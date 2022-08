CL-Vorschau: Dynamo Kiew benötigt ein kleines Wunder

Wie vor jedem Europacup-Spieltag blicken wir auch heute wieder auf zwei Begegnungen und bieten euch eine kleine Vorschau. Heute schauen wir unter anderem nach...

Benfica – Dynamo Kiew

Dienstag, 23. August 2022, 21:00 Uhr

Es sieht ganz danach aus, dass der Erfolgslauf des Sturm-Bezwingers Dynamo Kiew im Playoff ein Ende finden wird. Nachdem die Ukrainer in den vergangenen beiden Runden knapp gegen Fenerbahce und den SK Sturm weiterkamen, verloren sie das Hinspiel mit 0:2 und brauchen ein kleines Fußballwunder, um doch noch in die Königsklasse einzuziehen.

Die Portugiesen sorgten im Auswärtsspiel bereits in der ersten Hälfte für die Vorentscheidung, als Gilberto und Gonçalo Ramos die Gäste mit 2:0 in Führung brachten. Benfica hatte zwar die etwas besseren Chancen und ein wenig mehr vom Spiel, allerdings fiel der Sieg angesichts der xG-Zahlen von 0.77:1.34 aus Sicht der Hausherren doch etwas zu hoch aus.

Die Portugiesen feierten nun den fünften Sieg im fünften Spiel. Neben dem Auswärtssieg gegen Dynamo Kiew schlug man den FC Midtjylland mit einem Gesamtscore von 7:2 und gewann auch in der Meisterschaft die ersten beiden Spiele.

Dynamo Kiew braucht zwar ein kleines Wunder, allerdings darf sich die Mannschaft Hoffnung machen, dass Benfica in der vergangenen Saison zuhause immerhin sieben Pflichtspiele verlor, während man in Auswärtsspielen nur vier Mal als Verlierer vom Platz ging.

Sollte es nicht klappen winkt Dynamo Kiew immerhin die Teilnahme an der Europa League sowie ein Trostpflaster in der Höhe von fünf Millionen Euro, das die UEFA an die Playoff-Verlierer verteilt.

Roter Stern Belgrad – Maccabi Haifa

Dienstag, 23. August 2022, 21:00 Uhr

Richtig spannend wird es in Belgrad, wo der serbische Meister Roter Stern gegen den israelischen Champion Maccabi Haifa einen 2:3-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen muss. Während die Serben schon voll in der heimischen Meisterschaft stehen und alle bisherigen sechs Meisterschaftsspiele souverän gewannen, steigt Maccabi Haifa erst kommende Woche in den Ligabetrieb ein.

Die Israelis haben nur die Qualifikationsspiele in den Beinen und sorgten mit Sieg gegen Olympiakos doch für eine große Überraschung. Besonders die Art und Weise wie dieser zustande kam war kurios, denn nach einem 1:1-Unentschieden zuhause feierte man auswärts einen 4:0-Kantersieg.

Gegen Apollon Limassol machte man eine Runde später hingegen schon im Hinspiel alles klar und gewann zuhause mit 4:0, sodass man sich auswärts eine 0:2-Niederlage leisten durfte.

Roter Stern hatte in der Runde zuvor gegen Pyunik Jerewan keine Probleme und stieg mit einem Gesamtscore von 7:0 auf.

Die Serben holten einige neue Akteure und haben eine negative Transferbilanz von rund sechs Millionen Euro. Der teuerste Neuzugang ist Osman Bukari, der um drei Millionen von der KAA Gent kam. Maccabi Haifa bezahlte nur für einen Neuzugang Ablöse. Mittelstürmer Frantzdy Pierrot wechselte gegen eine Ablöse von 1.6 Millionen Euro in die israelische Hafenstadt. Dies hat sich wohl schon jetzt bezahlt gemacht, denn der Angreifer erzielte in den ersten fünf CL-Qualifikationsspielen ebenso viele Treffer.

