CL-Playoffs: Man City und der BVB mit dem Rücken zur Wand

In der Königsklasse wird’s heute wieder richtig spannend. In den ersten vier Playoffpartien werden die Weichen für den Achtelfinaleinzug gestellt und bereits heute gibt es einen echten Kracher, der einen Weltklub auf der Strecke lassen wird.

Manchester City – Real Madrid

Dienstag, 11.2.2025, 21:00 Uhr, Etihad Stadium

Pep Guardiolas Manchester City hängt gewaltig in den Seilen. In der Premier League liegen die Citizens nur auf dem fünften Rang, haben 15 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Liverpool, der zudem noch ein Nachholspiel zu bestreiten hat. In der Liga setzte es zuletzt ein empfindliches 1:5 bei Arsenal und im FA Cup plagte man sich mit einem 2:1 über über den Drittligisten Leyton Orient. Dass nun in der Champions League mit Real Madrid der eigentliche Titelfavorit wartet, macht die Situation für die Skyblues nicht einfacher.

Allerdings spricht die Bilanz in direkten Duellen für die Guardiola-Elf: In den letzten acht Aufeinandertreffen mit Real – viermal im Halbfinale und je zweimal im Viertel- und Achtelfinale der Champions League – musste Man City nach 90 Minuten nur eine Niederlage hinnehmen. Dennoch konnte sich Real in den vier Vergleichen zweimal durchsetzen – einmal nach Verlängerung, einmal im Elfmeterschießen.

Guardiola kann weitgehend aus dem Vollen schöpfen, aber weiterhin ist der Ausfall seines spanischen Superstars Rodri ausgesprochen schmerzhaft. Mit Neuzugang Nico González fehlt ein möglicher Ersatzmann aufgrund einer Prellung. Bei Real Madrid werden neben ÖFB-Star Alaba auch Vázquez, Rüdiger, Carvajal und Militao ausfallen. Die allermeisten Ausfälle der Madrilenen betreffen also die Defensive und Carlo Ancelotti, der gegen Guardiola in zwölf Spielen als Trainer nur einen Punktschnitt von 1,17 aufweist, kann offensiv sein gesamtes Starensemble aufbieten.

Dass das Hinspiel in Manchester stattfindet, ist für den englischen Spitzenklub wohl auch kein Vorteil. Man City muss dringend vorlegen, bevor es kommende Woche im Bernabeu zu Madrid dann wirklich um die Wurst geht.

Sporting CP – Borussia Dortmund

Dienstag, 11.2.2025, 21:00 Uhr, Estádio José Alvalade

Für Borussia Dortmund ist die Königsklasse die große Chance eine eigentlich bereits verkorkste Saison zu retten. In der deutschen Bundesliga liegt der BVB auf dem elften Rang und holte aus 21 Spielen gerademal 29 Punkte. Niko Kovac ist bereits der dritte Trainer, der diese Saison an der Seitenlinie der Schwarz-Gelben steht. Ein Achtelfinaleinzug würde die gebeutelten Dortmunder Fans wohl zwischenzeitlich etwas trösten, aber Sporting Lissabon ist bei diesem Unterfangen ein unangenehmer Stolperstein.

Am vergangenen Wochenende hielt Sporting mit einem 1:1 den Tabellendritten Porto auf Distanz. In der portugiesischen Primeira Liga liegt Sporting mit vier Punkten Vorsprung auf Benfica auf Rang eins. Mann der Saison ist ganz klar Schwedens Superstürmer Viktor Gyökeres, der nach 34 Saisonpartien bei ebenso vielen Toren hält. Auch in der Champions League hat Gyökeres in der laufenden Saison bereits sechsmal angeschrieben.

Die Dortmunder wiederum hoffen auf ihren eigenen Torgaranten: Serhou Guirassy traf in den letzten fünf Spielen fünfmal und erzielte in diesem Kalenderjahr beinahe die Hälfte der Tore des BVB. Als Sieger ging Dortmund im Jahr 2025 allerdings erst zweimal vom Platz. Einzig das Heimspiel gegen Shakhtar Donetsk und die Auswärtspartie in Heidenheim wurden gewonnen. Dem gegenüber stehen ein Remis und gleich fünf Niederlagen.

Die weiteren Spiele des Tages:

– Stade Brest – Paris Saint-Germain (18:45 Uhr)

– Juventus Turin – PSV Eindhoven (21:00 Uhr)