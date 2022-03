CL-Vorschau: RB Salzburg vor Mammutaufgabe

Auch heute wollen wir uns die Europacup-Spiele des heutigen Tages anschauen und eine kleine Vorschau auf die Partien bieten. Wir blicken nach München und...

Auch heute wollen wir uns die Europacup-Spiele des heutigen Tages anschauen und eine kleine Vorschau auf die Partien bieten. Wir blicken nach München und nach Liverpool, wo zwei spannende CL-Achtelfinalspiele anstehen.

FC Bayern München – RB Salzburg

Dienstag, 08.03.2022, 21:00 Uhr

Nach dem 1:1 im Hinspiel wartet auf RB Salzburg eine enorm schwere Aufgabe beim Auswärtsspiel gegen den FC Bayern München, auch wenn der deutsche Rekordmeister zuletzt nicht in Bestform agierte. Aus den letzten fünf Pflichtspielen holten die Bayern nur zwei Siege, spielten zwei Mal 1:1-Unentschieden und verloren einmal völlig überraschend mit 2:4 gegen Bochum. Zuletzt kam Nagelsmanns Mannschaft zuhause nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus, wobei Süle den einzigen Treffer seiner Mannschaft schoss.

Auf der Gegenseite rennt es deutlich besser, wobei Jaissles Mannschaft natürlich die einfacheren Gegner vor der Brust hatte. Seit dem 1:1 im Hinspiel remisierte man einmal gegen den LASK und gewann gegen den WAC (2:0) und Altach (4:0). Allerdings könnten den Salzburgern bis zu acht Spieler nicht zur Verfügung stehen. Im Defensiverbund fehlen Vallci, Solet und Onguene, sodass wohl Wöber und Piatkowski im Abwehrzentrum starten werden. Junuzovic kann bei diesem Highlight nicht dabei sein, ebenso wenig wie Sesko, Okafor, Koita und Diakite. Dennoch werden die Gäste eine starke Mannschaft ins Rennen schicken können. Wir erwarten neben den oben erwähnten Innenverteidigern die Stamm-Außenverteidiger Kristensen und Ulmer, das Mittelfeld könnte aus Capaldo, Camara, Seilwald und Aaronson bestehen und im Sturm wird wohl Adamu neben Adeyemi auflaufen. Bei den Bayern, die eine fast vier Jahre ältere Mannschaft ins Rennen schicken werden, können neben Tormann Neuer auch Goretzka, Tolisso und Davies nicht mitmischen.

Liverpool – Inter

Dienstag, 08.03.2022, 21:00 Uhr

Im Parallelspiel will Liverpool nach dem 2:0-Auswärtssieg im Hinspiel den Einzug ins Viertelfinale gegen Inter fixieren und es müsste schon sehr viel schiefgehen, dass die Klopp-Mannschaft heute aus dem Bewerb ausscheidet. Die Reds zeigen sich nämlich in einer blendenden Verfassung und haben die letzten zwölf Pflichtspiele allesamt gewonnen, wobei wir das Unentschieden im Cup gegen Chelsea aufgrund des gewonnenen Elfmeterschießens auch als Sieg mitrechnen. Durch diese Siegserie könnte es noch einmal richtig knapp in der Premier League werden, denn Manchester City ist nur noch sechs Punkte vorne und hat ein Spiel mehr absolviert.

Definitiv knapp geht es in der Serie A zu, wo Milan, Inter und Napoli nur durch drei Punkte an der Tabellenspitze getrennt sind. Inter hat keine guten Wochen hinter sich, wobei nun am Wochenende immerhin ein 5:0-Sieg gegen Salernitana, wobei Lautaro Martinez drei Mal und Dzeko zwei Mal traf. Davor gab es aber in den letzten fünf Pflichtspielen keinen einzigen Sieg zu bejubeln.

Es wäre keine Überraschung, wenn Klopp die gleiche Mannschaft wie beim 1:0-Sieg gegen West Ham United aufstellt, obwohl mit Matip, Firmino und Thiago drei verletzte Spieler zurückkehren und schon wieder voll mittrainieren. Firmino hat jedoch seit dem Hinspielsieg gegen Inter nicht mehr gespielt, sodass die Dreierreihe im Sturm wohl Salah, Mané und Diaz heißen wird. Im Mittelfeld wird wohl Keita den Platz neben Fabinho und Henderson einnehmen.

Liverpool ist jedenfalls nicht nur in der Premier League aktuell gut drauf, sondern gewann auch die letzten sieben Champions-League-Spiele und schoss dabei stets mindestens zwei Treffer.

