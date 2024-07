CL-Vorschau: Mourinho will in die Königsklasse

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir euch auch heute eine Vorschau auf das eine oder andere interessante Spiel bieten. Heute blicken wir nach Lugano,...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir euch auch heute eine Vorschau auf das eine oder andere interessante Spiel bieten. Heute blicken wir nach Lugano, wo Jose Mourinho mit seinem neuen Klub zu Gast ist.

FC Lugano – Fenerbahce

Dienstag, 23.07. 2024, 20:30 Uhr



Fenerbahce ist heute zu Gast beim Schweizer Vizemeister und scheint vor dem wichtigen Champions-League-Qualifikationsspiel immer besser in Form zu kommen. Die Türken starteten mit einem 2:1-Sieg gegen Petrolul Ploiesti in die Vorbereitung zur neuen Saison, kamen dann aber gegen die Admira nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus und verloren mit 0:1 gegen Hajduk Split. Danach deklassierte man aber in den letzten beiden Testspielen Racing Straßburg mit 4:0 und den Hull City FC mit 5:1. Altmeister Edin Dzeko erzielte drei Tore in den letzten beiden Freundschaftsspielen. Neben Jose Mourinho rüstete der türkische Vizemeister, der zwar 99 Punkte erreichte, aber drei Punkte Rückstand auf Meister Galatasaray aufweist, auch auf dem Transfermarkt groß auf. Mit Allan Saint-Maximin wurde gegen eine Leihgebühr (!) von acht Millionen Euro ein extrem dribbelstarker Flügelspieler ausgeliehen und mit Rade Krunic und Çağlar Söyüncü verpflichtete man viel Routine für die Defensive. Links hinten steht mit Ferdi Kadıoğlu ein Spieler unter Vertrag, der bei der Europameisterschaft 2024 im Achtelfinalspiel gegen Österreich eine extrem starke Leistung zeigte und kaum zu bändigen war.

Der FC Lugano spielt indes in einer anderen Preisklasse und hat auf dem Transfermarkt weniger Möglichkeiten. Mittelstürmer Zan Celar, der in der vergangenen Saison in 49 Pflichtspielen 21 Treffer erzielte und in der Meisterschaft 14 Mal traf, wechselte gegen eine Ablöse von zwei Millionen Euro zu den Queens Park Rangers. Das Geld gab man für den Rechtsverteidiger Mattia Zanotti aus, der von Inter gegen eine Ablöse von 2.5 Millionen Euro nach Lugano wechselte. Antonios Papadopoulos wechselte von der zweiten Mannschaft des BVB in die Schweiz und für den offensiven Mittelfeldspieler Daniel Dos Santos überwies man 850.000 Euro an den Ligakonkurrenten FC Thun. Der FC Lugano wurde so wie Fenerbahce Vizemeister. Die Young Boys setzten sich mit acht Punkten Vorsprung klar durch und holten verdient die Meisterschaft.

Auch wenn bei Fenerbahce einige bekannte Akteure auf dem Platz stehen, sind die Augen wohl auf den Mann an der Seitenlinie gerichtet. Jose Mourinho, der zuletzt bei der AS Roma unter Vertrag stand, war ein großes Thema im Präsidentenwahlkampf beim türkischen Klub und wurde von Präsidentschaftskandidat Aziz Yildirim ins Spiel gebracht. Der amtierende Präsident Ali Koç kam seinem Herausforderer zuvor und verpflichtete den Startrainer. Locken konnte man ihn mit einem fürstlichen Gehalt von zwölf Millionen Euro pro Jahr, wobei es sein kann, dass in dieser Summe auch die Gehälter für seinen Betreuerstab enthalten sind. Auf zehn Millionen Euro wird der Portugiese allerdings kommen, womit er zu den bestverdienenden Trainern überhaupt zählt.

Der Startrainer könnte noch einen prominenten Neuzugang bekommen. Laut Medienberichten soll Youssef En-Nesyri von Sevilla zum türkischen Vizemeister wechseln. Die Ablösesumme soll sich auf rund 20 Millionen Euro belaufen, wobei weitere fünf Millionen Euro als Bonuszahlungen dazukommen könnten. Etwas verrückt, wenn man bedenkt, dass Fenerbahce, wie auch die anderen türkischen Top-Klubs extrem hoch verschuldet sind. Dementsprechend ist Fenerbahce auch auf die Millionen in der Königsklasse angewiesen und der FC Lugano darf kein Stolperstein werden – ein riskantes Spiel mit dem Feuer, das aber schon seit Jahren gespielt wird.

Gespielt wird übrigens nicht in Lugano, sondern in der Stockhorn Arena in Thun, was José Mourinho bedauerte. Er kennt und schätzt Lugano sehr, da seine Kinder während seiner Zeit als Inter-Trainer zwei Jahre lang in Lugano zur Schule gingen.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen dem FC Lugano und Fenerbahce findet ihr bei wettbasis.com. Auf wettfreunde.net gibt es ebenfalls eine Vorschau und eine Prognose zu dieser Begegnung.