CL-Playoff: Rapid-Bezwinger trifft heute auf Dynamo Kiew

Wir vor jedem Europacup-Spieltag bieten wir eine kleine Vorschau auf die interessantesten Begegnungen. Heute blicken wir für euch auf zwei interessante Playoff-Partien.

KAA Gent – Dynamo Kiew

Mittwoch, 23.09.2020, 21:00 Uhr

Rapid-Bezwinger Gent trifft im CL-Playoff auf den ukrainischen Vertreter Dynamo Kiew. Seitdem Laszlo Bölöni nach nur zwei Pflichtspielen entlassen wurden, geht es ein wenig bergauf mit dem belgischen Klub, der nach dem Erfolg gegen Rapid auch in der Liga drei Punkte einfuhr. Im Auswärtsspiel gegen Excelsior Mouscron erzielte Dorsch in der 14. Minute den einzigen Treffer der Partie, der seinen Verein auf den neunten Tabellenplatz bugsierte. Der belgische Vizemeister trifft im Playoff aber auf einen unangenehmen Gegner, denn Dynamo Kiew befindet sich aktuell in einer äußerst starken Verfassung und gewann beispielsweise zu Saisonbeginn den Supercup gegen Shakhtar Donetsk. In der Meisterschaft holten die Ukrainer aus den ersten drei Begegnungen sieben Punkte und schlugen in der 3. Runde der CL-Qualifikation AZ Alkmaar mit 2:0.

Obwohl Gent nun zweimal hintereinander einen knappen Sieg einfuhr, sind noch lange nicht alle Probleme bereinigt. In der Offensive fehlt nach dem Abgang von Jonathan David nach wie vor ein Stürmer, der die Chancen verwertet – gegen Mouscron, das als Tabellenschlusslicht ein dankbarer Gegner war, hätte Gent durchaus höher gewinnen können, nutzte aber zahlreiche Chancen nicht. Insgesamt machten die Ukrainer in den vergangenen Wochen den deutlich solideren Eindruck und Gent wird sich unbedingt steigern müssen, wenn man in die Königsklasse aufsteigen will.

Molde FK – Ferencvaros

Mittwoch, 23.09.2020, 21:00 Uhr

Ferencvaros ist eine der ganz großen Überraschungsmannschaften dieses CL-Playoffs! Der ungarische Meister musste bereits in der ersten Runde in die Qualifikation einsteigen und gewann zuhause gegen Djurgarden mit 2:0. Als Außenseiter schmiss man in den weiteren Runde Celtic (2:1) und Dinamo Zagreb aus dem Bewerb – zwei Mannschaften, die durchaus den Anspruch haben in der Königsklasse vertreten zu sein. Nun treffen die Ungarn auf den norwegischen Klub Molde FK und gehen dabei nach den letzten Wochen als Favorit ins Spiel. Molde gewann vergangene Saison die Meisterschaft mit 14 Punkten Vorsprung und befindet sich in der neuen Kalendermeisterschaft bereits mit 16 Punkten Rückstand auf den vormaligen Vizemeister FK Bodø/Glimt auf Platz 2. Aktuell zeigt die Formkurve eher nach unten, denn die letzten beiden Meisterschaftspartien gingen verloren.

Ferencvaros ist hingegen richtig gut in Form – die Ungarn gaben in der neuen Saison lediglich im Auswärtspiel gegen MTK Budapest einen Punkt ab und gingen ansonsten stets als Sieger vom Platz. Insbesondere im Rückspiel werden sie nur schwer zu schlagen sein, immerhin musste Ferencvaros in der Liga in der vergangenen Saison kein einziges Mal als Verlierer vom Platz gehen!

