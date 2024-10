CL-Vorschau: Das Spitzenspiel zwischen FC Barcelona und Bayern München

Am dritten Spieltag der Champions League-Gruppenphase treffen zwei europäische Fußballgiganten aufeinander: Der FC Barcelona empfängt den FC Bayern München. Beide Teams sind in ihren...

Am dritten Spieltag der Champions League-Gruppenphase treffen zwei europäische Fußballgiganten aufeinander: Der FC Barcelona empfängt den FC Bayern München. Beide Teams sind in ihren heimischen Ligen Tabellenführer, haben jedoch in der Champions League bereits eine Niederlage hinnehmen müssen. Dieses Spiel könnte entscheidend für den weiteren Verlauf der Gruppenphase sein.

Barcelona in Top-Verfassung

Der FC Barcelona hat unter Trainer Hansi Flick, dem ehemaligen Coach des FC Bayern, zu alter Stärke zurückgefunden. Die Katalanen dominieren die spanische Liga mit neun Siegen aus zehn Spielen und führen die Tabelle mit drei Punkten Vorsprung vor Real Madrid an. Lediglich gegen Osasuna musste man sich überraschend mit 2:4 geschlagen geben. Die Tordifferenz in der Liga von 33:10 nach zehn Spieltagen spricht aber eine deutliche Sprache, vor allem was die Offensivleistungen angeht.

In der Champions League startete Barcelona mit einer unglücklichen 1:2-Niederlage gegen AS Monaco, bei der sie lange in Unterzahl spielten. Doch im zweiten Spiel rehabilitierten sie sich mit einem eindrucksvollen 5:0-Sieg gegen die Young Boys Bern. Barça steht vor einer entscheidenden Woche, da nach dem Spiel gegen Bayern auch das prestigeträchtige El Clásico gegen Real Madrid ansteht. Trainer Flick betont die Wichtigkeit des Spiels gegen seinen ehemaligen Verein und sieht es als Chance, sich mit den Besten zu messen.

Bayern ebenfalls souverän in der Liga

Der FC Bayern München reist mit gemischten Gefühlen nach Barcelona. Während sie in der Bundesliga zuletzt einen souveränen 4:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart feierten, verlief die Champions League bisher nicht nach Plan. Nach einem fulminanten 9:2-Erfolg gegen Dinamo Zagreb folgte eine enttäuschende 0:1-Niederlage bei Aston Villa.

Trainer Vincent Kompany sieht das Spiel als Möglichkeit, wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren und eine gute Ausgangsposition für den Einzug ins Achtelfinale zu sichern. Trotz Verletzungssorgen, darunter Spieler wie Aleksandar Pavlovic, zeigen sich die Spieler optimistisch. Joshua Kimmich betont das Vertrauen in die eigene Spielweise und die Bedeutung von Teamarbeit für den Erfolg.

Im zentralen Mittelfeld hat Bayern mit João Palhinha einen wichtigen Neuzugang, der defensiv Stabilität bringen soll. Palhinha ist für seine Zweikampfstärke bekannt und soll gemeinsam mit Joshua Kimmich das defensive Mittelfeld absichern. Aufgrund eines Schlüsselbeinbruchs fällt jedoch Aleksandar Pavlović bis Jahresende aus, was die Optionen im Mittelfeld einschränkt. Konrad Laimer bietet eine dynamische Alternative und könnte am besten die Rolle eine Box-to-Box-Mittelfeldspielers einnehmen. Vermutlich wird allerdings Palinha den Vorzug bekommen

Voraussichtliche Aufstellungen und verletzte Spieler

Die voraussichtliche Aufstellung des FC Barcelona: Im Tor steht voraussichtlich Peña, während Balde, Martínez, Cubarsí und Koundé die Abwehrreihe bilden. Im Mittelfeld dürften Casadó und De Jong agieren, unterstützt von den offensiven Kräften Raphinha, Pedri und Yamal. Lewandowski ist als zentraler Stürmer gesetzt. Verletzungsbedingt fehlen unter anderem Andreas Christensen, Marc Bernal, Ronald Araujo, Marc-André ter Stegen und Ferran Torres.

Auch der FC Bayern München wird vermutlich in einem 4-2-3-1-System auflaufen. Neuer steht voraussichtlich im Tor, mit einer Abwehrreihe bestehend aus Guerreiro, Kim Min-Jae, Upamecano und Davies. Kimmich und Palhinha sind im defensiven Mittelfeld gesetzt, während der ehemalige Glasner-Schützling Olise, Gnabry und Kane die offensive Dreierreihe bilden. Im Sturm dürfte Harry Kane auflaufen. Bayern muss jedoch ebenfalls auf einige Spieler verzichten, darunter Josip Stanisic, Hiroki Ito, Sacha Boey und Aleksandar Pavlovic. Jamal Musiala ist zudem fraglich.

