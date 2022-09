CL: RB Salzburg empfängt den italienischen Meister

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir auch heute wieder auf zwei interessante Partien blicken. Wir schauen unter anderem nach Salzburg, wo der AC Milan...

RB Salzburg – AC Milan

Dienstag, 06. September 2022, 21:00 Uhr

Heute startet die Champions-League-Gruppenphase und RB Salzburg hat einen hochattraktiven Gegner zu Gast. Der AC Milan kommt als frischgebackener Meister der Serie A nach Salzburg und hat zudem am Wochenende noch einmal zusätzlich viel Selbstvertrauen tanken können, da man das Stadtderby gegen Inter mit 3:2 gewann. Der Mann des Spieltags war der 23-jährige Portugiese Rafael Leão, der einen Doppelpack erzielte und nach fünf Spieltagen schon bei drei Treffern und zwei Assists steht.

Beim italienischen Meister tat sich verhältnismäßig nicht allzu viel am Transfermarkt. Jens Petter Hauge wechselte um 10 Milionen Euro zu Eintracht Frankfurt, Franck Kessie und Alessio Romagnoli verließen den Klub ablösefrei.

Der prominenteste Neuzugang ist der offensive Mittelfeldspieler Charles De Ketelaere, der gegen eine Ablöse von 32 Millionen Euro vom FC Brügge kam. Sergino Dest wurde vom FC Barcelona ausgeliehen, Divock Origi kam ablösefrei von Liverpool. Ansonsten lebte sich Neuzugang Junior Messias gut ein, der vom FC Crotone kam und gegen Inter in der Startaufstellung war.

Alessandro Florenzi, der von der AS Roma nach Mailand wechselte, ist aktuell verletzt, ebenso wie Ibrahimovic und Krunic. Ante Rebic ist angeschlagen und wird, wenn überhaupt, höchstens auf der Bank sitzen.

In der Abwehr könnte Routinier Simon Kjaer zurückkehren und neben Tomori starten. Damit würde er den 22-jährigen Innenverteidiger Pierre Kalulu wieder aus der Startelf spielen. Ansonsten wird es nicht viele Veränderungen gegenüber der Aufstellung vom Spiel gegen Inter geben. Offen ist die Position auf der Zehn, wo der oben erwähnte Neuzugang Charles De Ketelaere und Brahim Díaz auf einen Platz in der Startaufstellung hoffen. Linksaußen startet Derby-Gewinner Rafael Leão, Rechtsaußen dürfte Neuzugang Junior Messias beginnen. Olivier Giroud wird als Mittelstürmer starten, Bennacer und Tomali agieren im 4-2-3-1 auf der Doppelsechs.

Paris Saint-Germain – Juventus

Dienstag, 06. September 2022, 21:00 Uhr

Der Kracher des heutigen Spieltags findet in Paris statt, wo Neymar und Co. die „alte Dame“ aus Turin empfangen. Juventus landete in der vergangenen Saison nur auf Platz 4 und es scheint auch in der neuen Saison nicht alles nach Wunsch zu verlaufen. Die Turiner sind zwar noch ungeschlagen, konnten allerdings aus den ersten fünf Runden nur zwei Partien gewinnen und teilten gegen Sampdoria, die AS Roma und Fiorentina die Punkte.

Juventus nahm rund 100 Millionen für Spieler ein und gab etwa die gleich Summe aus. Matthijs de Ligt wechselte um 67 Millionen Euro zu den Bayern und ist der prominenteste Abgang. Der italienische Nationalspieler Federico Chiesa ist dafür neu in der Mannschaft, allerdings laboriert der zweikampfstarke Stürmer noch an einem Kreuzbandriss.

Für den Innenverteidiger Bremer überwies Juventus stolze 41 Millionen Euro an den Stadtrivalen FC Turin. Paul Pogba wechselte ablösefrei zu Juventus, hat aber im Moment noch mit seinem Meniskus zu kämpfen.

Besser verlief der Saisonstart für Paris Saint-Germain, das mit fünf Siegen und einem Unentschieden in die neue Saison startete. Die Pariser verpflichteten gleich sechs neue Spieler, die jeweils mehr als zwölf Millionen Ablöse kosteten, wobei Vitinha vom FC Porto und Nunu Mendes von Sporting mit 41.5 bzw. 38 Millionen am teuersten waren. Andere prominente Neuzugänge sind Renato Sanches (LOSC Lille), Nordi Mukiele (RB Leipzig), Fabián Ruiz (SSC Neapel) und Carlos Soler (FC Valencia).

