CL-Vorschau: Derby della Madonnina in der Königsklasse

Nachdem sich gestern im ersten Halbfinalspiel Real Madrid und Manchester City mit einem 1:1-Unentschieden trennten, treffen heute die beiden Mailänder Vereine aufeinander. Wir haben...

Nachdem sich gestern im ersten Halbfinalspiel Real Madrid und Manchester City mit einem 1:1-Unentschieden trennten, treffen heute die beiden Mailänder Vereine aufeinander. Wir haben eine kleine Vorschau auf das Derby della Madonnina für euch!

AC Milan – Inter Mailand

Mittwoch, 10.5.2023, 21:00 Uhr

Im zweiten Semifinalspiel sehen wir nicht nur ein italienisches Duell, sondern sogar zwei Mannschaften aus einer Stadt. Wenn der AC Milan und Inter aufeinandertreffen spricht man auch vom Derby della Madonnina, das sich auf die Madonnenstatue im Mailänder Dom bezieht. Die Bilanz zwischen den beiden Klubs ist im historischen Vergleich recht ausgeglichen, denn in 234 Pflichtspielen hatte bei 69 Unentschieden 86 Mal Inter und 79 Mal der AC Milan das bessere Ende für sich. Beide Teams gewannen 19 Mal die italienische Meisterschaft. Inter hat den heimischen Pokal öfters gewonnen (8:5), dafür gewann der AC Milan mehr Europapokal-der-Landesmeister- bzw. Champions-League-Titel (7:3).

Lassen wir nun aber die Vergangenheit ruhen und blicken wir auf die Voraussetzungen vor dem heutigen Spiel. Beide Teams liegen in der Serie A nur zwei Punkte voneinander getrennt auf den Rängen 4 und 5 und müssen somit noch um die Champions League Teilnahme in der kommenden Saison zittern. Inter liegt dank eines kleinen Laufs auf Platz 4, nachdem man in der Liga Empoli (3:0), Lazio (3:1), Verona (6:0) und die AS Roma (2:0) schlug. Dazwischen gewann man auch im Cup-Semifinale gegen Juventus mit 1:0 – die Mannschaft kam in der Schlussphase der Saison wieder auf Touren, nachdem man zwischen dem 10. März und dem 7. April kein einziges der sechs Pflichtspiele gewinnen konnte.

Nicht ganz so rund lief es beim AC Milan. Der Titelverteidiger der Serie A ist zwar seit dem 18. März ungeschlagen, gewann aber seitdem nur drei der letzten neun Pflichtspiele und ging sechs Mal mit einer Punkteteilung vom Platz, weshalb der Stadtrivale auch in der Serie A an den Rossoneri vorbeizog. Am Wochenende tankte man immerhin Selbstvertrauen beim 2:0-Sieg gegen Lazio, wobei dieser Erfolg womöglich teuer erkauft wurde.

Rafael Leão, der im Viertelfinale mit einem wunderbaren Assist großen Anteil hatte, dass man den aktuellen Meister Napoli aus dem Bewerb warf und der einer der absoluten Schlüsselspieler des AC Milan ist, musste verletzt ausgewechselt werden und läuft nun Gefahr das Hinspiel zu verpassen. Sollte er ausfallen, dann wird Alexis Saelemaekers versuchen den dribbelstarken und äußerst dynamischen Linksaußen zu ersetzen. Neben Leão fällt ansonsten nur Zlatan Ibrahimovic fix aus.

Inter muss nach wie vor auf Milan Skriniar und den Langzeitverletzten Dalbert verzichten. Auch für Robin Gosens kommt das Hinspiel zu früh, der Deutsche könnte aber für die zweite Begegnung rechtzeitig fit werden.

In den direkten Duellen hat in dieser Saison Inter die Nase vorne. Milan gewann zwar die erste Begegnung in der fünften Runde mit 3:2, verlor aber das zweite Duell mit 0:1 und musste sich zwischen diesen beiden Spielen auch im Supercoppa Italiana mit 0:3 geschlagen geben.

Wir erwarten ähnlich wie im ersten Semifinalspiel jedenfalls eine knappe Partie, die erst im Rückspiel entschieden wird. Es treffen zwei gleichwertige Mannschaften aufeinander, die nicht allzu viel Risiko in den ersten 90 Minuten eingehen werden.

