Barisic: „Lok Zagreb hat eine junge, attraktiv spielende Mannschaft“

Am Montag erfolgte zu Mittag in Nyon die Auslosung zur 2. Qualifikationsrunde der UEFA Champions League. Hier wurde dem...

[ Presseinfo SK Rapid ]

Am Montag erfolgte zu Mittag in Nyon die Auslosung zur 2. Qualifikationsrunde der UEFA Champions League. Hier wurde dem SK Rapid NK Lokomotiva Zagreb zugelost. Das Duell gegen den kroatischen Vertreter, das im Rahmen von nur einer Begegnung ausgetragen wird, findet am 25. oder 26. August statt. Weitere Informationen dazu folgen zeitnah.

Geschäftsführer Sport Zoran Barisic:

„Wir nehmen den Gegner so, wie er kommt. Es wartet auf uns eine ziemlich junge Mannschaft, die einen attraktiven Fußball in der letzten Saison gespielt hat und die wir uns genau anschauen werden. Es wird sehr herausfordernd, weil es in dem einen Spiel um Alles gehen wird. Wir wollen auf unserer Seite wiederum alles unternehmen, damit wir gewinnen!“

Cheftrainer Didi Kühbauer: