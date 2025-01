Ancelotti vor Duell gegen Salzburg: „Ein essenzielles Spiel“

Am heutigen Abend trifft Real Madrid im Santiago Bernabéu auf den österreichischen Vizemeister Red Bull Salzburg. Dieses Spiel der siebten Runde der Champions-League-Ligaphase ist...

Am heutigen Abend trifft Real Madrid im Santiago Bernabéu auf den österreichischen Vizemeister Red Bull Salzburg. Dieses Spiel der siebten Runde der Champions-League-Ligaphase ist für die Madrilenen von entscheidender Bedeutung. Nach einer durchwachsenen Gruppenphase, in der sie drei ihrer bisherigen sechs Spiele verloren haben, benötigt das Team von Carlo Ancelotti dringend einen Sieg, um die Chancen auf ein direktes Weiterkommen in die K.o.-Phase zu wahren. RB Salzburg steht hingegen in der 36er-Tabelle auf Platz 33 und konnte in den ersten sechs Runden einen Sieg gegen Feyenoord einfahren. Alle anderen Partien gingen jedoch verloren und nun warten mit Real Madrid und Atletico Madrid zwei große Brocken auf die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch.

In der Pressekonferenz vor dem Spiel betonte Real-Trainer Carlo Ancelotti die Wichtigkeit dieser Begegnung: „Es ist ein essenzielles Spiel. Wir müssen so viele Punkte wie möglich sammeln und schauen, wo wir am Ende in der Tabelle stehen.“ Der Italiener räumte ein, dass die Defensive seines Teams noch Verbesserungspotenzial hat: „Offensiv sind wir sehr stark, aber defensiv müssen wir uns steigern. Das wird der Schlüssel für unseren Erfolg in dieser Saison sein.“

Ancelotti zeigte sich optimistisch, dass sein Team die nötige Reaktion zeigen wird. Besonders die zuletzt starke Form von Kylian Mbappé, der in den letzten drei Pflichtspielen vier Tore erzielte, gibt Anlass zur Hoffnung. Der Trainer lobte die Entwicklung des Franzosen: „Mbappé ist jetzt viel besser integriert und zeigt seine Qualitäten als einer der besten Mittelstürmer der Welt.“

Real Madrid muss weiterhin auf einige wichtige Spieler verzichten. Dani Carvajal und Éder Militão fehlen verletzungsbedingt, während Lucas Vázquez aufgrund einer Sperre nicht zur Verfügung steht. Positiv ist jedoch die Rückkehr von Aurélien Tchouaméni, der nach einer kurzen Verletzungspause wieder einsatzbereit ist. Auch David Alaba könnte nach seiner langen Verletzungspause erneut Minuten bekommen, nachdem er am Wochenende gegen Las Palmas ein Kurz-Comeback feierte, In der Startaufstellung wird er aber vermutlich nicht stehen.

Thomas Letsch spricht vor dem Spiel von einer ganz klaren Rollenverteilung: „Es ist ein Privileg, dass wir in der Champions League beim aktuellen Champions League-Sieger im Bernabeu-Stadion antreten dürfen. Und mit dieser Einstellung gehen wir das Spiel an. Wir sind aber auch realistisch genug und wissen, dass alles zusammenkommen muss, um dort etwas zu holen. Viel klarer als in diesem Spiel können die Rollen ja nicht verteilt sein. Wir wissen, dass unsere Hauptaufgaben aufgrund der Konstellation jetzt in der Bundesliga und im Cup liegen. Dennoch wollen wir uns auch in der Champions League gut verkaufen.“

Nicht einsatzbereit für die Partie gegen Real Madrid sind Daouda Guindo, Maurits Kjaergaard und Karim Konate (Knie). Neuzugang Karim Onisiwo ist für die Champions League aufgrund einer UEFA-Richtlinie noch nicht spielberechtigt.

