CL-Vorschau: Ein Duell auf Augenhöhe

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir euch eine kompakte Vorschau auf ausgewählte Partien bieten. Heute blicken wir nach Prag, wo Slavie die Royale Union...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir euch eine kompakte Vorschau auf ausgewählte Partien bieten. Heute blicken wir nach Prag, wo Slavie die Royale Union Saint-Gilloise empfängt.

Slavia Prag – Royale Union Saint-Gilloise

Mittwoch, 7.8.2024, 19:00 Uhr

Heute findet in der Champions-Leaue-Qualifikation eine äußerst interessante Partie zwischen zwei Vereinen statt, die sich in den vergangenen Jahren gut entwickelt haben und sich auf Augenhöhe begegnen werden. Die Rede ist von Slavia Prag und der Royale Union Saint-Gilloise.

Slavia Prag gewann in der vergangenen Saison den tschechischen Pokal, musste sich aber in der Meisterschaft Stadtrivalen Sparta geschlagen geben. Der Rückstand auf den ewigen Konkurrenten betrug vier Punkte, der Vorsprung auf Platz 3 komfortable zehn Zähler. In der Sommerpause verlor man mit dem offensiven Mittelfeldspieler Ondrej Lingr, der allerdings schon in der vergangenen Saison an Feyenoord verliehen war. Die Niederländer erwarben nun den tschechischen Nationalspieler um vier Millionen Euro. Neu im Team ist Mittelstürmer Tomas Chory, der gegen eine Ablöse von drei Millionen Euro von Liga-Konkurrent Viktoria Pilsen in die Hauptstadt wechselte. Der 29-Jährige steuerte in der vergangenen Saison zehn Tore und fünf Assists in der Liga bei, kam aber bewerbsübergreifend sogar auf 26 Scorerpunkte in 47 Spielen.

Slavia Prag hat einige Ausfälle, die alle die Defensive betreffen. Tormann Jindrich Stanek wird aufgrund einer Schulterverletzung vermutlich das ganze Jahr fehlen und muss durch den jungen Antonin Kinsky ersetzt werden. In der Innenverteidigung wird vor allem Tomas Vlcek abgehen, der in der vergangenen Saison einen großen Sprung nach vorne machte. Sein Kollege im Abwehrzentrum Stepan Chaloupek ist so wie Linksverteidiger Ondrej Zmrzly angeschlagen. In der tschechischen Liga sind bereits drei Spieltage absolviert. Nachdem Slavia mit einem 0:0 gegen Slovacko in die neue Saison startete, gewann man anschließend das Heimspiel gegen Budejovice mit 4:0 und feierte einen 1:0-Auswärtssieg gegen Slovan Liberec.

Auch die Royale Union Saint-Gilloise steht schon im Ligabetrieb und wie der Gegner kam man in der ersten Runde nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus. Nach dem enttäuschenden Remis gegen FCV Dender EH gewann man zuhause gegen Beerschot mit 3:1. Es gibt aber eine weitere Gemeinsamkeit. So wie Slavia Prag holte man den heimischen Pokal und wurde Vizemeister. Die Mannschaft führte zwar deutlich im Grunddurchgang, gab aber im Meister-Playoff den Titel aus der Hand und hatte am Schluss einen Punkt Rückstand auf den FC Brügge.

Eine weitere Gemeinsamkeit gibt es noch: Beide Mannschaften agierten vergangene Europacup-Saison sehr stark. Slavia Prag setzte sich in der Europa-League-Gruppenphase mit fünf Siegen und einer Niederlage gegen die AS Roma, FC Sheriff und Servette Genf durch und musste sich erst im Achtelfinale Milan geschlagen geben. Die Union SG erwischte eine schwere Gruppe mit dem Liverpool FC, dem FC Toulouse und dem LASK und spielte als Gruppendritter im Frühjahr in der Europa Conference League weiter, wo man sensationell Eintracht Frankfurt aus dem Bewerb warf. Im Achtelfinale war dann Endstation, als nach einer 0:3-Heimniederlage gegen Fenerbahce ein 1:0-Auswärtssieg in Istanbul nicht reichen sollte.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Slavia Prag und der Royale Union SG findet ihr bei wettbasis.com. Auf wettfreunde.net findet ihr ebenfalls interessante Prognosen für CL-Qualifikationsspiele, beispielsweise Slovan Bratislava – APOEL Nikosia Tipps!