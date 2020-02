CL-Achtelfinale: Das Duell zwischen Zidane und Guardiola

In den gestrigen Achtelfinalspielen setzten sich die Bayern klar mit 3:0 gegen Chelsea durch und Napoli erreichte immerhin ein 1:1-Unentschieden gegen den FC Barcelona....

In den gestrigen Achtelfinalspielen setzten sich die Bayern klar mit 3:0 gegen Chelsea durch und Napoli erreichte immerhin ein 1:1-Unentschieden gegen den FC Barcelona. Auch heute stehen zwei spannende Partien am Programm, wobei die Fußballwelt besonders gespannt auf den Kracher zwischen Real Madrid und Manchester City wartet!

Real Madrid – Manchester City

Mittwoch, 21:00 Uhr

Real Madrid erwischte vor dem CL-Achtelfinalhinspiel gegen Manchester City ein rabenschwarzes Wochenende und verlor nicht nur das Meisterschaftsspiel gegen Levante mit 0:1, sondern auch Superstar Eden Hazard, der erst unlängst von einer schweren Verletzung zurückkam und sich nun erneut bediente. Der Belgier wird mehrere Monate ausfallen, was im Hinblick auf das Titelrennen mit dem FC Barcelona und natürlich auch auf die Champions League ein herber Dämpfer für die Königlichen ist. Ansonsten muss Coach Zidane nur auf den ebenfalls verletzten Marco Asensio verzichten. Auf der Gegenseite droht neben dem Langzeitverletzten Leroy Sane nun auch Raheem Sterling auszufallen, wobei sich ein Einsatz eventuell noch ausgehen könnte. Auch Sané wird Pep Guardiola bald wieder zur Verfügung stehen, dieses Duell gegen Real kommt aber zu früh. Mit von der Partie ist aber Fernandinho, der seine Sperre im letzten CL-Gruppenspiel absaß und neben Laporte in der Innenverteidigung beginnen wird.

Der Druck auf Manchester City ist groß, da einerseits in der heimischen Liga der Liverpool FC unaufhaltbar dem Titel entgegenläuft und da andererseits diese CL-Saison für einige Zeit die letzte für die Citizens sein könnte. Die UEFA sperrte City wegen Verstöße gegen das Financial Fair Play für zwei Jahre aus der Königsklasse aus, wogegen der Klub allerdings noch Berufung einlegen wird. Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Real und Manchester City findet ihr bei wettbasis.com. Auf wettfreunde.net findet ihr ebenfalls eine Analyse inklusive Wetttipps!

Olympique Lyon – Juventus

Mittwoch, 21:00 Uhr

Lyon hat sich keinen guten Zeitpunkt für das K.o.-Duell gegen die Alte Dame ausgesucht, denn die Franzosen haben einige Personalprobleme. Der Ligue1-Klub muss mindestens fünf Spieler verletzungsbedingt vorgeben, darunter auch Kapitän Memphis Depay. Möglicherweise wird Lyon das gewohnte 4-2-3-1-System gegen den Serie-A-Klub umstellen, da zuletzt in der Meisterschaft hinten mit einer Dreierkette agiert wurde und dies auch als Test für das heutige Spiel geplant sein konnte. Auf der Gegenseite fehlen bei Juventus Sami Khedira, Merih Demiral und Douglas Costa aufgrund von Verletzungen. Miralem Pjanic ist fraglich, sollte er ausfallen erwarten wir Rodrigo Bentancur in der Mittelfeldzentrale. Leonardo Bonucci versäumte das letzte Serie-A-Spiel, sollte aber für das Spiel gegen Lyon wieder fit sein und könnte neben dem wiedergenesenen Chiellini im Abwehrzentrum beginnen. Sollte Chiellini ausfallen, wird Matthijs de Ligt für ihn einspringen.

Lyon geht insbesondere aufgrund der Personalsituation als klarer Außenseiter in die Partie, auch wenn Juventus in jüngster Zeit in Auswärtsspielen nicht unbedingt zu überzeugen wusste. Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Olympique Lyon und Juventus findet ihr bei wettbasis.com. Auf wettfreunde.net findet ihr ebenfalls eine Analyse inklusive Wetttipps!

