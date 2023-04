CL: Die Folgen des Bayern-Aus und ein Ausblick aufs Halbfinale

Die Halbfinalpaarungen der Königsklasse stehen seit einigen Tagen fest. Neben dem Mailänder-Duell zwischen dem AC Milan und Inter treffen im Parallelspiel Real Madrid und...

Die Halbfinalpaarungen der Königsklasse stehen seit einigen Tagen fest. Neben dem Mailänder-Duell zwischen dem AC Milan und Inter treffen im Parallelspiel Real Madrid und Manchester City aufeinander. Die Citizens warfen den FC Bayern München aus dem Bewerb und es war schon nach dem 3:0-Erfolg im Hinspiel klar, dass selbst die treuesten Bayern-Fans kaum noch Champions League Wetten auf den Aufstieg ihres Verein riskieren würden. Wir wollen in diesem Artikel analysieren welche Folgen sich aus dem Ausscheiden aus der Königsklasse für den FC Bayern München ergeben werden und was uns im Champions-League-Halbfinale erwartet.

Nach der 0:3-Niederlage im Etihad Stadium war es abzusehen, dass für den FC Bayern München im Viertelfinale die Reise in der Königsklasse ein Ende nehmen wird. Auch das 1:1-Unentschieden gegen Hoffenheim, zwischen den beiden Duellen gegen Guardiolas Truppe, konnte die Hoffnungen auf eine Sensation nicht weiter nähren.

Qualitäts- und nicht Mentalitätsfrage

Das Ausscheiden lässt sich auch weniger auf fehlende Mentalität zurückführen, sondern eher auf fehlende Qualität. Es bleibt ein Rätsel, dass der FC Bayern München, nachdem man es sich mit einem Haaland-Flirt bei Robert Lewandowski verscherzt hatte, im Sturmzentrum nicht adäquaten Ersatz beschaffte.

Allein diese Tatsache könnte schon Zweifel an der aktuellen Bayern-Führung schüren, die sich nach den jüngsten Ergebnissen und dem kostspieligen Rauswurf von Julian Nagelsmann, der noch dazu in einer unmöglichen Art und Weise kommuniziert wurde, nun im Erklärungsnotstand befindet. Auch die Fans äußerten mit Plakaten ihren Unmut, auf denen etwa zu lesen war: „Brazzo und Kahn – Helden von einst, Pfeifen von heute„. Oder: „“Ziele dürfen verfehlt werden, Werte des Vereins nicht. Führungspolitik hinterfragen!“ Die Botschaft der Fans ist klar.

Der Job des Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn wackelt nun heftig und laut BILD könnte es sogar dazu kommen, dass Aufsichtsratsmitglied Uli Hoeneß den Titan abberuft und stattdessen Sohn Florian installiert. Auch ein Comeback von Uli Hoeneß wird angeblich intern diskutiert. Kahn gibt sich indes kämpferisch und will auf der Suche nach alter Stärke „jeden Stein umdrehen“.

Wie oben bereits erwähnt wird man nicht lange suchen müssen. Ein 34-Jähriger Eric Maxim Choupo-Moting kann Lewandowski nicht ersetzen. Es war eine grobe Fehleinschätzung zu glauben, dass Sadio Mané, der erst nach 64 Minuten in die Partie kam, und die weiteren Flügelspieler den Mittelstürmer ersetzen werden. Man wollte flexibler werden, ist aber nur weniger torgefährlich geworden. Angesichts der Fehlerquote von Upamecano vermissen zahlreiche Bayern-Fans den konstanteren David Alaba im Abwehrzentrum, der zudem auch als ein wichtiges Aushängeschild des Vereins vermisst wird. Zwei von drei Saisonzielen sind passé. Bleibt noch die Meisterschaft, wo man in der Tabelle aktuell noch zwei Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund aufweist.

Ausblick auf die beiden Champions-League-Halbfinalspiele

Für City-Trainer Pep Guardiola war es klar, dass der Weg zum CL-Sieg nur über Real Madrid geht: „Alle Klubs auf der Welt haben das Gefühl: Wenn du diesen Wettbewerb gewinnen willst, musst du Real Madrid schlagen.» Guardiola hat beträchtlichen Respekt vor dem kommenden Gegner, allen voran vor der Halbfinal-Bilanz der Königlichen. Diese Bilanz ist tatsächlich unglaublich, denn in den letzten 13 Jahren standen die Königlichen gleich elf Mal im CL-Halbfinale.

City will Revance

In Erinnerung bleibt das Halbfinal-Duell der letzten CL-Saison zwischen den beiden Mannschaften. Das Hinspiel war bereits ein echter Thriller, den Manchester City mit 4:3 für sich entschied. Noch kurioser wurde es aber im Rückspiel, denn der Premier-League-Verein lag im Bernabeu bis zur 90. Minute mit 1:0 in Führung. Real brauchte zwei Tore um sich in die Verlängerung zu retten und Rodrygo erzielte tatsächlich beide Treffer.

Der Matchwinner hatte auch beim entscheidenden dritten Tor seine Beine im Spiel, als er im Strafraum mit unerlaubten Mitteln zu Fall gebracht wurde. Den fälligen Strafstoß verwandelte Benzema, womit Real im Finale stand. Im Stade de France schlug man anschließend den Liverpool FC mit 1:0.

Derby della Madonnina im CL-Halbfinale

Im Parallelspiel kommt es zum Derby della Madonnina, dem Mailänder Stadtderby. Der Meisterschaftszug ist für beide Teams schon lange abgefahren, denn Napoli ist der klare Tabellenführer der Serie A und wird sich den Titel nicht mehr nehmen lassen.

Die beiden Mailänder Klubs liegen aktuell sogar nur auf Platz 5 und 6 der Tabelle und müssen damit um die Teilnahme an der Champions League für die kommende Saison zittern. Ein Titelgewinn hätte demnach den positiven Effekt, dass die jeweilige Mannschaft auch in der kommenden Saison in diesem finanziell so wichtigem Bewerb teilnehmen kann.

Für den AC Milan spricht, dass der Portugiese Rafael Leao, der im August 2019 von Lille in die Serie A wechselte, aktuell Spiele im Alleingang entscheiden kann. So auch im Viertelfinalspiel gegen Napoli, wo der Flügelspieler im Rückspiel einen wunderbaren Sololauf absolvierte und anschließend perfekt für Giroud querlegte. 70 Meter spulte Leao bei diesem Dribbling mit dem Ball zurück und die Napoli-Gegenspieler wirkten angesichts des starken Antritts wie Statisten. Rafael Leao wurde in der vergangenen Spielzeit zum Spieler der Saison in der Serie A gewählt, hatte aber in dieser Spielzeit einige Schwächephasen. Rechtzeitig zum Saisonende blüht er allerdings wieder auf und gehört in dieser Form sicherlich zu den fünf besten Flügelspielern der Welt.

Kein Tabellenführer im CL-Halbfinale

Interessant ist auch die Tatsache, dass keine der vier CL-Halbfinalisten in der heimischen Liga die Tabelle anführt. In der Serie A hat wie oben erwähnt der SSC Neapel die Konkurrenz abgehängt, in der Premier League liegt Manchester City aktuell vier Punkte hinter den Gunners zurück und in Spanien darf sich Real Madrid keine Titelhoffnungen mehr machen, da der FC Barcelona elf Punkte Vorsprung aufweist. Mit einem Champions-League-Triumph wird aber eine der vier Mannschaften die Saison retten können – auch wenn es für den heimischen Titel nicht reichen sollte.