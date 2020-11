CL-Vorschau: PSG nach zwei Niederlagen unter Druck

Wie vor jedem Europacup-Spieltag haben wir eine kleine Vorschau auf die bevorstehenden Partien für euch! Heute blicken wir auf zwei interessante Champions-League-Partien. Paris Saint-Germain...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag haben wir eine kleine Vorschau auf die bevorstehenden Partien für euch! Heute blicken wir auf zwei interessante Champions-League-Partien.

Paris Saint-Germain – RB Leipzig

Dienstag, 24.11.2020, 21:00 Uhr

Zum dritten Mal in diesem Kalenderjahr treffen die beiden Mannschaften in der Champions League aufeinander. Mitte August setzten sich die Franzosen im Semifinale der Champions League klar mit 3:0 durch, Anfang Oktober mussten sie sich allerdings im Gruppenspiel gegen die Leipziger mit 1:2 geschlagen geben. Thomas Tuchels Mannschaft steht am vierten Spieltag der Gruppenphase schon etwas unter Druck, denn in den ersten drei Runden holten die Stars rund um Neymar und Co. bloß drei Punkte. Ein Sieg im Heimspiel gegen die Leipziger ist demnach Pflicht.

Die Hausherren müssen auf einige Spieler verzichten. Bernat, Draxler, Kehrer und Icardi sind verletzt Kimpember und Gueye gesperrte. Ander Herrera und Marco Verratti sind zudem fraglich. Nach acht Siegen in Folge mussten die Pariser trotz eines Mbappé-Doppelpacks am Wochenende in der Meisterschaft eine Niederlage hinnehmen, da das Auswärtsspiel gegen die AS Monaco mit 2:3 verloren wurde. Aber auch die Leipziger versäumten es einen Sprung in der Tabelle nach vorne zu machen und konnten den Ausrutscher der Bayern (1:1 gegen Werder) nicht ausnützen. Gegen Eintracht Frankfurt beendete man das Spiel ebenfalls mit einem 1:1-Unentschieden. Willi Orban und Dayot Upamecano sind wieder fit und absolvierten auch die Partie am Wochenende gegen die Frankfurter. Nicht dabei sind die verletzten Lukas Klostermann und der österreichische Legionär Konrad Laimer. Marcel Sabitzer wird im Mittelfeld in der Startelf stehen.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen PSG und Leipzig findet ihr bei wettbasis.com. Auf wettfreunde.net gibt ebenfalls eine Vorschau und eine Prognose zu dieser Begegnung.

Borussia Dortmund – Club Brügge

Dienstag, 24.11.2020, 21:00 Uhr

Borussia Dortmund führt trotz der Niederlage gegen Lazio am ersten CL-Gruppenspieltag die Gruppe F mit einem Punkt Vorsprung auf den Serie-A-Verein an, da die Italiener im Gegensatz zu Dortmund gegen Zenit und Club Brügge nicht über ein Unentschieden hinaus kamen. Dortmund gewann gegen Brügge das Auswärtsspiel klar mit 3:0 und will auch heute drei wichtige Punkte einfahren. Am Wochenende konnte sich Goalgetter Haaland für die Champions League bereits einschießen, denn der Norweger erzielte beim 5:2-Sieg über Hertha BSC Berlin gleich vier Treffer und weist nun nach acht Spieltagen starke 10 Treffer auf. Nur Robert Lewandowski gelang in der Liga sogar noch ein Tor mehr. Marcel Schmelzer und Dan-Acel Zagadou sind verletzt, Jadon Sancho wurde gegen die Hertha geschont und wird wohl wieder in die Startaufstellung rücken. Emre Can ist auch wieder in der Mannschaft zurück, nachdem er rund vor einem Monat positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Auf der Gegenseite erholten sich die Belgier gut von der 0:3-Niederlage gegen den BVB und gewannen die beiden darauffolgenden Meisterschaftsspiele, sodass sie die Tabellenführung von Beerschot Wilrijk zurückholten. Beerschot Wilrijk spielte in der vorletzten Runde gegen KV Kortrijk eine ganz wilde Partie, die 5:5 endete. Der Österreich-Legionär Raphael Holzhauser traf nun drei Mal hintereinander, auch am Wochenende beim 2:1-Sieg gegen Anderlecht. Aber zurück zu Brügge – doe Belgier müssen gegen Dortmund auf Ricca und Mitrovic verzichten, sowie auf Sobol, der positiv auf Covid19 getestet wurde.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Dortmund und Brügge findet ihr bei wettbasis.com. Auf wettfreunde.net gibt ebenfalls eine Vorschau und eine Prognose zu dieser Begegnung.