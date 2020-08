CL-Qualifikation: Gibt Stefan Schwab sein PAOK-Pflichtspiel-Debüt?

Heute startet die Champions League 2020/21 in die 2. Qualifikationsrunde, die für alle Vereine sehr wichtig werden wird. Jene Klubs, die diese Runde überstehen,...

Heute startet die Champions League 2020/21 in die 2. Qualifikationsrunde, die für alle Vereine sehr wichtig werden wird. Jene Klubs, die diese Runde überstehen, qualifizieren sich nämlich zumindest fix für die Europa-League-Gruppenphase und werden damit international bis zur Winterpause mitmischen können. Der SK Rapid trifft morgen auf Lokomotive Zagreb, allerdings ist schon heute mit Stefan Schwab ein Ex-Rapidler im Einsatz.

PAOK Thessaloniki – Besiktas

Dienstag, 25.08.2020, 20:00

PAOK gewann das Tauziehen um den ehemaligen Rapid-Kapitän Stefan Schwab, der ablösefrei von Hütteldorf nach Thessaloniki wechselte. Der SK Rapid hätte die grün-weiße Identifikationsfigur gerne verlängert, konnte aber aufgrund der Coronakrise und den notwendigen Sparmaßnahmen, nicht die Gehaltsvorstellungen des Mittelfeldspielers erfüllen. Stefan Schwab ist nicht das einzige neue Gesicht bei den Griechen, denn neben den Nikoloz Ninua und Georgios Vrakas laufen mehr als ein Dutzend Leihverträge aus. Während Schwab beim SK Rapid stets gesetzt war, wird er sich bei seinem neuen Verein sein Standing erst erarbeiten müssen.

PAOK konnte im Juli nur eines von sechs Meisterschaftsspielen gewinnen, wobei es gleich vier Punkteteilungen gab. Die Probleme lagen in erster Linie bei der Offensivabteulung, denn in den letzten vier Partien erzielte der Tabellendritte der abgelaufenen Saison nur einen einzigen Treffer. Besiktas wiederum zeigte sich in den letzten vier Spielen in der Liga von seiner besten Seite und holte im Finish stolze zwölf Punkte aus diesen Partien.

PAOKL qualifizierte sich bislang noch nie für die Champions League, war aber vergangenes Jahr extrem knapp dran, als man in den Spielen gegen Ajax beinahe für eine große Sensation sorgte und am Ende nur ganz knapp mit einem Gesamtscore von 4:5 den Kürzeren zog. Ein Jahr davor verpasste man gegen Benfica den Einzug in die Königsklasse.

Besiktas hingegen kennt die Königsklasse aus erster Hand und schrieb etwa 2017 Geschichte, als man als erstes türkisches Team eine Gruppenphase der Champions League gewinnen konnte. Im Achtelfinale erwies sich damals der FC Bayern München aber als eine zu große Hürde. Mit Adem Ljajic wird ein wichtiger Spieler verletzungsbedingt im offensiven Mittelfeld ausfallen.

KF Tirana – Roter Stern Belgrad

Dienstag, 25.08.2020, 19:00 Uhr

Im Gegensatz zu der Partie zwischen PAOK und Besiktas gibt es in dieser Begegnung einen ganz klaren Favoriten. Roter Stern gewann vergangenes Jahr die Liga mit stolzen 14 Punkten Vorsprung auf den Stadtrivalen Partizan und startete zudem mit fünf Siegen aus den ersten fünf Runden in die neue Saison. Vergangene Saison standen die Serben in der Champions-League-Gruppenphase, nachdem sie in der Qualifikation nach vier Unentschieden (!) in den letzten beiden Quali-Runden knapp gegen Kopenhagen und die Young Boys weiterkamen. In der Gruppenphase konnten sie einmal gegen Olympiakos gewinnen, kassierten sonst aber zum Teil hohe Niederlagen. In der ersten Qualifikationsrunde stellte der FC Europa aus Gibraltar keine große Hürde dar und wurde mit 5:0 besiegt.

Der KF Tirana gewann in der abgelaufenen Spielzeit mit vier Punkten Vorsprung auf Kukesi die albanische Meisterschaft und setzte sich in der 1- Qualifikationsrunde mit 2:0 gegen Dinamo Tiflis durch. Die Champions League kennt der albanische Klub freilich nur vom Hörensagen und man war immer weit von einem Einzug in die Gruppenphase entfernt. Ein Weiterkommen gegen Roter Stern wäre eine kleine Sensation, denn der Klub schaffte es bis dato trotz zahlreicher Versuche nie in die dritte Qualifikationsrunde.

