CL: Tabellenführer Dortmund mit Sabitzer zu Gast bei Real

Am Dienstagabend kommt es im Santiago Bernabéu zu einem echten Fußball-Leckerbissen: Real Madrid, der amtierende Champions-League-Sieger, empfängt Borussia Dortmund. Es ist die Neuauflage des letztjährigen Finales, das die Madrilenen mit 2:0 gewinnen konnten. Glückt dem BVB heute die Revanche?



Die Königlichen auf Wiedergutmachungskurs

Real Madrid steht unter Carlo Ancelotti in der Champions League heuer bereits etwas unter Druck. Nach einer überraschenden Niederlage gegen Lille am zweiten Spieltag der Gruppenphase wollen die Madrilenen Wiedergutmachung. Der Rekordsieger der Champions League sollte sich keine weiteren Punktverluste erlauben – besonders nicht vor dem anstehenden Clásico gegen den FC Barcelona am Wochenende.

Die Offensive der Königlichen ist auf dem Papier natürlich nach wie vor beeindruckend und auf den BVB wird einiges zukommen. Mit Kylian Mbappé, Vinícius Júnior und Jude Bellingham hat Ancelotti ein Trio zur Verfügung, das jeder Abwehr Albträume bereiten kann. Dennoch sah man zuletzt auch einige Schwächen, vor allem in der Defensive, die unbedingt behoben werden müssen.

Für das Spiel gegen Dortmund muss Real Madrid auf Brahim Diaz, David Alaba und Dani Carvajal verzichten.

BVB: Tabellenführer kommt als Underdog

Borussia Dortmund reist als Tabellenführer der Gruppe nach Madrid. Trotz einiger Rückschläge in der Bundesliga, wie etwa eine 1:5-Niederlage gegen den VfB Stuttgart, hat der BVB in der Königsklasse bisher starke Leistungen gezeigt, darunter ein beeindruckender 7:1-Sieg gegen Celtic. Auch gegen den FC Brügge gewann man in der Champions League mit 0:3.

Allerdings gibt es einige Verletzungssorgen bei den Dortmundern. Der Ausfall von Karim Adeyemi, der gegen Celtic einen Hattrick erzielt hat, ist ein schwerer Schlag. Trainer Nuri Sahin, der erst kürzlich Edin Terzic abgelöst hat, steht nun vor der Herausforderung, eine schlagkräftige Elf aufzustellen, die dem Druck im Bernabéu standhalten kann.

Niklas Süle und Pascal Groß müssen beide vor dem Spiel am Dienstag noch durchgecheckt werden. Zudem fehlen neben Karim Adeyemi auch Giovanni Reyna, Julien Duranville und Yan Couto.

Voraussichtliche Aufstellungen

Real Madrid tritt voraussichtlich in einem 4-3-3-System an, mit Courtois im Tor. Die Verteidigung besteht wohl aus Mendy, Rüdiger, Militão und Vázquez. Im Mittelfeld sind Tchouaméni, Valverde und Bellingham gesetzt, während die Offensive mit Mbappé, Vinícius Júnior und Rodrygo aufläuft.

Borussia Dortmund setzt auf ein 4-2-3-1-System, mit Kobel im Tor. Die Abwehrreihe bilden voraussichtlich Ryerson, Anton, Schlotterbeck und Bensebaini. Im defensiven Mittelfeld agieren Can und Sabitzer, wobei Sabitzer eine zentrale Rolle spielen wird, um sowohl die Defensive zu stabilisieren als auch im Spielaufbau zu helfen. Vor ihnen spielen wahrscheinlich Malen, Brandt und Gittens, während Guirassy die Rolle des Stoßstürmers übernimmt.

