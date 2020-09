CL-Playoff: Salzburg trifft auf ersatzgeschwächte Israelis

Wir vor jedem Europacup-Spieltag bieten wir eine kleine Vorschau auf die interessantesten Begegnungen. Heute blicken wir auf die Partie zwischen Maccabi Tel Aviv und...

Wir vor jedem Europacup-Spieltag bieten wir eine kleine Vorschau auf die interessantesten Begegnungen. Heute blicken wir auf die Partie zwischen Maccabi Tel Aviv und RB Salzburg und werfen anschließend einen Blick Richtung Prag.

Maccabi Tel Aviv – RB Salzburg

Dienstag, 22.09. 2020, 21:00 Uhr

Für Maccabi Tel Aviv kommt das Champions-League-Qualifikationsspiel gegen RB Salzburg zur denkbar ungünstigsten Zeit. Israel rief als erste Nation weltweit den zweiten Lockdown aus, da die Corona-Zahlen in die Höhe schnellten. Auch die Mannschaft von Neo-Trainer Georgios Donis blieb vom Virus nicht verschont und wird deshalb gegen die Mozartstädter mit einer besseren B-Elf auflaufen müssen. Mit Dan Glazer, Avi Rikan, Dor Peretz, Yonatan Cohan, Nick Blackman, Enric Saborit und Daniel Peretz fallen gleich sieben Akteure fix aus, was auch einen Verfall der Wettquoten nach sich zog.

Dazu kommt, dass der Ligastart unter dem neuen Trainer, der zwischen 2018 und 2020 bei Panathinaikos an der Seitenline stand, nicht glückte. Zuerst setzte es eine Heimniederlage gegen Maccabi Petach Tikva, anschließend kam man gegen Bnei Yehuda nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. In der Champions-League-Qualifikation mussten die Israelis alle bisherigen drei Runden bestreiten. Nach einem 2:0-Heimsieg gegen Riga, einem 3:0-Auswärtssieg gegen Sūduva Marijampolė und einem 1:0-Heimsieg gegen Dynamo Brest kam Maccabi wie erwartet ins Playoff.

Im Gegensatz zum Kontrahenten darf sich RB Salzburg über einen gelungenen Liga-Start freuen. Nach zwei Runden ist die Mannschaft von Jesse Marsch das einzige Team in der Liga, das die vollen Punkten einfahren konnte. Zlatko Junuzovic, Oumar Solet und Jerome Onguene traten die Reise nach Israel nicht an.

Slavia Prag – FC Midtjylland

Dienstag, 22.09. 2020, 21:00 Uhr

Am Dienstagabend kommt es zum Duell zwischen dem tschechischen und dem dänischen Meister um den Einzug in die Champions League. Die Gäste gewannen in der vergangenen Saison souverän mit 14 Punkten Vorsprung vor dem FC Kopenhagen die Liga und machten auch in der bisherigen Champions-League-Qualifikation eine gute Figur und setzten sich gegen unangenehme Gegner durch. Zunächst gab es einen 0:1-Auswärtssieg gegen Ludogorets, anschließend deklassierte man die Young Boys Bern mit einem 3:0-Heimsieg. In der Liga patzte man in der ersten Runde und musste eine Auswärtsniederlage gegen SønderjyskE hinnehmen. Am zweiten Spieltag setzte sich die Mannschaft von Coach Brian Priske mit 1:0 gegen Lyngby durch.

Slavia Prag gab sich in der vergangenen Liga-Saison ebenfalls keine Blöße. Der Klubs aus der Hauptstadt gewann mit neun Punkten Vorsprung auf Viktoria Pilsen die Liga und hatte in der Endabrechnung satte 25 Punkte Vorsprung auf den Stadtrivalen Sparta Prag, der am dritten Platz landete. Auch in der neuen Liga-Saison glückte der Start mit drei Siegen und einem Unentschieden in den ersten vier Runden. 15 geschossenen Toren stehen nur zwei Gegentreffer gegenüber. Als tschechischer Meister stieg Slavia Prag erst im Playoff in die Champions-League-Qualifikation ein.

