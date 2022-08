CL-Vorschau: Auf Sturm-Bezwinger wartet schwere Hürde

Auch heute wollen wir uns wieder zwei Europacup-Partien ansehen und eine kleine Vorschau auf die Partien bieten. Heute blicken wir unter anderem auf Sturm-Bezwinger...

Auch heute wollen wir uns wieder zwei Europacup-Partien ansehen und eine kleine Vorschau auf die Partien bieten. Heute blicken wir unter anderem auf Sturm-Bezwinger Dynamo Kiew, der eine schwere Aufgabe vor der Brust hat.

Dynamo Kiew – Benfica

Mittwoch, 17.08. 2022, 21:00 Uhr

Der SK Sturm war knapp gegen Dynamo Kiew dran und brachte die Ukrainer im Rückspiel an den Rand eines Ausscheidens. Über die beiden Partien gesehen war Kiew dann aber wahrscheinlich doch die bessere Mannschaft und insbesondere die Pressingresistenz war beeindruckend. Der SK Sturm lief nämlich richtig gut an und zeigte ein starkes Pressing, doch der Gegner fand meist gute Lösungen, wie etwa eine Seitenverlagerung nach vielen kurzen schnellen Pässen.

Heute wartet allerdings ein anderes Kaliber auf die Ukrainer, denn Portugals Vizemeister spielt auch finanziell in einer anderen Liga als Dynamo Kiew. Im Sommer verkaufte man Darwin Nunez um 75 Millionen Euro an den Liverpool FC und nahm nach weiteren Verkäufen rund 106 Millionen ein. Der teuerste Einkauf war hingegen David Neres, der bei Kiew-Konkurrent Shakhtar unter Vertrag stand und sicher einiges über den heutigen Gegner erzählen wird können.

Es finden sich aber auch viele weitere bekannte Gesichter im Benfica-Kader, etwa der deutsche zentrale Mittelfeldspieler Julian Weigl, der ukrainische Mittelstürmer Roman Yaremchuk, für den das Spiel sicherlich auch etwas Besonderes werden wird, da er auf seine Ex-Mannschaft trifft und der pfeilschnelle Rafa Silva, der einer der besten Umschaltspieler überhaupt ist, da er neben dem Speed auch ein fantastischer Dribbler ist.

Der Start in die neue Saison begann jedenfalls erwartungsvoll. Nach zwei klaren Siegen gegen den FC Midtjylland stieg Benfica mit einem Gesamtscore von 7:2 ins CL-Playoff auf und gewann auch in der Meisterschaft seine ersten beiden Spiele. Besonders gut in Form ist der erst 21-jährige Mittelstürmer Gonçalo Ramos, der aus der eigenen Jugend kommt und nach den vier bisherigen Saisonspielen bei vier Treffern und drei Assists steht.

Qarabag FK – Viktoria Plzen

Mittwoch, 17.08. 2022, 18:45 Uhr

Der aserbaidschanische Meister sorgt einmal mehr für Aufsehen und holt aus den vorhandenen Mitteln erneut das Maximum heraus. Während Vizemeister Neftchi Baku am SK Rapid scheiterte, schaffte es Qarabag ins CL-Playoff. Der Weg dorthin war weit. Zunächst warf man Lech Posen aus dem Bewerb, ehe man Franco Fodas FC Zürich knapp besiegte.

In der darauffolgenden Runde holten die heimstarken Aserbaidschaner gegen Ferencvaros zuhause nur ein 1:1-Unentschieden, gewann aber das Auswärtsspiel mit 3:1. Der tschechische Meister, der in der vergangenen Saison etwas überraschend die Meisterschaft mit sieben Punkten Vorsprung auf Slavia Prag gewann, wird also gewarnt sein, zumal Qarabag auch in den vergangenen Jahren international immer wieder aufzeigen konnte.

