CL-Vorschau: Fenerbahce rüstet vor Lugano-Rückspiel auf

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir auch heute einen Blick auf eine spannende Partie werfen und euch eine kompakte Vorschau liefern. Heute blicken wir auf das Rückspiel zwischen Fenerbahce und dem FC Lugano – die beiden Mannschaften sorgten im Hinspiel nämlich für ein Spektakel.

Fenerbahce – FC Lugano

Dienstag, 30. Juli 2024, 19:00 Uhr

Was war das für ein verrücktes Hinspiel! Fenerbahce setzte sich im Hinspiel der Champions-League-Qualifikation auswärts unter Startrainer Jose Mourinho mit 4:3 durch. Edin Dzeko erzielte dabei einen Hattrick für die Gäste, das letzte Tor steuerte Außenverteidiger Kadioglu bei, der den Fans der österreichischen Nationalmannschaft noch von der Europameisterschaft 2024 bekannt ist, da er im Achtelfinalspiel zwischen der Türkei und Österreich einer der besten Spieler auf dem Platz war.

Lugano ging im Hinspiel sogar in Führung, doch ein Doppelpack von Dzeko brachte die Gäste zurück ins Spiel. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich zum 2:2 war es erneut Dzeko, der Fenerbahce in Führung brachte. Kadioglu legte nach und der wichtige Anschlusstreffer der Schweizer zum 3:4-Endstand fiel erst tief in der Nachspielzeit.

Das späte Tor sorgt dafür, dass die Fans der Schweizer noch ein wenig hoffen dürfen. Dennoch wartet keine einfache Aufgabe auf die Mannschaft von Trainer Mattia Croci-Torti, der einen Auswärtssieg in Istanbul benötigt, um weiterzukommen. An Istanbul hat der Klub allerdings sehr gute Erinnerungen, denn in der vergangenen Saison traf man in der Conference-League-Gruppenphase auf Besiktas und drehte auswärts einen 0:2-Rückstand sensationell in einen 3:2-Sieg um. Ein ähnliches Kunststück benötigen die Schweizer auch heute Abend.

Fenerbahce erfüllt seinem Startrainer Jose Mourinho einen großen Wunsch, indem der türkische Klub Youssef En-Nesyri verpflichtete, der gegen eine Ablösesumme von knapp 20 Millionen Euro vom FC Sevilla in die türkische Hauptstadt wechselte und damit zum teuersten Zugang der Süper-Lig-Geschichte avancierte. Damit hat Fenerbahce aktuell ein Transferminus von 47 Millionen Euro in dieser Sommerpause, obwohl der 19-fache türkische Meister hoch verschuldet ist.

Der prominente Neuzugang wird heute allerdings nicht in der Startaufstellung stehen, wo sich mit Edin Dzeko, Allan Saint-Maximin, Dusan Tadic und Dominik Livakovic allerdings viele prominente Namen finden. Es ist aber klar, dass Fenerbahce alleine schon aufgrund der finanziellen Situation unter Druck steht, die Gruppenphase der Champions League zu erreichen.

Der Sieger dieser Begegnung trifft auf Lille, der Verlierer bekommt es mit dem Gewinner der Partie zwischen Partizan Belgrad und Dynamo Kiew zu tun. Die Ukrainer sind hier der wahrscheinliche Gegner, da sie das erste Spiel mit 6:2 für sich entschieden.

