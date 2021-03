CL-Vorschau: Aufholjagden von Juventus und Sevilla?

Wie vor jedem Spieltag blicken wir auch heute auf zwei interessante Champions-League-Partien für euch! Diesmal verfassen wir eine kompakte Vorschau auf die Partie zwischen...

Wie vor jedem Spieltag blicken wir auch heute auf zwei interessante Champions-League-Partien für euch! Diesmal verfassen wir eine kompakte Vorschau auf die Partie zwischen Juventus und den FC Porto, sowie auf das Spiel zwischen dem BVB und dem FC Sevilla.

Juventus – FC Porto

Dienstag, 9.3.2021, 21:00 Uhr

Der FC Porto brachte sich im Hinspiel in eine nahezu perfekt Ausgangsituation, denn bis zur Schlussphase führten die Portugiesen im Heimspiel mit 2:0 gegen die „Alte Dame.“ Federico Chiesa gelang allerdings in der zweiten Halbzeit der Anschlusstreffer und das ganz wichtige Auswärtstor, das die Turiner wieder in eine akzeptable Position brachte. Die Statistik spricht für die Italiener, da sie die bisher beide CL-Heimspiele in der Vergangenheit gegen Porto gewannen. Sowohl das 3:1 vom Jahr 2001 als auch das 1:0 vom März 2017 würde für den Aufstieg reichen. Der 2:1-Heimsieg der Portugiesen war übrigens der erste Sieg im sechsten Anlauf gegen den Serie A Klub. Porto gewann in den letzten 13 Versuchen kein einziges Auswärtsspiel in einer K.o.-Phase der Champions League. Zuletzt gewann man in der Saison 2003/04 gegen Deportivo La Coruna im Halbfinale auswärts mit 1:0.

Bei den Italienern ist Danilo aufgrund einer roten Karte gesperrt, Dybala, Chiellini und de Ligt sind für die Partie fraglich. Auf der Gegenseite fehlen Mbemba und Mbaye verletzt aus. Beide Trainer schonten einige Spieler am Wochenende zumindest teilweise für das CL-Aufeinandertreffen. Selbst Cristiano Ronaldo kam beim 3:1-Sieg gegen Lazio erst in der Schlussphase in die Partie. Juventus liegt nach dem Sieg gegen die Römer auf Platz 3 der Serie A, weist aber zehn Punkte Rückstand auf Inter auf. Der FC Porto liegt auf Platz 2, müsste aber ebenfalls zehn Punkte Rückstand auf Tabellenführer Sporting wettmachen.

Borussia Dortmund – FC Sevilla

Dienstag, 9.3.2021, 21:00 Uhr

Der BVB führte am Wochenende nach einem schnellen Haaland-Doppelpack bereits nach wenigen Minuten mit 2:0 gegen den FC Bayern München. Der deutsche Serienmeister drehte mit zwei Treffern in der ersten Halbzeit die Partie um und sorgte in der Schlussphase für die Entscheidung. Robert Lewandowski erzielte drei Tore und steht nun bei unglaublichen 31 Saisontreffern. Haaland musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden, wird im Rückspiel gegen Sevilla jedoch wieder in der Startelf stehen. Mit Witsel, Sancho, Guerreiro und Schmelzer fehlen dem BVB aber einige Akteure – immerhin kann Bürki nach seiner Verletzung wieder das Tor hüten. Coach Terzic könnte wieder auf eine Viererkette setzen, nachdem er mit seiner Dreier-Abwehr gegen den FC Bayern München nicht zufrieden war und noch während der Partie eine Umstellung vornahm.

Auch wenn der FC Sevilla aktuell mit Aleix Vidal nur einen verletzten Spieler in seinen Reihen hat, gehen die Spanier als großer Außenseiter in die Partie. Dies liegt einerseits am Hinspielergebnis – Sevilla verlor das Heimspiel mit 2:3 – andererseits an der mittelmäßigen Form der Spanier. Sevilla fuhr nach der Niederlage gegen den BVB drei weitere Pleiten in vier Partien ein und musste sich am Wochenende sogar dem Tabellensiebzehnten Elche geschlagen geben. Die Niederlage aus dem Hinspiel gegen die Dortmunder schien für einen Knick gesorgt zu haben, denn davor gewannen die Spanier neun Spiele in Folge.

