CL-Vorschau: Marcel Sabitzer trifft mit dem BVB auf Lille

Borussia Dortmund empfängt am Dienstagabend den OSC Lille zum Achtelfinal-Hinspiel der UEFA Champions League. Nach zwei Bundesliga-Siegen in Folge will der BVB vor heimischem Publikum den Grundstein für das Viertelfinale legen.

Trainer Niko Kovac kann im Champions-League-Achtelfinale gegen Lille wieder auf Abwehrspieler Julian Ryerson zurückgreifen, während ein Einsatz von Carney Chukwuemeka noch fraglich ist. Felix Nmecha ist der einzige Spieler, der fix ausfallen wird. Der Coach hat demnach wenige Personalsorgen.

Anders sieht es da bei den Gästen aus, denn Lille muss beim Dortmund gleich auf vier Spieler fix verzichten: Edon Zhegrova, Osame Sahraoui, Tiago Santos und Samuel Umtiti fallen allesamt aus. Zudem sind Remy Cabella und Gabriel Gudmundsson fraglich und könnten zunächst auf der Bank Platz nehmen. Der Ex-Dortmunder Thomas Meunier wird voraussichtlich als Rechtsverteidiger für den fehlenden Santos starten. Im Mittelfeld dürfte Ayyoub Bouaddi neben Benjamin André im bewährten 4-2-3-1-System auflaufen.

Während der BVB das Achtelfinale über die Play-offs gegen Sporting CP erreichte, schloss der OSC Lille die Ligaphase nach fünf Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen auf dem siebten Platz ab und qualifizierte sich direkt für die Runde der letzten 16. Die Franzosen gewannen dabei unter anderem gegen Real Madrid und Atletico Madrid, mussten sich aber auch Sporting geschlagen geben, also jener Mannschaft, die gegen den BVB ausschied.

BVB-Trainer Kovac äußerte sich zum Gegner: „Der französische Fußball und auch Lille sind gut, sehr technisch. Bruno Genesio ist ein Trainer, der Angriffsfußball spielen lässt, Ballbesitzfußball, einen sehr variablen Fußball. Das wird uns einiges an Konzentration, Kraft, Stabilität abverlangen. Wir müssen uns darauf einstellen, dass es eine harte Nuss werden wird. Nicht nur morgen, sondern auch in einer Woche in Lille.“

Lille reist allerdings nicht mit einem Erfolgserlebnis nach Dortmund. Die Franzosen verloren am Samstag das Auswärtsspiel gegen Paris Saint-Germain mit 1:4 und befinden sich nun auf der Tabelle nur noch auf Platz 5, da die Monaco dank dem ehemaligen Sturm-Angreifer Mika Biereth, der beim 3:0-Sieg alle Tore seiner Mannschaft erzielte, an Lille vorbeizog. Dazu meinte Kovac: „Wir müssen das Spiel nicht überbewerten. Wir wissen, dass PSG eine richtig klasse Mannschaft hat und dass es für jede Mannschaft dort schwierig ist. Wir wissen das einzuschätzen und lassen uns nicht blenden. Es liegt auch an uns, wie sehr wir den Gegner bearbeiten, ob wir das Spiel gewinnen oder Schwierigkeiten haben werden“. Den einzigen Treffer gegen Paris Saint-Germain erzielte Jonathan David, der auch in Dortmund als Solospitze agieren wird.

Auch der ehemalige Salzburger Karim Adeyemi äußerte sich zum Gegner: „Ich weiß, dass es eine gute Mannschaft ist. Es wird kein einfaches Spiel. Für Lille wird es aber auch nicht einfach, hier etwas zu holen, weil wir zu Hause mit den Fans im Rücken nochmal ein Stück besser sind.“

Apropos ein Stück besser: Marcel Sabitzer fand in den letzten Wochen unter Trainer Kovac zu seiner alten Form zurück und wird voraussichtlich gemeinsam mit Groß im zentarlen Mittelfeld gegen Lille starten. In einem Interview ließ er die letzten Wochen Revue passieren: „Meine Positionierung hat sich etwas verändert, ich kam öfter an den Ball und stand bis zum Bremen-Spiel jede Minute auf dem Platz. Das brauche ich für meinen Spielrhythmus. Wenn ich diesen Rhythmus habe, wenn ich Vertrauen spüre und eine klare Rolle habe, dann bin ich am besten. Ich wusste, was von mir erwartet wurde. Und ich konnte mich darin wiederfinden, sonst hätte ich nicht in Dortmund unterschrieben. Ich musste mich nicht neu erfinden, sondern mich nur ein wenig anpassen.“

