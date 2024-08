CL-Vorschau: RB Salzburg vor Einzug in die Königsklasse

Wie vor jedem Spieltag wollen wir auch heute auf eine Europacup-Partie blicken und euch eine kompakte Vorschau liefern. Heute blicken wir nach Salzburg, wo...

Wie vor jedem Spieltag wollen wir auch heute auf eine Europacup-Partie blicken und euch eine kompakte Vorschau liefern. Heute blicken wir nach Salzburg, wo der österreichische Vizemeister im Rückspiel des CL-Playoffs Dynamo Kiew empfängt.

RB Salzburg – Dynamo Kiew

Dienstag, 27.08. 2024, 21:00 Uhr

RB Salzburg steht mit eineinhalb Beinen in der Champions League. Der österreichische Vizemeister gewann im Hinspiel gegen Dynamo Kiew auswärts mit 2:0 und legte damit den Grundstein für die sechste Teilnahme an der Königsklasse in Folge. Eine Qualifikation wäre auch insofern bemerkenswert, weil zum ersten Mal in der Geschichte des österreichischen Fußballs gleich zwei Vereine an diesem Bewerb teilnehmen würden. Meister Sturm ist bereits fix qualifiziert.

Nicht nur das 2:0 im Hinspiel spricht für RB Salzburg. Seit Neo-Trainer Lijnders am Werken ist, zeigen sich die Salzburger von einer ganz anderen Seite. Die Spielfreude ist zurück, die Mannschaft ist offensiver ausgerichtet und das schlägt sich auch in den Ergebnissen nieder. In der Liga holte man drei Siege aus den ersten drei Spieltagen, die Partie am Wochenende gegen den TSV Hartberg verschob man, um sich in Ruhe auf das wichtige Rückspiel vorbereiten zu können. In der Runde davor setzte man sich gegen Twente Enschede durch, wobei man am Ende noch ein wenig zittern musste und mit einem Gesamtscore von 5:4 aufstieg.

Auch gegen Dynamo Kiew ist das Ergebnis klarer als es der Spielverlauf war. Der Ballbesitz war ausgeglichen, bei den Expected Goals lagen die Salzburger knapp vorne. Die xG-Werte lauten aus Sicht des Gegners 1.74:2.27 – demnach war das keine klare Angelegenheit und die Ukrainer, die das Heimspiel in Polen austragen mussten, hätten durchaus anschreiben können.

Für Kiew war das 0:2 gegen RB Salzburg die erste Saisonniederlage. Davor warf man Partizan und die Rangers aus dem Bewerb und holte auch in der Liga zwei Siege aus zwei Spielen. Das Meisterschaftsspiel am Wochenende verschoben die Ukrainer ebenfalls, um sich auf die heutige Partie in Ruhe vorbereiten zu können.

Aus Datensicht sieht man einen Hauptgrund für die Niederlage. Während die Expected Goals mit 1.74:2.27 relativ ausgeglichen sind, haben die Salzburger bei den xGOT-Werten klar die Nase vorne. Die Expected Goals on Target messen die Wahrscheinlichkeit eines Tores nach der Schussabgabe, bewerten also die Qualität des Schusses mit ein, während die xG-Zahlen vor der Schussabgabe schlagend werden. Das bedeutet, dass ein Schuss, der beispielsweise einen xG-Wert von 0.3 aufweist, aber über oder neben das Tor geschossen wird, einen xGOT-Wert von 0 aufweist, da der Schuss aufgrund der schlechten Ausführung nie ins Tor gehen kann.

Die Salzburger haben hier mit 0.29:2.35 klar die Nase vorne. Diese Werte zeigen, dass die Ukrainer im Abschluss weit unter Erwartung agierten und schwache Schüsse abgaben.

Aleksa Terzic wird bei der Heimmannschaft heute aufgrund einer Verletzung fehlen. Neuzugang Bobby Clark wird ebenfalls noch keine Rolle spielen, da er noch nicht spielberechtigt ist. Dazu fehlen die Langzeitverletzten Fernando, Konate, Kawamura und Morgalla.

