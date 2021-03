CL-Vorschau: Knackt Atletico die Chelsea-Abwehr?

Wie vor jedem Spieltag blicken wir für euch auf ausgewählte Europacup-Partien und bieten eine kompakte Vorschau auf die bevorstehenden Partien. Heute widmen wir uns...

Wie vor jedem Spieltag blicken wir für euch auf ausgewählte Europacup-Partien und bieten eine kompakte Vorschau auf die bevorstehenden Partien. Heute widmen wir uns den Spielen zwischen dem FC Bayern München und Lazio, sowie der Begegnung zwischen Chelsea und Atletico.

Chelsea – Atletico Madrid

Mittwoch, 17.03. 2021, 21:00 Uhr

Seitdem Thomas Tuchel bei den Blues das Sagen an der Seitenlinie hat, geht es mit seiner Mannschaft steil bergauf. Bemerkenswert ist vor allem die defensive Stabilität, denn lediglich der ehemalige Salzburg-Legionär Takumi Minamino, der von Liverpool zu Southampton wechselte, konnte einmal die gegnerische Abwehrreihe bezwingen und einen Treffer erzielen. In den ersten zwölf Pflichtspielen unter Tuchel kassierte sein Team nur einen einzigen Gegentreffer – eine unglaubliche Bilanz. Auch beim 1:0-Auswärtssieg im Hinspiel gegen Atletco Madrid hielt die Serie an und da Giroud in der 68. Minute einen Treffer erzielte, geht Chelsea wohl als Favorit um den Aufstieg ins Rückspiel. Tuchel muss Jorginho und Mason Mount aufgrund einer Sperre vorgeben und es könnten zudem Thiago Silva und Tammy Abraham ausfallen. Beim jüngsten 0:0-Unentschieden gegen Leeds setzte er auf ein 4-2-3-1-System, könnte aber gegen die Spanier wieder auf eine 3-4-2-1-Formation zurückgreifen.

Auf der Gegenseite darf die medizinische Abteilung von Atletico Madrid zumindest einige Tage entspannen, denn nachdem Jose Gimenez wieder genesen ist, gibt es keinen einzigen verletzten Spieler im Kader. Da auch niemand für das Rückspiel gesperrt ist, kann Diego Simeone aus dem Vollen schöpfen, womit er schon einmal einen großen Vorteil gegenüber seinem Trainer-Kollegen hat. Atletico Madrid führt zwar nach wie vor die Tabelle der spanischen Liga an, doch der Polster auf die Konkurrenz schrumpfte in den letzten Wochen. Der FC Barcelona hat nur noch vier Punkte Rückstand und Stadtrivale Real ist mit sechs Zählern wieder in Schlagweite. Simeones Mannschaft verliert zwar wenige Partien, fabrizierte zuletzt jedoch einige Unentschieden, die den Kampf um den Titel wieder richtig spannend machen. Heute liegt der Fokus aber nur auf der Champions League und wir dürfen gespannt sein, wie sich das Spiel der beiden defensivstarken Mannschaften entwickeln wird.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttippswettfre zum Spiel zwischen Atletico Madrid und dem FC Chelsea findet ihr bei wettbasis.com. Auf wettfreunde.net gibt ebenfalls eine Vorschau und eine Prognose zu dieser Begegnung.

FC Bayern München – Lazio

Mittwoch, 17.03. 2021, 21:00 Uhr

Der FC Bayern steht mit mehr als eineinhalb Beinen in der nächsten Runde der Champions League, denn im Hinspiel feierte die Mannschaft von Trainer Hansi Flick einen 4:1-Auswärtssieg gegen die Römer. Auch ansonsten läuft es für den Serienmeister recht rund, denn nach der 1:2-Niederlage gegen Frankfurt gewann man neben dem Spiel in der Königsklasse auch die folgenden drei Partien in der Meisterschaft und weist in der Tabelle einen Vorsprung von vier Punkten auf RB Leipzig aus. David Alaba verpasste aufgrund einer Verletzung den jüngsten 3:1-Sieg gegen den SV Werder Bremen und wird vermutlich auch gegen Lazio nicht dabei sein. Douglas Costa und Corentin Tolisso werden zudem sicher ausfallen.

Lazio feierte nach drei Niederlagen in Serie am Wochenende einen knappen 3:2-Heimsieg gegen Crotone. In der Tabelle liegen die Römer dennoch nur auf Platz 7 und der Rückstand auf Tabellenführer Inter beträgt bereits 19 Punkte. Luiz Felipe und Manuel Lazzari sind verletzt und es ist fraglich inwieweit Simone Inzaghi noch Hoffnungen auf ein Weiterkommen hat. Womöglich gönnt er sogar dem einen oder anderen Stammspieler eine Pause, da es in der Liga beim Cup um einen Europacup-Platz in den kommenden Wochen und Monaten um jeden Punkt gehen wird.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Bayern München und Lazio findet ihr bei wettbasis.com. Auf wettfreunde.net gibt ebenfalls eine Vorschau und eine Prognose zu dieser Begegnung.