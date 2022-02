CL-Vorschau: Knackt Salzburg die Bayern?

Auch heute haben wir wieder eine Champions-League-Vorschau für euch, denn es erwartet uns ein richtig spannender Spieltag. Einerseits trifft der österreichische Serienmeister RB Salzburg...

Auch heute haben wir wieder eine Champions-League-Vorschau für euch, denn es erwartet uns ein richtig spannender Spieltag. Einerseits trifft der österreichische Serienmeister RB Salzburg auf den deutschen Serienmeister Bayern München, andererseits erwartet uns im Parallelspiel zwischen Inter und Liverpool eine sehr interessante Begegnung,

RB Salzburg – FC Bayern München

Mittwoch, 16.02. 2022, 21:00 Uhr

Für den Gegner der Salzburger ging die Generalprobe für das heutige Spiel ordentlich daneben. Der Tabellenführer der deutschen Bundesliga verlor trotz eines Lewandowski-Doppelpacks das Meisterschaftsspiel gegen den VfL Bochum mit 2:4 und fuhr damit nach drei Siegen in Serie wieder einmal eine Niederlage ein. Die Bayern haben damit das vierte Liga-Spiel der heurigen Saison verloren und damit bereits jetzt gleich viele Niederlagen wie in der gesamten vergangenen Spielzeit kassiert. Da die Konkurrenz jedoch auch schwächelt führt Nagelsmanns Mannschaft die Tabelle mit sechs Punkten Vorsprung auf Dortmund an.

Mit Leon Goretzka und Manuel Neuer fallen zwei Schlüsselspieler fix aus, zudem ist Jamal Musiala fraglich, der letzte Woche positiv auf das Corona-Virus getestet wurde, aber im Kader stehen könnte. Während Lewandowski als Sturmspitze in einer absoluten Top-Verfassung agiert und mit 26 Saisontoren nach 22 Runden überlegen die Torjägerliste anführt, musste zuletzt Innenverteidiger Upamecano einiges an Kritik einstecken. Der ehemalige Salzburger ist noch nicht der Stabilisator geworden, den sich die Bayern beim Erwerb gewünscht haben. Upamecano wird im Abwehrzentrum neben Süle auflaufen, der in der kommenden Saison bei Dortmund spielen wird.

Bei der 2:4-Niederlage begann Kimmich in einem 4-1-4-1 als Solosechser, was nicht so gut funktionierte, weshalb die Bayern wohl gegen Salzburg wieder mit einer Doppelsechs, bestehend aus Kimmich und Tolisso agieren dürften.

Salzburg hat im Gegensatz zu den Bayern die letzten fünf Pflichtspiele gewonnen, wobei gegen den SK Rapid beim 2:1-Sieg eine eher durchschnittliche Leistung reichte. Auffallend ist, dass die Salzburger in der Liga erst in der zweiten Halbzeit in Schwung kommen und von den Expected-Goal-Werten in den ersten 45 Minuten sogar nur Liga-Durchschnitt sind.

Will man die Sensation gegen die Bayern schaffen, müssen wohl zwei starke Halbzeiten auf das Spielfeld gebracht werden – es sei denn der deutsche Serienmeister präsentiert sich ähnlich schwach wie gegen den VfL Bochum, wovon man aber nicht ausgehen sollte.

Inter – Liverpool FC

Mittwoch, 16.02. 2022, 21:00 Uhr

Inter wurde in der Serie A vom Stadtrivalen Milan überholt, nachdem man nur einen Sieg aus den letzten vier Meisterschaftsspielen holte und das direkte Duell gegen den AC Milan verlor. Noch hat es die Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi aber in der eigenen Hand, da man zwar einen Punkt weniger als Milan aufweist, allerdings auch ein Spiel weniger absolvierte.

Liverpool hingegen hat einen richtig guten Lauf und gewann die letzten sechs Pflichtspiele in Serie. In der Liga liegt man dennoch deutlich hinter Manchester City zurück und der Titelgewinn wird sich nur schwer ausgehen.

Inter zeigte zuletzt in der Champions League ungewohnte Heimschwäche und konnte nur drei der letzten elf CL-Partien vor heimischem Publikum gewinnen. Nicolò Barella muss im Hinspiel zudem wegen einer Sperre passen, Neuzugang Gosens ist wegen einer Verletzung auch nicht dabei. Statt dem deutschen Nationalspieler wird wohl Ivan Perisic am linken Flügel beginnen.

Bastoni wird neben Vrij und Skriniar in die Abwehr-Dreierkette zurückkehren, nachdem er das Meisterschaftsspiel gegen Napoli verpasste.

Auf der Gegenseite wird Diogo Jota in die Mannschaft zurückkehren und Firmino aus der Startelf verdrängen. Ob Neuzugang Luis Diaz für Liverpool sein Champions-League-Debüt geben wird, wird davon abhängen wie fit Sadio Mane nach dem Afrika-Cup sein wird. Neben van Dijk wird wohl Ibrahima Konate beginnen, sodass Joel Matip nur der Platz auf der Ersatzbank bleiben wird.

