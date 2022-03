CL-Vorschau: Alaba hofft auf Aufholjagd gegen PSG

Wir blicken auf zwei Champions-League-Spieltage des heutigen Abends und wollen euch mit einer kleinen Vorschau Geschmack auf die Partien machen. Für Real oder PSG...

Wir blicken auf zwei Champions-League-Spieltage des heutigen Abends und wollen euch mit einer kleinen Vorschau Geschmack auf die Partien machen. Für Real oder PSG endet heute Abend die Reise, während die Partie zwischen Manchester City und Sporting nach dem 5:0-Sieg der Citizens im Hinspiel nur noch eine Formsache ist.

Real Madrid – Paris Saint-Germain

Mittwoch, 9.3. 2022, 21:00 Uhr

Real Madrid verlor das Hinspiel in Paris mit 1:0, holte sich aber in den letzten drei Meisterschaftsspielen viel Selbstvertrauen zurück. Die Königlichen gewannen alle ihre Spiele seit dem Aufeinandertreffen mit den Franzosen in der Champions League, wobei zuletzt Real Sociedad mit 4:1 besiegt wurde. Karim Benzema traf in den letzten drei Spielen stets einmal. Für PSG lief es nach dem Sieg gegen Real nicht so gut, denn der überlegene Tabellenführer der Ligue 1 gewann nur das Heimspiel gegen Saint-Etienne und musste sich sowohl gegen Nizza als auch Nantes auswärts geschlagen geben.

Bei der Heimmannschaft fehlen mit dem verletzten Kroos und den gesperrten Casemiro und Ferland Mendy drei wichtige Spieler. Eduardo Camavinga dürfte im 4-3-3 der Spanier in der Zentrale beginnen und holte sich beim Sieg gegen Real Sociedad mit einem Treffer Selbstvertrauen. Statt Mendy wird vermutlich Marcelo links hinten starten, wobei mit Nacho eine weitere Alternative vorhanden ist. David Alaba werden wir in der Innenverteidigung neben Militao sehen.

Auf der Gegenseite fehlt Abwehrchef Sergio Ramos gegen seinen ehemaligen Klub aufgrund von Wadenproblemen, ebenso wie der verletzte Ander Herrera. Paredes und Superstar Mbappé sind angeschlagen, zumindest für den Stürmer sollte sich aber ein Startelfeinsatz ausgehen. Statt Paredes stehen Idrissa Gueye oder Georginio Wijnaldum bereit, woran man auch gut die Kaderbreite der Franzosen erahnen kann. Wir erwarten ein ausgeglichenes Duell, in dem viele Tore fallen könnten – immerhin gab es in den letzten drei Real-Partien stets mehr als drei Tore zu sehen.

Manchester City – Sporting

Mittwoch, 9.3. 2022, 21:00 Uhr

Manchester City erwies sich als zu großer Brocken für die Portugiesen, die das Hinspiel zuhause mit 0:5 verloren. Danach musste City eine 2:3-Niederlage gegen die Spurs einstecken, ehe in den nächsten drei Pflichtspielen drei Siege folgte. Besonders gefreut haben sich Guardiola und Co. über den klaren 4:1-Sieg beim Manchester-Derby. Besonders der linke Flügel der Citizens war nicht zu stoppen gegen den Stadtrivalen – insgesamt trug City 51% der Angriffe über links vor, während über die Mitte 26% und über rechts nur 23% liefen. Herausgestochen sind neben Cancelo und Grealish insbesondere Bernardo, der sich weit nach links fallen ließ und so Überzahl in dieser Zone herstellte.

Guardiola wird sehr froh sein, dass er das erste Spiel so klar für sich entschied, denn der Coach muss insbesondere in der Abwehr viele Ausfälle kompensieren. Ruben Dias und Nathan Ake sind verletzt, Cancelo ist krank und Kyle Walker gesperrt. Kevin De Bruyne wird zudem wahrscheinlich eine Pause erhalten, da er einerseits angeschlagen ist, andererseits bei der nächsten gelben Karte eine Sperre absitzen muss.

Auf der Gegenseite fehlt Matheus Nunes aufgrund einer Sperre während Pote, Palhinha und Braganca fraglich sind. Guardiola wird die Partie sicher zur Rotation nutzen, aber auch Sporting-Trainer Rúben Amorim muss abwägen, ob es sich auszahlt die beste Elf auf den Platz zu schicken oder einigen müden Spielern eine Pause zu gönnen.

