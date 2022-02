CL-Vorschau: „David Alaba zu Gast bei Messi und Mbappé“

Heute startet auch die Champions League wieder ins neue Kalenderjahr und wir wollen euch eine Vorschau auf die beiden Partien des heutigen Spieltags liefern....

Heute startet auch die Champions League wieder ins neue Kalenderjahr und wir wollen euch eine Vorschau auf die beiden Partien des heutigen Spieltags liefern. Sporting empfängt zuhause Manchester City, während Paris Saint-Germain Real Madrid empfängt.

Sporting – Manchester City

Dienstag, 15.02. 21:00 Uhr

Auch wenn bei Champions-League-Partien viel Geld auf dem Spiel steht darf man getrost davon ausgehen, dass die heutige Partie nicht so emotional werden wird, wie das letzte Meisterschaftsspiel von Sporting gegen den Tabellenführer FC Porto. Nach dem Schlusspfiff schmissen einige Akteure nämlich ihre Nerven weg, als Portos Pepe von einem Gegenspieler bei der letzten Szene des Spiels am Kopf getroffen wurden.

Gleich drei Sporting-Akteure sahen nach den Tumulten rote Karten, was sie aber nicht daran hindern wird am Champions-League-Spiel gegen City teilzunehmen, da die Sperren nicht für den Europacup gelten. Das Spiel gegen Porto endete übrigens mit einem 2:2-Unentschieden, sodass Sporting weiterhin sechs Punkte Rückstand auf den FC Porto aufweist.

In der Champions-League-Gruppe landeten die Portugiesen hinter Ajax auf Platz 2 und ließen mit dem BVB einen großen Favoriten hinter sich. Da in der Liga die sechs Punkte Rückstand kaum aufzuholen sein werden, kann Sporting wohl fast schon das Hauptaugenmerk auf die Champions League legen – zumindest solange man noch an ihr teilnehmen wird, denn der Gegner ist richtig gut drauf.

Manchester City befindet sich aktuell in einer Top-Verfassung und holte aus den letzten zwölf Pflichtspielen elf Siege und ein Unentschieden, wobei die einzigen Punkte ausgerechnet gegen Hasenhüttls Southampton abgegeben wurden. In der Liga hat man bei einem Spiel mehr neun Punkte Vorsprung auf den Liverpool FC, sodass der Titel sehr wahrscheinlich ist. Heuer will man nun auch in der Champions League endlich den ganz großen Wurf machen.

Kyle Walker ist bei den Citizens gesperrt, sodass Joao Cancelo auf der rechten Abwehrseite auflaufen wird. Kevin De Bruyne und Rodri wurden am Wochenende für die Champions League geschont und gehen ausgeruht in diese wichtige Partie. Verletzunsgbedingt muss Trainer Guardiola auf Grealish und Gabriel Jesus verzichten, während bei Sporting nur Pote fraglich ist, der gegen den FC Porto noch verletzt fehlte.

Paris Saint-Germain – Real Madrid

Dienstag, 15.02. 21:00 Uhr

Vor dem Spiel zwischen diesen beiden Fußball-Giganten gibt es einige interessanten Begleitumstände zu erwähnen. PSG-Star Mbappé, der in der offensiven Dreierreihe neben Messi und Di Maria beginnen wird, dürfte vermutlich im Sommer ablösefrei zu seinem heutigen Gegner wechseln. Dazu gibt es außerdem Spieler, die in der Vergangenheit beim Gegner unter Vertrag standen, wie etwa Achraf Hakimi oder Sergio Ramos, der aber die zumindest das Hinspiel verletzt verpassen wird.

Ebenfalls fraglich ist bei den Hausherren Superstar Neymar, der nach einer längeren Verletzung erstmals wieder im Kader stehen wird, allerdings wohl nur auf einen Einsatz als Joker hoffen darf. Auch Keylor Navas stand früher beim Gegner auf dem Platz, allerdings wird der Tormann ebenfalls auf der Bank sitzen, da Donnarumma im Tor erwartet wird. Im Mitteldeld wird Veratti auflaufen, um die anderen beiden Plätze kämpfen Pereira, Paredes und Wijnaldum. Juan Bernat schaffte es übrigens nicht in den CL-Kader der Franzosen für die K.o.-Spiele.

Auf der Gegenseite sind bei Real zwei Spieler fraglich. Benzema dürfte vermutlich im Sturmzentrum starten, obwohl der Stürmer zuletzt nicht ganz fit war. Ferland Mendy trainierte am Sonntag bereits voll mit nachdem er die letzten drei Spiele der Königlichen verpasste. Im Abwehrzentrum steht neben Militao übrigens der österreichische Nationalspieler David Alaba, der hochkarätigen Gegenspielern gegenübersteht.

PSG gewann 14 seiner letzten 16 Heimspiele und kassierte seit Anfang Dezember keinen Treffer vor heimischem Publikum. Auf der Gegenseite hatte Real während der Abwesenheit von Benzema ein wenig Probleme in der Offensive und gewann nur eines der letzten vier Pflichtspiele.

