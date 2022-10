CL-Vorschau: Dinamo Zagreb vor Rückspiel gegen RBS unter Druck

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir euch auch diesmal eine Vorschau auf die bevorstehenden Spiele liefern. Wir blicken heute unter anderem nach Zagreb, wo...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir euch auch diesmal eine Vorschau auf die bevorstehenden Spiele liefern. Wir blicken heute unter anderem nach Zagreb, wo Salzburg einen großen Schritt Richtung Aufstieg machen kann.

Dinamo Zagreb – RB Salzburg

11.10. 2022, 21:00 Uhr

Nach drei Champions-League-Runden befindet sich RB Salzburg auf Aufstiegskurs. Die Mannschaft von Matthias Jaissle holte zunächst zwei 1:1-Unentschieden gegen den AC Milan und den Chelsea FC und gewann danach mit 1:0 gegen Dinamo Zagreb. In der Liga läuft es hingegen nicht ganz einfach von der Hand, denn nach zwei Unentschieden gegen den SK Rapid und den LASK tat man sich auch beim 3:2-Auswärtssieg gegen Altach schwer. Dies ist aber auch nicht allzu verwunderlich, da sich Jaissle für eine starke Rotation entschied, um genügend ausgeruhte Spieler zu haben.

Die Müdigkeit wird bei Dinamo Zagreb auch kein Thema sein, denn der kroatische Meister verschob kurzerhand das Meisterschaftsspiel am Sonntag gegen Istra 1961. Salzburgs Gegner weiß, dass er unbedingt das Heimspiel gegen Jaissles Mannschaft gewinnen muss, um zumindest noch Chancen auf Platz 3 zu haben. Nach einem überraschenden Auftaktsieg gegen den Chelsea FC setzte es zwei Niederlagen gegen den AC Milan und RB Salzburg. In der Meisterschaft ist Dinamo ohnehin nicht zu stoppen. Der Vorsprung auf Hajduk Split beträgt acht Punkte, nachdem man aus den ersten elf Spielen zehn Siege und ein Unentschieden holte.

Was die Verletzungssorgen betrifft, hat Dinamo Zagreb einen klaren Vorteil. Auch weil am Wochenende nicht gespielt wurde, kamen keine neuen angeschlagenen Spieler hinzu, sodass wie im Hinspiel Bosko Sutalo der einzige Ausfall ist. Robert Ljubicic wird wieder als linker Flügelverteidiger auflaufen.

Auf der Gegenseite fehlen nach wie vor unter anderem Fernando, Omoregie, Kameri, Mantl und Diakité. Dazu könnte aber auch noch der Ausfall von Andreas Ulmer kommen, sodass im Notfall Max Wöber links hinten beginnen würde. Viel würde sich gegenüber dem Hinspiel dennoch nicht ändern, da gegen Dinamo auch in Salzburg Solet und Pavlovic im Abwehrzentrum begannen.

Eine ausführliche Vorschau auf die Partie zwischen Dinamo Zagreb und RB Salzburg findet ihr bei wettbasis.com

AC Milan – Chelsea FC

11.10. 2022, 21:00 Uhr

Wechselhafte Tage für den AC Milan. In der Champions League kamen die Rossoneri mit 0:3 gegen Chelsea unter die Räder und gewannen anschließend in der Meisterschaft mit 2:0 gegen den AC Milan. Chelsea scheint aber zum richtigen Zeitpunkt seine Form zu finden, denn vor dem Oktober gewannen die Blues kein einziges Mal zwei Spiele hintereinander. Aktuell steht man aber bei drei Siegen in Folge. Nach einem 2:1-Erfolg auswärts gegen Crystal Palace gewann man mit 3:0 gegen den AC Milan und holte einen weiteren 3:0-Erfolg gegen die Wolves.

Die Gäste müssen auf Fofana und Kanté fix verzichten, Hakim Ziyech ist zudem angeschlagen. Auf der Gegenseite ist die Verletztenliste länger, denn mit Maignan, Florenzi, Ibrahimovic, Junior Messias, Calabria, Saelemaekers und Kjaer fallen gleich sieben Spieler aus. Wichtig für die Mannschaft ist aber, dass Theo Hernandez wieder fit ist und auf der linken Abwehrseite spielen kann.

Es wird interessant zu sehen sein, ob Milan-Trainer Pioli Olivier Giroud oder Divock Origi im 4-2-3-1 als Sturmspitze aufstellt. Der Franzose dürfte aber nach wie vor die besseren Karten in der Hand haben.

Eine ausführliche Vorschau auf die Partie zwischen dem AC Milan und dem FC Chelsea findet ihr bei wettfreunde.net