CL-Vorschau: Gelingt Bayer Leverkusen historische Aufholjagd?

Bayer Leverkusen steht vor einer schwierigen Aufgabe im Rückspiel des Champions-League-Duells gegen Bayern München. Nach der 0:3-Niederlage im Hinspiel muss das Team von Trainer...

Bayer Leverkusen steht vor einer schwierigen Aufgabe im Rückspiel des Champions-League-Duells gegen Bayern München. Nach der 0:3-Niederlage im Hinspiel muss das Team von Trainer Xabi Alonso ohne den verletzten Florian Wirtz antreten und versuchen irgendwie den Rückstand wettzumachen.

Im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League setzte sich der FC Bayern München souverän mit 3:0 gegen Bayer Leverkusen durch. Ein zentraler Faktor war die taktische Ausrichtung von Trainer Xabi Alonso, der erneut auf eine schnelle Doppelspitze mit Amin Adli und Jeremy Frimpong setzte. Dies erwies sich als ineffektiv, da Leverkusen Mühe hatte, Bayerns hohes Pressing zu überspielen und gezielte Angriffe zu initiieren. Stattdessen musste das Team auf lange Bälle ausweichen, die von der Münchener Defensive problemlos abgefangen wurden. Ein weiterer Schlüssel zum Münchener Erfolg war Joshua Kimmich, der Florian Wirtz nahezu aus dem Spiel nahm. Der Leverkusener Spielmacher konnte sich trotz seiner Dribbelstärke kaum durchsetzen und hatte eine schwache Zweikampfquote von nur 21 Prozent. Gleichzeitig war Leverkusens Defensive ungewohnt fehleranfällig, insbesondere durch große Abstände zwischen Mittelfeld und Abwehr. Dies ermöglichte Bayern durch kluges Kombinationsspiel zahlreiche Chancen. Trotz des klaren Sieges wurde Bayerns Erfolg durch die Verletzung von Manuel Neuer getrübt. Der Torhüter zog sich beim Jubeln einen Muskelfaserriss zu und wird im Rückspiel fehlen. Sein Ersatz, Jonas Urbig, gilt als talentiert, verfügt jedoch über wenig Spielpraxis.

Die Hausherren haben eine lange Verletztenliste und einige Spieler, deren Einsatz vor diesem Duell als fraglich gelten muss. Neben Spielmacher Florian Wirtz fehlen Martin Terrier und Jeanuël Belocian verletzungsbedingt aus, während Nordi Mukiele nach einer roten Karte im Hinspiel eine Sperre absitzen muss. Fraglich sind zudem Granit Xhaka, Robert Andrich und Jonas Hofmann. Vorne wird wieder Patrick Schick als Solospitze starten, wobei wir dahinter Adli und Tella erwarten.

Auf der Gegenseite ist neben dem verletzten Manuel Neuer auch Aleksandar Pavlovic fraglich. Neuer wird durch den U21-Nationaltormann Jonas Urbig ersetzt werden, der bei diesem Duell sicherlich einiges zu tun bekommen wird. Urbig wird den Vorzug vor Sven Ulreich bekommen, der auf der Bank platznehmen wird. Der junge Schlussmann ersetzte Neuer bereits im Hinspiel, als er beim 3:0-Sieg eingewechselt wurde und in den letzten 30 Minuten das Tor sauber hielt. Danach bekam er viel Lob von seinen Mitspielern, zumal das sein erstes Pflichtspiel seit rund drei Monaten war.

Am Wochenende verloren die Bayern überraschend mit 2:3 gegen Bochum, wobei Urbig an den Gegentoren keine Schuld trifft. Die drei Gegentore waren nicht zu halten und Urbig zeigte starke Qualitäten im Aufbauspiel, wobei insbesondere die langen Abschläge sehr präzise zu seinen Mitspielern kamen. Dennoch wird man abwarten müssen, ob man im Rückspiel gegen Bayer Leverkusen die mangelnde Erfahrung auf höchstem Niveau vielleicht doch noch sehen wird. Für Bayer Leverkusen spricht vielleicht noch, dass sie im Februar 2024 mit 3:0 zuhause gegen die Bayern gewannen und sich an dieses Erfolgserlebnis klammern können.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München findet ihr bei wettbasis.com. Auf wettfreunde.net gibt es ebenfalls eine Vorschau und eine Prognose zu dieser Begegnung.