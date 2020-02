CL-Achtelfinale: Sabitzer und Laimer treffen auf die Spurs

Nachdem gestern der BVB und Atletico Madrid gegen Paris Saint-Germain bzw. Liverpool etwas überraschend zwei Heimsiege einfahren konnten, freuen wir uns heute auf zwei...

Nachdem gestern der BVB und Atletico Madrid gegen Paris Saint-Germain bzw. Liverpool etwas überraschend zwei Heimsiege einfahren konnten, freuen wir uns heute auf zwei weitere interessante Champions-League-Partien. Wir haben wie vor jedem Spieltag eine Vorschau für euch!

Tottenham Hotspur FC – RB Leipzig

Mittwoch, 21:00 Uhr

Zum ersten Mal überhaupt treffen heute Abend die Spurs auf den Mateschitz-Klub RB Leipzig. Die Hausherren kamen in den letzten Wochen immer besser in Fahrt und sind seit sieben Partien ungeschlagen, wobei unter anderem auch Manchester City zuhause mit 2:0 in der Meisterschaft besiegt wurde. Die letzten drei Pflichtspiele konnten die Spurs allesamt gewinnen, wobei insbesondere Son herausstach, der in einer fantastischen Form agierte. Der Südkoreaner steuerte in den letzten fünf Spielen immer mindestens einen Treffer bei und steht in der Premier League nach 21 Spieltagen bei neun Toren und acht Assists! In der Champions League schrieb er in der Saison in sechs Partien bereits fünfmal an und steuerte dazu einen Assist bei. Gegen Leipzig wird der 27-Jährige allerdings fehlen, da er sich beim 3:2-Auswärtssieg gegen Aston Villa einen Armbruch zuzog. Der Ausfall schmerzt besonders, da die Spurs in der Offensive ohnehin den verletzten Harry Kane vorgeben müssen.

Auf der Gegenseite werden mit Laimer und Sabitzer zwei österreichische Legionäre in der Startaufstellung der Leipziger stehen. Trainer Julian Nagelsmann hat im Gegensatz zum Gegner in der Offensive keinerlei Personalsorgen, muss sich aber in der Defensive etwas einfallen lassen, da neben den verletzten Willi Obran und Ibrahima Konaté nun auch Dayot Upamecanco für diese Partie gesperrt ist. Eine Möglichkeit wäre eine Dreier/Fünferkette in der Mukiele, Klostermann und Halstenberg im Zentrum agieren und Aneglino und Sabitzer den Flügelverteidiger abgeben. In jedem Fall darf man gespannt sein, was sich der junge Trainer einfallen lassen wird und ob der formstarke Sabitzer tatsächlich auf dieser für ihn ungewohnten Position eingesetzt wird.

Atalanta – FC Valencia

Mittwoch, 21:00 Uhr

Dass Atalanta im CL-Achtelfinale steht war nach den ersten drei Gruppenspielen nicht abzusehen, denn der Serie-A-Verein ist der erste Klub überhaupt, der sich nach drei Niederlagen in den ersten drei Gruppenspielen doch noch für die K.o.-Runde qualifizieren konnte. Die Italiener liegen in der Meisterschaft aktuell auf dem vierten Tabellenplatz und schlugen vor heimischem Publikum zuletzt auch die AS Roma mit 2:1. Die Offensive agiert absolut überragend, denn mit 63 geschossenen Toren erzielte Atalanta die mit Abstand meisten Treffer aller Serie-A-Vereine. Die Italiener gehen für uns als Favorit in diese Partie, zumal im Kader momentan weder verletzte noch gesperrte Spieler zu finden sind. Der FC Valencia liegt aktuell auf dem sechsten Tabellenplatz und wartet seit drei Pflichtspielen auf einen Sieg. Die Spanier müssen im Abwehrzentrum auf den verletzten Ezequiel Garay und den gesperrten Gabriel Paulista verzichten, sodass Mangala und Diakhaby in der Innenverteidigung agieren werden.

