CL: Erneutes Spektakel zwischen Real und City?

Mit dem Liverpool FC steht ein Champions-League-Finalist seit gestern fest, wobei sich die Reds gegen Villarreal in der ersten Halbzeit enorm schwergetan haben und...

Mit dem Liverpool FC steht ein Champions-League-Finalist seit gestern fest, wobei sich die Reds gegen Villarreal in der ersten Halbzeit enorm schwergetan haben und zwischenzeitlich der Vorsprung aus dem Hinspiel egalisiert war. Dank einer starken zweiten Halbzeit stiegen Klopps Mannschaft aber verdient auf und wird gespannt sein gegen wen sie im Finale antreten wird.

Real Madrid – Manchester City

Mittwoch, 05.05.2022, 21:00 Uhr

Das Hinspiel zwischen City und Real war eines der spannendsten und hochklassigsten Partien der letzten Jahre. Ein Offensivspektakel mit Unmengen an Chancen, bei dem City sicherlich einige Tore mehr hätte machen können und für klarere Voraussetzungen vor dem Rückspiel sorgen hätte können. Die Königlichen kamen im Hinspiel schlugen im Hinspiel immer wieder zurück und haben nun die durchaus reelle Chance den Rückstand von einem Treffer zuhause aufzuholen.

Beide Mannschaften schossen sich mit einem 4:0-Sieg in der Liga fürs Finale warm. Manchester City gewann das Auswärtsspiel gegen das von Jesse Marsch betreute Leeds United, Real Madrid setzte sich zuhause gegen Espanyol durch. Rodrygo erzielte einen Doppelpack, Asensio und Benzema für die weiteren Treffer. Auf dem französischen Stürmer, der die Saison seines Lebens spielt, werden auch im Rückspiel die Hoffnungen liegen, denn der 34-Jährige kann jeder Abwehr der Welt wehtun und kann aus dem Nichts einen Treffer erzielen.

Bei beiden Mannschaften kehren durchaus wichtige Spieler zurück in die Mannschaft, die das Hinspiel verpassten. Bei Real ist die Rückkehr von Casemiro im zentralen Mittelfeld ein großer Faktor, da er in den ersten 90 Minuten gegen City seiner Mannschaft enorm abging. Die Königlichen müssen voraussichtlich jedoch in der Abwehr umdisponieren, da David Alaba, der sich im Hinspiel verletzte, laut spanischen Medienberichten nicht rechtzeitig fit werden wird. Statt dem österreichischen Nationalspieler wird somit vermutlich Nacho neben Militao im Abwehrzentrum beginnen.

Bei de Gästen wiederum kehrt Joao Cancelo nach seiner Sperre zurück in die Startaufstellungen. Man darf gespannt sein wie Guardiola die Partie angehen wird und ob er etwas weniger Risiko nimmt. Er könnte beispielsweise Ilkay Gündogan ins Mittelfeld hineinrotieren und Kevin De Bruyne oder Bernardo Silva eine Reihe weiter nach vorne ziehen, um im Mittelfeld größere defensive Stabilität zu erlangen. Allerdings würde dies bedeuten, dass Gabriel Jesus auf der Bank platznehmen müsste, was angesichts seiner Formstärke nicht ideal wäre. Nicht in der Startaufstellung sind Raheem Sterling und Jack Grealish, die auf einen Einsatz als Joker hoffen müssen. Alleine daran erkennt man was für eine unglaubliche Kadertiefer Pep Guardiola in seinen Reihen hat.

Die Statistik spricht für die Gäste, denn in den letzten vier direkten Duellen ging stets City als Sieger gegen Real Madrid hervor. Wir dürfen uns heute aber sicherlich auf einen ganz heißen Tanz einstellen.

