CL-Achtelfinale: Kann der Chelsea FC die Bayern ärgern?

Diese Woche warten im Champions-League-Achtelfinale interessante Partien auf uns. Heute trifft der Chelsea FC auf den FC Bayern München und Napoli auf den FC...

Diese Woche warten im Champions-League-Achtelfinale interessante Partien auf uns. Heute trifft der Chelsea FC auf den FC Bayern München und Napoli auf den FC Barcelona. Wir haben wie vor jedem Spieltag eine kleine Vorschau für euch!

Chelsea FC – FC Bayern München

Dienstag, 21:00 Uhr

Beim FC Chelsea läuft aktuell nicht sehr viel rund, auch wenn die Londoner nach vier sieglosen Partien in der Premier League letztes Wochenende gegen die Spurs endlich wieder drei Punkte einfahren konnten. Aufgrund einer starken Phase im Herbst, als Chelsea zwischen dem siebten und 12. Spieltage alle sechs Meisterschaftspartien in Folge gewann, befindet sich Frank Lampards Mannschaft noch immer recht weit oben in der Tabelle, allerdings zeigt die Tendenz eher nach unten. Der verletzte Mittelfeldabräumer N’Golo Kanté fehlt dem Team an allen Enden und auf dem Transfermarkt bekam der Coach keinen seiner Wünsche vom Präsidium erfüllt, welches momentan eher auf einen Sparkurs zu setzen scheint. Auf der Gegenseite läuft es für die Bayern richtig gut, denn Hansi Flicks Mannschaft gewann elf der letzten zwölf Pflichtspiele und remisierte nur gegen Verfolger RB Leipzig. David Alaba spielt weiterhin im Abwehrzentrum, wo er auch heute zum Einsatz kommen wird – allerdings nicht mehr neben Boateng, sondern neben dem wiedergenesenen Lucas Hernandez. Da Niklas Süle auch bald wieder fit sein wird darf man gespannt sein, wo der spielstarke österreichische Legionär in Zukunft agieren wird, da auf der Linksverteidigerposition Alphonso Davies absolut überragend agiert.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Chelsea und dem FC Bayern München findet ihr bei wettbasis.com. Auf wettfreunde.net findet ihr ebenfalls eine Analyse inklusive Wetttipps!

SSC Napoli – FC Barcelona

Dienstag, 21:00 Uhr

Der SSC Napoli shatte im Herbst eine furchtbare Schwächephase und gewann zwischen dem 27. Oktober und dem 7. Dezember keines seiner neun Pflichtspiele! Mittlerweile sieht die Lage wieder etwas sonniger aus in Neapel, denn Trainer Gennero Gattuso konnte in den letzten Wochen das Ruder herumreißen und gewann sechs der letzten sieben Pflichtspiele. Das Los ist für den FC Barcelona demnach nicht so einfach, wie viele Fußballfans zunächst nach der Auslosung geglaubt haben. Die Katalanen gehen natürlich dennoch als Favoriten in die Partie, zumal Lionel Messi letztes Wochenende beim 5:0-Sieg gegen Eibar einen Glanztag erwischte und vier Treffer beisteuerte. Der FC Barcelona hat dennoch einige Verletzte in seinen Reihen – Sergi Roberto, Jordi Alba, Ousmane Dembele und Luis Suarez fallen allesamt aus. Neuzugang Martin Braithwaite ist für die Champions League nicht spielberechtigt. Bei der Heimmannschaft hoffen die Fans, dass Innenverteidiger Kalidou Koulibaly neben Manolas starten kann, allerdings ist der körperlich starke Abwehrspieler angeschlagen und absolvierte in den letzten beiden Monaten nur ein Pflichtspiel. Allan ist zwar wieder fit, muss aber um seinen Platz in der Startaufstellung in den nächsten Wochen kämpfen, da Neuzugang Diego Demme seinen Job hervorragend macht.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Napoli und dem FC Barcelona findet ihr bei wettbasis.com. Auf wettfreunde.net findet ihr ebenfalls eine Analyse inklusive Wetttipps!

So schätzt unser Kooperationspartner tipp3 die Chancen am heutigen Spieltag ein: