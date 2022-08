CL-Vorschau: Rangers vor dem Aus?

Wie vor jedem Spieltag schauen wir auch heute auf zwei Europacup-Begegnungen, die wir mit Spannung erwarten. Wir blicken nach Schottland und nach Eindhoven! Rangers...

Wie vor jedem Spieltag schauen wir auch heute auf zwei Europacup-Begegnungen, die wir mit Spannung erwarten. Wir blicken nach Schottland und nach Eindhoven!

Rangers – Royale Union Saint-Gilloise

Dienstag, 9. August 2022, 20:45 Uhr

Viele Fußballfans werden sich verwundert die Augen gerieben haben, als sie die 0:2-Niederlage der Rangers gegen Royale Union Saint-Gilloise bei ihrem Livescore-Anbieter entdeckt haben. Freunde der belgischen Liga hingegen rechneten damit, dass sich die Rangers sehr schwertun werden.

Royale Union Saint-Gilloise stieg 1963 aus der höchsten belgischen Spielklasse ab und feierte erst in der Saison 2020/21 den Aufstieg. Seit dem Einstieg von Tony Bloom, der Mehrheitseigentümer bei Brighton & Hove Albion ist, ging es bergauf und der Verein hätte vergangene Saison beinahe den belgischen Meistertitel gewonnen, wurde aber schließlich doch noch vom FC Brügge abgefangen.

Platz 2 berechtigt den Klub jedoch zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in der Champions League anzutreten und mit einem 2:0-Einstandssieg gegen die Rangers kann man die Premiere als durchaus erfolgreich bezeichnen. Felice Mazzù sitzt in dieser Saison nicht mehr auf der Trainerbank, da er ein Angebot des RSC Anderlecht annahm. Sein Co-Trainer Karel Geraerts übernahm das Zepter. In die neue Saison startete der Verein mit vier Punkten aus den ersten drei Partien, der Fokus liegt noch aber ohnehin auf der Champions-League-Qualifikation.

Die Rangers wiederum dürfen sich zumindest über einen starken Auftakt in der Liga feruen, da man gegen Livingston und Kilmarnock sechs Punkte holte. Ein Ausscheiden aus der Champions-League-Qualifikation wäre aber eine große Enttäuschung, immerhin war man auch am Transfermarkt fleißig. Nachdem man Linksverteidiger Calvin Bassey um 23 Millionen und Joe Aribo um sieben Millionen verkaufte, verpflichtete man unter anderem Ben Davies von Liverpool.

PSV Eindhoven – AS Monaco

Dienstag, 9. August 2022, 20:30 Uhr

Im Hinspiel trennten sich die beiden Teams mit einem 1:1-Unentschieden, sodass es heute noch keinen eindeutigen Favoriten um den Aufstieg gibt. Der österreichische Legionär Phillipp Mwene stand im ersten Aufeinandertreffen 74 Minuten lang am Platz und wurde anschließend beim 4:1-Sieg gegen Emmen geschont. Ob er oder Ki-Jana Hoever rechts hinten auflaufen wird, ist aber noch offen.

PSV ging in Monaco in der 38. Minute durch einen Treffer des Mittelfeldspielers Joey Veerman in Führung. Die Hausherren gleichen zehn Minuten vor Schluss aus, als Innenverteidiger Axel Disasi zum 1:1 traf. Monaco-Trainer Philippe Clement wechselte in der Schlussphase die vier offensiven Akteure in seinem 4-2-3-1-System allesamt aus und an den Namen kann man schon erkennen, was für eine Kaderdichte der Ligue-1-Klub zur Verfügung hat. Ben Yedeer, Golovin, Volland und Minamino verließen das Spielfeld und wurden durch Breel Embolo, Sofiane Diop, Gelson Martins und Krépin Diatta ersetzt.

Insgesamt muss man sagen, dass diese Auslosung für beide Teams unglücklich ist und man gespannt sein darf, wer sich heute durchsetzen kann. Der Verlierer wird auch in der Europa League eine gewichtige Rolle spielen.

