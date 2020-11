CL-Vorschau: RB Salzburg zu Gast beim Titelverteidiger

Wie vor jedem Europacup-Spieltag haben wir eine kleine Vorschau auf die bevorstehenden Partien für euch! Heute blicken wir auf zwei interessante Champions-League-Partien. FC Bayern...

FC Bayern München – Red Bull Salzburg

Mittwoch, 25.11.2020, 21:00 Uhr

Der FC Bayern München setzte sich im Hinspiel gegen RB Salzburg mit 6:2 durch, allerdings vielen vier Treffer des deutschen Serienmeisters in der Schlussphase der Partie. Jesse Marschs Mannschaft hielt über weite Strecken ausgezeichnet mit dem Titelverteidiger mit. Die Salzburger standen kompakt und schalteten nach Ballgewinn schnell um.

Beide Teams werden mit ihren jüngsten Ergebnissen in der Meisterschaft nicht zufrieden sein. Die Salzburger fingen sich die erste Saisonniederlage ein und verloren verdient gegen den SK Sturm, der sich einfach bissiger in den Zweikämpfen präsentierte und mit mehr Leidenschaft auftrat. Der FC Bayern biss sich hingegen die Zähne gegen den SV Werder Bremen aus, der zwar weniger Spielanteile hatte, den überlegenen Gegner allerdings gut vom eigenen Tor weghielt. Die Bayern verstanden es nicht gefährliche Chancen zu kreieren und mussten sich letztendlich mit einem 1:1-Unentschieden zufriedengeben.

Die Hausherren gehen als ganz große Favoriten in die Partie. Der Titelverteidiger der Champions League gewann die letzten 14 Partien in der Königsklasse und stehen kurz vor dem Aufstieg in die K.o.-Phase. Lucas Hernandez wurde am Wochenende verletzt ausgewechselt und wird wahrscheinlich so wie Alphonso Davies und Joshua Kimmich ausfallen. Da mit Davies und Hernandez zwei Spieler für die linke Abwehrseite fehlen, wird vermutlich David Alaba diesen Part übernehmen. In der Innenverteidigung wird neben Boateng idealer Weise Süle auflaufen. Sollte Süle allerdings auch nicht fit werden wird Javi Martinez zum Innenverteidiger umfunktioniert. Auf der Gegenseite fehlen den Salzburgern die üblichen Langzeitverletzten, unter anderem auch Stürmer Patson Daka.

Inter Mailand – Real Madrid

Mittwoch, 25.11.2020, 21:00 Uhr

Inter wird sich die ersten drei Gruppenspiele in der Champions League anders vorgestellt haben, denn neben einer knappen 2:3-Auswärtsniederlage gegen Real kam man auch in den Partien gegen Shakhtar Donezk (0:0) und Borussia Mönchengladbach (2:2) nicht über ein Unentschieden hinaus. Damit liegt der Seria-A-Klub am letzten Platz, wobei die vier Teams jedoch sehr eng zusammenliegen. Mit einem Sieg könnte Inter beispielsweise an den zweitplatzierten Madrilenen vorbeiziehen. In der Meisterschaft, die dieses Jahr richtig spannend werden könnte, liegt Inter aktuell auf Platz 5 und gewann am Wochenende mit 4:2 gegen den FC Turin, wobei Lukaku einen Doppelpack erzielte. Der Belgier fehlte bei der ersten Begegnung gegen das weiße Ballett aufgrund einer Verletzung. Brozovic und Kolarov sind aufgrund eines positiven Corona-Tests fraglich, Vecino, Senis und Pinamonti fallen fix aus.

Auf der Gegenseite darf Real mit den letzten Ergebnissen gar nicht zufrieden sein. Zidanes Mannschaft verlor vor der Länderspielpause mit 1:4 gegen Valencia und kam am Wochenende gegen Villarreal nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Dieses Jahr könnte es sein, dass sich sowohl Real als auch der FC Barcelona in der Meisterschaft schwerer als sonst tun und dass die Dominanz der beiden Klubs weit geringer ausfällt. Real muss gegen Inter auf Abwehrchef Sergio Ramos verzichten, der ebenso wie Valverde und Odriozola fehlen wird. Casemiro muss einen negativen Covid-Test vorweisen, wenn er auflaufen soll.

