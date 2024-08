CL-Vorschau: Die letzten Entscheidungen im Playoff

Seit gestern steht fest, dass sich neben Meister Sturm Graz auch RB Salzburg für die Champions League qualifizierte und somit zum ersten Mal in...

Seit gestern steht fest, dass sich neben Meister Sturm Graz auch RB Salzburg für die Champions League qualifizierte und somit zum ersten Mal in der Geschichte des österreichischen Fußballs zwei Mannschaften in der Königsklasse vertreten sind. Heute finden die letzten Entscheidungen in den Playoffs statt und wir blicken auf zwei interessante Spiele für euch.

Roter Stern Belgrad – FK Bodø/Glimt

Mittwoch, 28.8.2024, 21:00 Uhr, Hinspiel 1:2

Roter Stern Belgrad wird zuhause gegen den norwegischen Klub Bodø/Glimt nach der 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel einen Sieg benötigen, um sich für die Champions League zu qualifizieren. Der serbische Meister, der in der vergangenen Saison Partizan mit sieben Punkten Vorsprung auf den zweiten Platz verwies, war auf dem Transfermarkt auch sehr aktiv und gab 18 Millionen Euro für neue Spieler aus, wobei Linksaußen Felício Milson mit 4.5 Millionen Euro der teuerste Transfer war. Allerdings nahm man auch rund 16 Millionen Euro mit Spielerverkäufen ein und gab einige Stammspieler ab. Kein Geld sah man hingegen für Aleksandar Dragovic, der ablösefrei zur Wiener Austria wechselte.

In der aktuellen Meisterschaft sind fünf Spieltage absolviert und Roter Stern führt mit vier Siegen und einem Unentschieden die Tabelle an. Die 1:2-Niederlage gegen Bodø/Glimt war daher die einzige Partie, in der sich die Serben geschlagen geben mussten. Der FK Bodø/Glimt nahm so wie Gegner Roter Stern Belgrad ebenfalls rund 16 Millionen auf dem Transfermarkt ein, wobei auf einen Spieler fast der gesamte Ertrag fällt. Albert Grønbaek wurde um 15 Millionen Euro an Stade Rennes verkauft. Der 23-jährige zentrale Mittelfeldspieler war das Um und Auf bei den Norwegern und erzielte in insgesamt 88 Partien 30 Tore und 16 Assists.

Roter Stern Belgrad geht wohl als Favorit ins Rückspiel, wird es aber gegen die formstarken Norweger, die die Ganzjahresmeisterschaft mit acht Punkten Vorsprung anführen nicht einfach haben. In den letzten elf Meisterschaftsspielen verlor der Tabellenführer nur eine einzige Partie und auch in der bisherigen Qualifikation agierte man souverän. Es erwartet uns wohl ein Duell auf Augenhöhe.

Slavia Prag – LOSC Lille

Mittwoch, 28.8.2024, 21:00 Uhr, Hinspiel 0:2

Lille setzte sich in der dritten Qualifikationsrunde in einem wahren Thriller gegen Fenerbahce durch und hat nun nach einem 2:0-Heimsieg im Playoff-Hinspiel gegen Slavia Prag die besten Chancen die Champions-League-Gruppenphase zu erreichen. Starstürmer Jonathan David steuerte einen Treffer und einen Assist bei und insgesamt ging der Sieg durchaus in Ordnung, auch wenn er angesichts der xG-Werte von 1.33:02.7 vielleicht um ein Tor zu hoch ausfiel.

Slavia Prag setzte sich in der 3. Qualifikationsrunde gegen den belgischen Meisetr Union Saint-Gilloise, was ebenfalls keine Selbstverständlichkeit war. Nun könnte es aber sein, dass das Ende der Fahnenstange erreicht wurde und die Europa League auf die Tschechen wartet, wo man Slavia durchaus die eine oder andere Überraschung zutrauen kann. Lille startete auch souverän in die Meisterschaft und gewann in den ersten beiden Runden gegen Stade Reims und Angers jeweils mit 2:0. Slavia Prag ist in der heimischen Liga ebenfalls noch ungeschlagen und gewann nach einem 0:0-Unentschieden am ersten Spieltag die restlichen vier Begegnungen.

