona – > Atlético Madrid

Der FC Barcelona verleiht den französischen Innenverteidiger Clement Lenglet ein drittes Mal: Bereits in der vorletzten Saison hatten die Katalanen den 15-fachen Nationalspieler an Tottenham Hotspur abgegeben, nachdem dieser in der Saison 2021/22 seinen Stammplatz bei Barcelona verlor. Die letzte Saison verbrachte der Linksfuß bei Aston Villa. Nun wird Lenglet, den Barca vor mittlerweile sechs Jahren um stolze 36 Millionen Euro aus Sevilla holte, eine Saison für Atlético Madrid spielen. Atlético hatte mit Mario Hermoso, Stefan Savic und Caglar Söyüncü gleich drei Innenverteidiger abgegeben und mit Europameister Robin Le Normand bisher erst einen dazugeholt.

Douglas Costa

RA, 33, BRA | Fluminense – > Sydney FC

Die letzten knapp vier Jahre fallen beim einstigen, langjährigen brasilianischen Nationalspieler Douglas Costa unter die Kategorie „aus den Augen, aus dem Sinn“. Nachdem der Rechtsaußen bei Juventus floppte und ein zweites Mal kurzzeitig bei den Bayern spielte, wechselte der mittlerweile 33-Jährige zunächst zurück zu seinem Heimatklub Gremio, spielte dann knapp zwei Jahre für LA Galaxy und zuletzt erfolglos für den Traditionsklub Fluminense, wo er mit nur einem Assist in 22 Spielen enttäuschte. Die nächsten zwei Jahre ist Costa eine neue Attraktion in der australischen A-League: Der inverse Winger wechselt zum Sydney FC und soll dabei helfen, den Klub erstmals nach fünf Jahren wieder zum Meister zu machen.

Matt O’Riley

ZM, 23, ENG/DEN | Celtic Glasgow – > Brighton & Hove Albion

Der schottische Meister Celtic darf den teuersten Verkauf der Vereinshistorie feiern: Der in London geborene, für das dänische Nationalteam spielende Mittelfeldspieler Matt O’Riley wechselt um fast 30 Millionen Euro nach Brighton und unterschreibt dort bis Sommer 2029. Celtic hatte den Box-to-Box-Midfielder vor 2 ½ Jahren um nur 1,8 Millionen Euro von den MK Dons aus der dritten englischen Liga geholt und ihn damit nun um das 16-fache verkauft. Der dänische Teamspieler übertraf damit sogar die Verkäufe von Jota, Kieran Tierney und Moussa Dembélé. Für Celtic hatte O’Riley in 124 Pflichtspielen 27 Tore und 35 Assists erzielt und war dreimal Meister geworden.

Nico González

RA, 26, ARG | AC Fiorentina – > Juventus Turin

Die Fiorentina verliert ihren Topmann Nico González an Juventus, lukriert dafür aber in zwei Chargen (Leihgebühr jetzt und Ablöse im nächsten Sommer) 36,5 Millionen Euro. Der 39-fache Nationalspieler des Weltmeisters war vor drei Jahren um 24,5 Millionen aus Stuttgart nach Florenz gewechselt und kam in 125 Spielen auf 38 Tore und 19 Assists. Im letzten Sommer erzielte der Flügelstürmer unter anderem beide Tore beim 2:0-Heimsieg im Conference-League-Playoff gegen Rapid. González stand in den letzten Jahren auch auf der Liste mehrerer Premier-League-Klubs wie etwa Brentford oder Brighton. Für Juventus wird er nun bis Sommer 2029 spielen.