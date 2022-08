CL-Vorschau: Mwene im Playoff gegen die Rangers

Heute blicken wir für euch wieder auf zwei spannende Partien in der Champions League und bieten euch einen kleinen Vorgeschmack auf die bevorstehenden Playoff-Partien....

Rangers – PSV Eindhoven

Dienstag, 16.09. 2022, 21:00 Uhr

Für beide Mannschaften war ein wahrer Kraftakt nötig, um in das CL-Playoff einzuziehen. Die PSV Eindhoven setzte sich im Rückspiel in der Verlängerung gegen die AS Monaco durch. Nach einem 1:1 im Hinspiel gelang Gutierrez in Eindhoven in der 89. Minute der Ausgleich zum 2:2 und Luuk de Jong sorgte in der Verlängerung für die Entscheidung.

Auch in der Meisterschaft läuft es sehr gut für die Niederländer, die in der ersten Runde gegen Emmen mit 4:1 und anschließend gegen die Go Ahead Eagles zu einem 5:2-Auswärtssieg kamen.

Die Rangers drehten einen 0:2-Rückstand aus dem Hinspiel gegen Union Saint-Gilloise und gewannen zuhause mit 3:0. In der Liga sind die Schotten ebenfalls mit Siegen gegen Livingston, Kilmarnock und St. Johnstone gestartet, sodass man heute von einer richtig spannenden Partie ausgehen kann.

In der Startaufstellung könnte auch ein österreichischer Legionär zu finden sein, denn Phillipp Mwene begann bei beiden Partien als Rechtsverteidiger. Ein anderer bekannter Akteur aus der österreichischen Bundesliga schaffte es nicht in die Startaufstellung. André Ramalho kam bei beiden Partien erst im Laufe des Spiels in die Partie. Armando Obispo und Jordan Teze erhielten im Abwehrzentrum den Vorzug.

Prinzipiell würde PSV als Favorit in die beiden Begegnungen gegen die Rangers geben, allerdings verließen mit Götze, Zahavi und Bruma ganz wichtige Leistungsträger den Verein. Es erwartet uns ein Duell auf Augenhöhe, in denen die Gäste über zwei Spiele dennoch zu favorisieren sind.

FC Kopenhagen – Trabzonspor

Dienstag, 16.09. 2022, 21:00 Uhr

Der Jubel war groß an der Hafenstadt am Schwarzen Meer, denn Trabzonspor holte vergangene Saison überraschend den Meistertitel. Der Klub wurde zum siebten Mal türkischer Meister, wobei der letzte Erfolg aus dem Jahr 1984 datiert und viele der frenetisch feiernden Fans zum ersten Mal überhaupt einen Meistertitel feierten.

Welche Bedeutung das für die fußballverrückte Stadt hat, in der alles nach der Farben des Klubs ausgerichtet ist, kann man am besten erahnen, wenn man sich diese großartige Reportage von Copa 90 ansieht:

Einen großen Anteil am Meistertitel hatte Andreas Cornelius, der in der vergangenen Saison auf 15 Tore und fünf Assists kam. Der Mittelstürmer trifft heute auf seinen Ex-Klub, für den er lange Zeit erfolgreich auf Torjagd ging und in 176 Partien 61 Treffer und 18 Assists beisteuerte. Ein ganz besonderes Spiel für den Dänen, der auch regelmäßig ins Nationalteam einberufen wird.

Trabzonspor verfügt zudem über einen richtig starken Torhüter. Ugurcan Cakir ist Kapitän der Mannschaft und könnte ohne Probleme bei einem guten Klub in einer der Top-5-Ligen spielen.

Der FC Kopenhagen startete sehr bescheiden in die neue Saison und holte aus den ersten fünf Meisterschaftsspielen nur sechs Punkte, da es gegen AC Horsens, Viborg und Randers jeweils Niederlagen setzte.

Dies liegt auch an den Personalproblemen, denn es fehlen zahlreiche Spieler, unter anderem die Leistungsträger Daramy und Abwehrchef Khocholava. Der FC Kopenhagen hofft dennoch auf den ersten CL-Einzug seit der Saison 2016/17.

