CL-Vorschau: Lille empfängt Slavia Prag

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir auch heute den Blick auf eine der bevorstehenden Partien werfen und euch eine kleine Vorschau anbieten. Heute blicken wir auf das Duell zwischen Lille und Slavia Prag.

LOSC Lille – Slavia Prag

Dienstag, 20.8.2024, 21:00 Uhr

Lille und Fenerbahce lieferten sich in der 3. Qualifikationsrunde der Champions League einen wahren Thriller. Die Franzosen feierten im Hinspiel zunächst einen knappen 2:1-Sieg gegen den türkischen Vertreter, mussten aber im Rückspiel nach einem Eigentor von Bafode Diakite in die Verlängerung gehen, wo dann Abwehrspieler Aissa Mandi auch noch die rote Karte sah. Die Gäste aus Frankreich bekamen allerdings in der 118. Minute einen Elfmeter zugesprochen, den der kanadische Nationalspieler Jonathan David verwandelte. Damit war klar, dass Startrainer Mourinho und sein Klub Fenerbahce den Einzug in die Champions League verpassen wird, was angesichts der hohen Investitionen und dem großen Schuldenberg des Vereins alles andere als Ideal für die Vereinskassa des Klubs ist.

Apropos Jonathan David: Der Stürmer ist auch in dieser Saison der Star der Mannschaft. Vergangene Spielzeit schoss er 19 Tore in der Ligue 1 und kam bewerbsübergreifend sogar auf 35 Scorerpunkte (26 Tore und neun Assists). Lille muss auf einige bekannte Namen verzichten, wie etwa auf Nabil Bentaleb und Samuel Umtiti. Ob Angel Gomes rechtzeitig für das Spiel gegen Slavia Prag fit wird ist noch nicht gewiss. Der offensive Mittelfeldspieler musste am ersten Ligue 1-Spieltag mit einer Kopfverletzung ausgewechselt werden. Im Spital gab es dann eine Entwarnung, doch man wird abwarten müssen, ob er bereits heute wieder einsatzfähig ist. Der Auftakt in die neue Saison gelang den Franzosen sehr gut, denn am 1. Spieltag wurde Stade Reims auswärts mit 2:0 besiegt.

Auf dem Transfermarkt haben die Franzosen aktuell noch ein dickes Transferplus, da man Innenverteidiger Leny Yono um 62 Millionen Euro an Manchester United verkaufte und im Gegenzug nur 13 Millionen für neue Spieler ausgab. Linksaußen Osame Sahraoui war mit acht Millionen Euro der teuerste Transfer und der Norweger stand auch gleich im ersten Liga-Spiel in der Startaufstellung.

Auch Slavia Prags Aufstieg ins Champions-League-Playoff war keine Selbstverständlichkeit, denn die Tschechen trafen auf den belgischen Meister Union Saint-Gilloise. Slavia Prag zeigte sich aber in einer starken Form und feierte nach einem 3:1-Heimsieg auch einen 1:0-Erfolg in Belgien, womit man klar mit einem Gesamtscore von 4:1 in die nächste Runde aufstieg. In der tschechischen Liga absolvierte der Klub bereits fünf Partien und konnte nach einem 0:0 zum Auftakt gegen den 1. FC Slovacko alle weiteren Partien für sich entscheiden.

Stars wie Jonathan David sucht man bei den Tschechen vergebens, allerdings tummeln sich zahlreiche interessante Spieler im Kader, wie etwa der junge Rechtsau0en Matej Jurasek oder der Kapitän der liberischen Nationalmannschaft Oscar. Mit Tormann Jindrich Stanek und Innenverteidiger Tomas Vlcek fallen jedoch zwei wichtige Spieler aus.

