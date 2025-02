CL-Vorschau: Laimer und Posch wollen ins Achtelfinale

Wie vor jedem Europacup-Spieltag blicken wir auch heute auf die eine oder andere interessante Begegnung, um euch ein wenig auf die bevorstehenden Spiele einzustimmen....

Wie vor jedem Europacup-Spieltag blicken wir auch heute auf die eine oder andere interessante Begegnung, um euch ein wenig auf die bevorstehenden Spiele einzustimmen. Heute schauen wir nach München und Bergamo.

FC Bayern München – Celtic FC

Dienstag, 18.02. 2025, 21:00 Uhr

Das Hinspiel gegen Celtic fing für die Bayern mit einem kleinen Schock an, denn bereits nach 28 Sekunden erzielte der Ex-Rapid-Legionär Nicolas Kühn das vermeintliche 1:0 für die Hausherren. Der Treffer wurde jedoch aufgrund einer Abseitsstellung wieder aberkannt und der deutsche Bundesligist übernahm wie erwartet die Kontrolle über die Partie. Die Bayern taten sich aber nicht leicht und nach dem 2:1-Sieg, bei dem Olise und Kane die beiden Tore für Bayern und Maeda den Treffer für Celtic erzielten, lobte Trainer Kompany die Heimstärke des Gegners. Auf diese Heimstärke kann Celtic im Rückspiel nicht bauen, dennoch betont Celtic-Tormann Schmeichel, dass man sich keinesfalls kampflos geschlagen geben wird.

Am Wochenende gab es in der deutschen Bundesliga das Spitzenspiel zwischen Bayer Leverkusen und den Bayern zu sehen. Die Mannschaft von Xabi Alonso spielte die Bayern komplett an die Wand, nur ein Treffer wollte nicht und nicht fallen, sodass sich Laimer und Co. mit einem sehr schmeichelhaften 0:0-Unentschieden aus der Affäre zogen. Im Gegensatz zur deutschen Bundesliga ist in Schottland schon alles entschieden, da Celtic mit 13 Punkten Vorsprung die Tabelle vor den Rangers anführt und sich den Titel nicht mehr nehmen lassen wird.

Konrad Laimer wird heute wohl als Rechtsverteidiger in die Partie gehen. Alphonso Davies, Joao Palhinha und auch Stürmerstar Harry Kane sind aktuell fraglich. Kane ließ das Abschlusstraining aus und Trainer Kompany ließ es offen, ob der Mittelstürmer heute auflaufen wird. Auf der Gegenseite fehlen die verletzten James Forrest und Paulo Bernardo.

Atalanta Bergamo – FC Brügge

Dienstag, 18.02. 2025, 21:00 Uhr

Es kommt auch nicht alle Tage vor, dass man seinen Stammplatz bei seinem Klub verliert und anschließend einen besseren Verein findet, bei dem man sofort gesetzt ist. So ergeht es dem österreichischen Nationalspieler Stefan Posch aktuell nach seinem Wechsel vom FC Bologna zu Atalanta Bergamo.

Der Abwehrspieler stand seit dem Transfer in jeder Partie in der Startaufstellung. Auch heute wird er gegen Brügge rechts in der Dreierkette auflaufen. Was dabei sicherlich mitspielt ist, dass der Serie-A-Klub zahlreiche Verletzte in den eigenen Reihen hat. Sead Kolasinac, Odilon Kossounou, Ademola Lookman, Gianluca Scamacca, Giorgio Scalvini und Daniel Maldini fallen allesamt aus. Marco Carnesecchi steht allerdings im Gegensatz zum Hinspiel wieder im Tor. Bei den Gästen, die das erste Spiel mit 2:1 für sich entscheiden konnten, ist lediglich Bjorn Meijer verletzt. Der 2:1-Sieg kam auch durch einen sehr umstrittenen Strafstoß zustande, den Gästetrainer Gasperini stark kritisierte.

Der FC Brügge wird nach dem Hinspiel nicht allzu viele Gründe finden, weshalb man die Startelf verändern sollte. Bei Atalanta wird man bis auf Ausnahme des Tormanns eventuell auch auf die gleiche Elf wie im Hinspiel setzen. Atalanta-Trainer Gasperini erhofft sich eine Leistungssteigerung seiner Mannschaft: „Wir müssen besser spielen; in der zweiten Halbzeit des Hinspiels hatten wir Chancen, um in Führung zu gehen. Insgesamt müssen wir ein Spiel fabrizieren, das zwei Stufen besser ist.“

