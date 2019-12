Champions League – das Resümee der 2010er Jahre

Im vierten Teil unserer Bilanz der Zehner-Jahre analysieren wir heute keine nationale Meisterschaft, sondern die UEFA Champions League. Welche Leistung lieferten die Teams ab...

Im vierten Teil unserer Bilanz der Zehner-Jahre analysieren wir heute keine nationale Meisterschaft, sondern die UEFA Champions League. Welche Leistung lieferten die Teams ab und welche Spieler drückten der Königsklasse ihren Stempel auf? Wie schaut der Ländervergleich aus und welche Rolle spielte der rotweißrote Fußball dabei? Wir haben die Zahlen recherchiert…

95 verschiedene Teilnehmer aus 30 Ländern – Die 2010er Tabelle

In dieser Tabelle werden alle Spiele seit Beginn 2010 in der Champions League gezählt. Einerseits die Gruppenspiele, andererseits die K.O.-Duelle. Diese genießen aber keine spezielle Wertigkeit und einfließen mit dem Spielstand nach den regulären 90 Minuten in die Tabelle ein.

SZ* Sp S U N Tore Pkt 1. Real Madrid (ESP) 10 112 75 20 17 264 107 + 157 245 2. FC Barcelona (ESP) 10 112 71 24 17 242 100 + 142 237 3. Bayern München (DEU) 10 110 73 13 24 262 111 + 151 232 4. Juventus Turin (ITA) 7,5 74 40 21 13 113 59 + 54 141 5. Paris SG (FRA) 7,5 70 41 15 14 158 73 + 85 138 6. Atlético Madrid (ESP) 6,5 66 37 16 13 95 45 + 50 127 7. FC Chelsea (ENG) 8 72 36 17 19 138 74 + 64 125 8. Manchester City (ENG) 8,5 74 36 15 23 147 98 + 49 123 9. Manchester United (ENG) 7,5 64 34 14 16 98 59 + 39 116 10. FC Porto (POR) 8,5 64 30 14 20 101 82 + 19 104 11. Borussia Dortmund (DEU) 7,5 66 30 12 24 115 89 + 26 102 12. FC Arsenal (ENG) 7,5 60 30 8 22 113 90 + 23 98 13. Benfica Lissabon (POR) 9,5 70 24 14 32 78 103 – 25 86 14. Shakhtar Donetsk (UKR) 8,5 64 23 16 25 95 106 – 11 85 15. Tottenham Hotspur (ENG) 4,5 43 20 9 14 81 63 + 18 69 16. FC Liverpool (ENG) 3,5 37 20 8 9 82 42 + 40 68 17. FC Schalke 04 (DEU) 5 44 19 11 14 64 72 – 8 68 18. Ajax Amsterdam (NLD) 6,5 48 17 13 18 67 69 – 2 64 19. SSC Neapel (ITA) 5,5 40 18 10 12 66 53 + 13 64 20. FC Valencia (ESP) 5,5 40 16 11 13 63 45 + 18 59 21. Olympique Lyon (FRA) 6 48 14 16 18 59 65 – 6 58 22. Zenit St. Petersburg (RUS) 5,5 42 16 9 17 50 56 – 6 57 23. Bayer Leverkusen (DEU) 5,5 44 15 11 18 56 68 – 12 56 24. Inter Mailand (ITA) 4 36 17 5 14 52 49 + 3 56 25. Olympiakos Piräus (GRC) 7 46 17 3 26 58 82 – 24 54 26. FC Basel (SUI) 6 42 15 8 19 49 69 – 20 53 27. AS Rom (ITA) 5 42 15 8 19 66 81 – 15 53 28. ZSKA Moskau (RUS) 7,5 48 11 11 26 54 86 – 32 44 29. AC Mailand (ITA) 4,5 36 10 12 14 43 49 – 6 42 30. AS Monaco (FRA) 4 34 10 8 16 37 55 – 18 38 31. Galatasaray Istanbul (TUR) 5,5 42 9 10 23 39 82 – 43 37 32. FC Sevilla (ESP) 3,5 26 9 8 9 34 35 – 1 35 33. Olympique Marseille (FRA) 3 24 8 2 14 27 29 – 2 26 34. FC Kopenhagen (DNK) 3 20 6 6 8 18 22 – 4 24 35. Dynamo Kiew (UKR) 3 20 5 7 8 23 23 + 0 22 36. Besiktas Istanbul (TUR) 2 14 5 6 3 21 27 – 6 21 37. VfL Wolfsburg (DEU) 1 10 7 0 3 15 11 + 4 21 38. Celtic Glasgow (SCO) 4 26 5 4 17 22 61 – 39 19 39. RB Leipzig (DEU) 1,5 12 5 3 4 20 19 + 1 18 40. Spartak Moskau (RUS) 3 18 5 3 10 23 37 – 14 18 41. Leicester City (ENG) 1 10 5 2 3 11 10 + 1 17 42. Sporting Lissabon (POR) 3 18 5 2 11 25 29 – 4 17 43. BATE Borisov (BLR) 4 24 4 4 16 18 65 – 47 16 44. FC Málaga (ESP) 1 10 4 4 2 16 9 + 7 16 45. PSV Eindhoven (NLD) 3 20 3 7 10 18 31 – 13 16 46. Viktoria Pilsen (CZE) 3 18 4 3 11 17 44 – 27 15 47. APOEL Nikosia (CYP) 3 22 3 6 13 12 44 – 32 15 48. RSC Anderlecht (BEL) 4 24 3 6 15 18 53 – 35 15 49. CFR Cluj (ROU) 2 12 4 2 6 15 19 – 4 14 50. SC Braga (POR) 2 12 4 0 8 12 24 – 12 12 51. KAA Gent (BEL) 1 8 3 1 4 10 11 – 1 10 52. LOSC Lille (FRA) 2,5 18 2 4 12 14 33 – 19 10 53. Bor. M’gladbach (DEU) 2 12 2 4 6 13 24 – 11 10 54. Girondins Bordeaux (FRA) 0,5 4 3 0 1 5 4 + 1 9 55. Dinamo Zagreb (HRV) 4,5 30 2 3 25 17 78 – 61 9 56. FC Brügge (BEL) 2,5 18 1 6 11 12 31 – 19 9 57. Athletic Bilbao (ESP) 1 6 2 1 3 5 6 – 1 7 58. Atalanta Bergamo (ITA) 0,5 6 2 1 3 8 12 – 4 7 59. Trabzonspor (TUR) 1 6 1 4 1 3 5 – 2 7 60. Roter Stern Belgrad (SRB) 1,5 12 2 1 9 8 37 – 29 7 61. Ludogorets Razgrad (BGR) 2 12 1 4 7 11 29 – 18 7 62. FC Salzburg (AUT) 0,5 6 2 1 3 16 13 + 3 7 63. Glasgow Rangers (SCO) 1 6 1 3 2 3 6 – 3 6 64. Rubin Kazan (RUS) 1 6 1 3 2 2 4 – 2 6 65. Lokomotiv Moskau (RUS) 1,5 12 2 0 10 8 23 – 15 6 66. Malmö FF (SWE) 2 12 2 0 10 5 36 – 31 6 67. Twente Enschede (NLD) 1 6 1 3 2 9 11 – 2 6 68. NK Maribor (SVN) 2 12 0 6 6 7 29 – 22 6 69. FK Austria Wien (AUT) 1 6 1 2 3 5 10 – 5 5 70. FK Rostov (RUS) 1 6 1 2 3 6 12 – 6 5 71. Werder Bremen (DEU) 1 6 1 2 3 6 12 – 6 5 72. Hapoel Tel Aviv (ISR) 1 6 1 2 3 7 10 – 3 5 73. FC Astana (KAZ) 1 6 0 4 2 5 11 – 6 4 74. Legia Warschau (POL) 1 6 1 1 4 9 24 – 15 4 75. BSC Young Boys (SUI) 1 6 1 1 4 4 12 – 8 4 76. KRC Genk (BEL) 1,5 12 0 4 8 7 36 – 29 4 77. AJ Auxerre (FRA) 1 6 1 0 5 3 12 – 9 3 78. TSG Hoffenheim (DEU) 1 6 0 3 3 11 14 – 3 3 79. AC Florenz (ITA) 0,5 2 1 0 1 4 4 + 0 3 80. Steaua Bukarest (ROU) 1 6 0 3 3 2 10 – 8 3 81. Feyenoord Rotterdam (NLD) 1 6 1 0 5 5 14 – 9 3 82. Slavia Prag (CZE) 0,5 6 0 2 4 4 10 – 6 2 83. Panathinaikos Athen (GRC) 1 6 0 2 4 2 13 – 11 2 84. Qarabag Agdam (AZE) 1 6 0 2 4 2 14 – 12 2 85. HSC Montpellier (FRA) 1 6 0 2 4 6 12 – 6 2 86. Bursaspor (TUR) 1 6 0 1 5 2 16 – 14 1 87. FC Nordsjaelland (DNK) 1 6 0 1 5 4 22 – 18 1 88. Real Sociedad (ESP) 1 6 0 1 5 1 10 – 9 1 89. VfB Stuttgart (DEU) 0,5 2 0 1 1 1 5 – 4 1 90. AEK Athen (GRC) 1 6 0 0 6 2 13 – 11 0 91. Partizan Belgrad (SRB) 1 6 0 0 6 2 13 – 11 0 92. FC Villarreal (ESP) 1 6 0 0 6 2 14 – 12 0 93. Maccabi Tel Aviv (ISR) 1 6 0 0 6 1 16 – 15 0 94. Otelul Galati (ROU) 1 6 0 0 6 3 11 – 8 0 95. MSK Zilina (SVK) 1 6 0 0 6 3 19 – 16 0

Und hier noch die Übersicht gruppiert nach Ländern, die wenig überraschend von den großen Fußballnationen dominiert wird. Die ersten vier Spanien, England, Deutschland und Italien haben in Summe mehr Siege zu Buche stehen, als die restlichen 26 Nationen zusammen.

SZ* Sp S U N Tore Pkt 1. Spanien 39,5 384 214 85 85 722 371 + 351 727 2. England 40,5 360 181 73 106 670 436 + 234 616 3. Deutschland 35 312 152 60 100 563 425 + 138 516 4. Italien 27,5 236 103 57 76 352 307 + 45 366 5. Frankreich 25,5 210 79 47 84 309 283 + 26 284 6. Portugal 23 164 63 30 71 216 238 – 22 219 7. Russland 19,5 132 36 28 68 143 218 – 75 136 8. Ukraine 11,5 84 28 23 33 118 129 – 11 107 9. Niederlande 11,5 80 22 23 35 99 125 – 26 89 10. Türkei 9,5 68 15 21 32 65 130 – 65 66 11. Schweiz 7 48 16 9 23 53 81 – 28 57 12. Griechenland 9 58 17 5 36 62 108 – 46 56 13. Belgien 9 62 7 17 38 47 131 – 84 38 14. Dänemark 4 26 6 7 13 22 44 – 22 25 15. Schottland 5 32 6 7 19 25 67 – 42 25 16. Tschechien 3,5 24 4 5 15 21 54 – 33 17 17. Rumänien 4 24 4 5 15 20 40 – 20 17 18. Weißrussland 4 24 4 4 16 18 65 – 47 16 19. Zypern 3 22 3 6 13 12 44 – 32 15 20. Österreich 1,5 12 3 3 6 21 23 – 2 12 21. Kroatien 4,5 30 2 3 25 17 78 – 61 9 22. Bulgarien 2 12 1 4 7 11 29 – 18 7 23. Serbien 2,5 18 2 1 15 10 50 – 40 7 24. Slowenien 2 12 0 6 6 7 29 – 22 6 25. Schweden 2 12 2 0 10 5 36 – 31 6 26. Israel 2 12 1 2 9 8 26 – 18 5 27. Kasachstan 1 6 0 4 2 5 11 – 6 4 28. Polen 1 6 1 1 4 9 24 – 15 4 29. Aserbaidschan 1 6 0 2 4 2 14 – 12 2 30. Slowakei 1 6 0 0 6 3 19 – 16 0

Knapp die Hälfte, nämlich 25 der 55 UEFA-Mitglieder brachten es in diesem Zeitraum zu keinem Champions League Spiel: Albanien, Andorra, Armenien, Bosnien u. Herzegowina, Estland, Finnland, Färöer-Inseln, Georgien, Gibraltar, Irland, Island, Kosovo, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Moldawien, Montenegro, Nordirland, Nord Mazedonien, Norwegen, San Marino, Ungarn und Wales

Mehr Zuschauer in den Fußballtempeln, weniger vorm TV

Die Zuschauerzahlen in den Stadien sind im Steigen begriffen. Was wohl indirekt auch damit zusammenhängt, dass sich immer regelmäßiger die Favoriten mit ihren entsprechend großen Arenen durchsetzen und weiter im Turnier mit mehr Spielen kommen. In der Vorsaison wurde so erstmals seit 2002/03 wieder die sechs Millionen Marke geknackt. Davor schwankte man bei etwas über fünf Millionen, die Tendenz seit 2014 im Steigen. Im Schnitt besuchten damit zuletzt meist knapp unter 50.000 Zuschauer ein Champions League Spiel.

Die TV-Gelder für die Vereine steigen, während die Zuschauerzahlen in den Wohnzimmern – im deutschsprachigen Raum – dramatisch fallen. Neue Verträge mit Pay-TV- und Streaming-Anbietern führten zuletzt zu einem massiven Zuschauerrückgang vor den heimischen Fernsehgeräten.

Die treffsichersten Spieler

Die erfolgreichsten Torschützen sind wohl keine große Überraschung, wenngleich die Anzahl der Treffer in zehn Jahren Königsklasse doch mehr als beachtlich sind.

110 Cristiano Ronaldo (POR) Manchester Utd, Real Madrid, Juventus

95 Lionel Messi (ARG) FC Barcelona

63 Robert Lewandowski (POL) Dortmund, Bayern

51 Karim Benzema (FRA) Real Madrid

41 Thomas Müller (GER) Bayern München

34 Sergio Agüero (ARG) Manchester City

Kompakt | Titel, Torjäger und der rotweißrote Einfluss

Zum Abschluss noch einmal eine kompakte Übersicht, der prägenden Mannschaften und Spieler. Sechsmal Spanien, zweimal England sowie je einmal Deutschland und Italien – so lauten die Heimatländer der Titelträger. Die Torjägerliste war dagegen ein Fall für zwei.

CL Sieger CL Finalist Österreich? Torschützen 2010 Inter Mailand Bayern München – Lionel Messi (Barcelona, 8) 2011 FC Barcelona Manchester United – Lionel Messi (Barcelona, 12) 2012 FC Chelsea Bayern München – Lionel Messi (Barcelona, 14) 2013 Bayern München Borussia Dortmund – Cristiano Ronaldo (Real Madrid, 12) 2014 Real Madrid Atletico Madrid Austria Wien Cristiano Ronaldo (Real Madrid, 17) 2015 FC Barcelona Juventus Turin – Messi, Neymar (Barcelona), Ronaldo (Real Madrid) je 10 2016 Real Madrid Atletico Madrid – Cristiano Ronaldo (Real Madrid, 16) 2017 Real Madrid Juventus Turin – Cristiano Ronaldo (Real Madrid, 12) 2018 Real Madrid FC Liverpool – Cristiano Ronaldo (Real Madrid, 15) 2019 FC Liverpool Tottenham – Lionel Messi (Barcelona, 12)

*) Das Kalenderjahr ist in dem der Titel gefeiert wurde. Zum Beispiel die Fakten der Saison 2018/19 werden in 2019 dargestellt. Durch diese Zählart fällt die Salzburger Teilnahme ins nächste Jahr 2020.

Das war der vierte Teil der Serie „Resümee der 2010er Jahre“. Morgen brauchen wir etwas mehr Platz, pressen wir hier in der umfangreichsten Ausgabe die 210 Starter der Europa League – fünf davon aus der heimischen Liga – in ein Zahlenkorsett.