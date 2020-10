CL-Gruppenphase: Juventus empfängt den FC Barcelona

Wie vor jedem Europacup-Spieltag bieten wir eine kleine Vorschau auf die interessantesten Begegnungen. Heute blicken wir auf zwei interessante Partien der Champions-League-Gruppenphase. Juventus –...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag bieten wir eine kleine Vorschau auf die interessantesten Begegnungen. Heute blicken wir auf zwei interessante Partien der Champions-League-Gruppenphase.

Juventus – FC Barcelona

Mittwoch, 28.10.2020, 21:00 Uhr

Das Spitzenspiel vom Mittwoch ist das Aufeinandertreffen der alten Damit mit dem FC Barcelona. Einen kleinen Schönheitsfehler hat diese Begegnung jedoch, da es nicht zum Treffen der beiden Giganten Lionel Messi und Cristiano Ronaldo kommen wird. Der Portugiese wurde positiv auf COVID-19 getestet und wird den Turinern fehlen. Der italienische Serienmeister könnte auf eine Viererkette umsteigen, da im Abwehrzentrum einige Akteure fehlen. Matthijs de Ligt ist nach seiner Schulteroperation noch nicht vollkommen verletzt und wird ebenso wie Giorgio Chiellini fehlen. Leonardo Bonucci ist zudem angeschlagen, könnte aber neben Merih Demiral im Abwehrzentrum starten. Statt dem verletzten Alex Sandro wird vermutlich Danilo links als linker Außenverteidiger auflaufen.

Auch Gäste-Trainer Koeman muss einige Akteure vorgeben. Philippe Coutinho wird das Spiel voraussichtlich aufgrund einer Muskelverletzung verpassen, weshalb der erst 17jährige Pedri im offensiven Mittelfeld auflaufen könnte. Tormann Marc-André ter Stegen und Innenverteidiger Samuel Umtiti sind ebenfalls verletzunsgbedingt nicht dabei, was umso schwerer wiegt, da Gerard Piqué im Abwehrzentrum aufgrund einer Sperre ebenfalls fehlen wird. Die Formkurve der Mannschaft zeigt zudem ebenfalls nicht nach oben, da der FC Barcelona zuletzt nicht nur das Meisterschaftsspiel gegen Getafe verlor, sondern sich auch im Clasico Real Madrid mit 1:3 geschlagen geben musste. Juventus ist zwar in der Serie A noch ungeschlagen in der neuen Saison, kam aber in den letzten drei Ligaspielen gegen die Roma, Crotone und Verona nicht über Unentschieden hinaus.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen dem Juventus und dem FC Barcelona findet ihr bei wettbasis.com. Auf wettfreunde.net gibt ebenfalls eine Vorschau und eine Prognose zu dieser Begegnung.

Manchester United – RB Leipzig

Mittwoch, 28.10.2020, 21:00 Uhr

Manchester United gewann völlig überraschend das erste Gruppenspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain auswärts mit 2:1 und brachte sich in dieser schwierigen Gruppe in eine gute Ausgangssituation. In der Premier League läuft es noch nicht rund, denn neben Siegen gegen Newcastle und Brighton und einem 0:0-Unentschieden gegen Chelsea, setzte es auch eine 1:3-Heimniederlage gegen Crystal Palace und ein 1:6-Debakel gegen die Spurs, weshalb die Mannschaft von Trainer Ole Gunnar Solskjær nur im Mittelfeld der Tabelle zu finden ist. Gegen Leipzig wird vermutlich Martial im Sturm neben Rashford beginnen, sodass Neuzugang Cavani vermutlich auf der Bank Platz nehmen wird. Eric Bailly, Jesse Lingard, Phil Jones, Marcos Rojo und Sergio Romero werden United nicht zur Verfügung stehen.

RB Leipzig gab in dieser Saison bislang in allen Pflichtspielen nur ein Unentschieden gegen Bayer Leverkusen ab und gewann ansonsten alle Partien. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann ist damit Tabellenführer in Deutschland und befindet sich in einer exzellenten Verfassung. Am ersten Spieltag der CL-Gruppenphase gab es einen 2:0-Sieg gegen Istanbul Basaksehir, wobei Angelino einen Doppelpack erzielte. Der 23-Jährige Spanier wird auch gegen United als linker Flügelverteidiger auflaufen. RB Leipzig muss nicht nur auf Klostermann, Mukiele und Haidara verzichten, sondern auch auf den österreichischen Nationalspieler Konrad Laimer.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen United und Leipzig findet ihr bei wettbasis.com. Auf wettfreunde.net gibt ebenfalls eine Vorschau und eine Prognose zu dieser Begegnung.