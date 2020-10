CL-Gruppenphase: Spitzenspiele in Rom und Paris

Wie vor jedem Europacup-Spieltag bieten wir eine kleine Vorschau auf die interessantesten Begegnungen. Heute blicken wir auf zwei interessante Partien der Champions-League-Gruppenphase. Paris Saint-Germain...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag bieten wir eine kleine Vorschau auf die interessantesten Begegnungen. Heute blicken wir auf zwei interessante Partien der Champions-League-Gruppenphase.

Paris Saint-Germain – Manchester United

Dienstag, 20.10.2020, 21:00 Uhr

Vor dem Champions-League-Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Manchester United haben beide Trainer einige Verletzungssorgen. PSG-Coach Thomas Tuchel muss auf Juan Bernat, Thilo Kehrer, Marco Verrati und Leandro Paredes fix verzichten, zudem sind Julian Draxler und Mauro Icardi für das Spiel gegen den BVB fraglich. Den deutschen Trainer wird es aber freuen, dass Neymar wieder zur Verfügung stehen wird, der zuletzt in der Meisterschaft eine Pause einlegen musste.

Auf der Gegenseite könnte der 22-jährige Axel Tuanzebe sein Debüt für Manchester United geben, da den Red Devils zahlreiche Abwehrspieler ausfallen. Eric Bailly, Harry Maguire, Phil Jones und Marcos Rojo müssen für die Begegnung gegen PSG passen. Eine weitere Alternative in der Innenverteidigung wäre Scott McTominay, der zumindest für Schottland zuletzt als Abwehrspieler auflief. Ansonsten fallen mit Mason Greenwood und Jesse Lingard zwei weitere Spieler aus. Edinson Cavani stieß erst vor kurzem zu den Red Devils und ist noch nicht so weit, dass er gegen seine ehemaligen Kollegen aus Paris debütieren kann.

Paris Saint-Germain verlor die ersten beiden Auftaktspiele in der Liga, hat seitdem aber eine weiße Weste und gewann zuletzt fünf Mal in Folge, wobei das Star-Ensemble in den letzten zwei Ligaspielen zehn Treffer erzielte. Nach sieben Runden liegen Neymar und Co. mit zwei Punkten Rückstand auf Lille auf dem 2. Tabellenplatz. Manchester United absolvierte erst vier Spiele in der Premier League und holte dabei zwei Siege und zwei Niederlagen. Nach einem desaströsen 1:6 gegen Tottenham rehabilitierte sich die Mannschaft mit einem 4:1-Auswärtssieg gegen Newcastle. Anfang 2019 trafen die beiden Teams im Champions-League-Achtelfinale aufeinander, wo United überraschend nach einer 0:2-Heimniederlage dank eines 3:1-Auswärtssiegs aufstieg.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Manchester United findet ihr bei wettbasis.com. Auf wettfreunde.net gibt ebenfalls eine Vorschau und eine Prognose zu dieser Begegnung.

Lazio Rom – Borussia Dortmund

Dienstag, 20.10.2020, 21:00 Uhr

Borussia Dortmund schonte seinen Shooting-Star Erling Haaland vergangenes Wochenende beim 1:0-Auswärtssieg gegen Hoffenheim und brachte den Norweger erst in der 64. Minute ins Spiel. Der ehemalige Angreifer der Salzburger wird in Rom in der Startaufstellung stehen und vermutlich in einem 3-4-2-1 als Solospitze vor Reus und Sancho agieren. Manuel Akanji wird nach einem positiven Covid-19-Test noch nicht dabei sein, ebenso wie die verletzten Akteure Zagadou, Schmelzer und Schulz. Neben den verletzten Spielern wird der BVB auf den gesperrten defensiven Mittelfeldspieler Emre Can verzichten müssen. Thomas Delaney wird in der Abwehr-Dreierkette aushelfen, sodass Bellingham im Mittelfeld sein Champions-League-Startdebüt geben wird.

Auf der Gegenseite wird bei den Hausherren Ciro Immobile wieder mit dabei sein, der die letzte Serie-A-Partie gegen Sampdoria versäumte und gegen seinen Ex-Klub neben Correa im Angriff starten wird. Die Römer haben allerdings eine lange Verletztenliste. Neben Luiz Felipe, Senad Lulic, Manuel Lazzari und Gonzalo Escalante ist auch Manchester-United-Neuzugang Andreas Pereira nicht dabei.

Lazio geriet nach einem Auftaktsieg in der Serie A aus der Spur und verlor in der zweiten Runde das Heimspiel gegen Atalanta mit 1:4, ehe es ebenfalls zu Hause eine 1:1-Unentschieden gegen Inter zu sehen gab. Letztes Wochenende gerieten die Römer im Auswärtsspiel gegen Sampdoria mit 0:3 unter die Räder. Der BVB ist bis auf die überraschende Niederlage gegen den FC Augsburg in der Liga ohne Punkteverlust und liegt punktegleich mit den Bayern einen Punkt hinter RB Leipzig.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Lazio Rom und Borussia Dortmund findet ihr bei wettbasis.com. Auf wettfreunde.net gibt ebenfalls eine Vorschau und eine Prognose zu dieser Begegnung.