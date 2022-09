CL-Vorschau: Salzburg plagen Verletzungssorgen

Auch heute Abend stehen in der Champions League einige tolle Partien auf dem Programm. Wir blicken auf zwei Begegnungen und bieten eine kleine Vorschau....

Auch heute Abend stehen in der Champions League einige tolle Partien auf dem Programm. Wir blicken auf zwei Begegnungen und bieten eine kleine Vorschau.

Manchester City – Borussia Dortmund

Mittwoch, 14.09.2022, 21:00 Uhr

Manchester City startete mit einem 4:0-Auswärtssieg gegen den FC Sevilla in die Champions League und erwischte auch in der Liga einen guten Start, denn nach sechs Spieltagen fabrizierte die Mannschaft von Pep Guardiola vier Siege und zwei Unentschieden. Neuzugang Erling Haaland schlug bei den Citizens voll ein und steht nach den sechs Liga-Spielen bei zehn Treffern. Auch gegen Sevilla wusste er wo das gegnerische Tor steht und steuerte einen Doppelpack bei.

Nun trifft der norwegische Stürmer auf seinen Ex-Klub, für den er in 89 Spielen 86 Tore erzielte. Die Gäste haben einige personelle Probleme, denn Thorgan Hazard, Mahmoud Dahoud und Gregor Kobel fallen fix aus, während auch der Ex-Salzburger Karim Adeyemi und Donyell Malen fraglich sind. Ebenfalls voraussichtlich nicht dabei ist Neuzugang Jamie Bynoe-Gittens, der von City zum BVB wechselte.

Die Hausherren müssen weiterhin auf Kyle Walker, Aymeric Laporte und John Stones verzichten, allerdings kamen keine neuen Verletzungen hinzu. In der Innenverteidigung dürfte der Neuzugang von Gladbach, Manuel Akanji, zurückkehren.

Da City aufgrund des Tods der Queen das Spiel gegen die Spurs verschob, kam der BVB gegen RB Leipzig ordentlich unter die Räder und verlor mit 0:3. Mats Hummels saß bei der Niederlage nur auf der Ersatzbank, sollte aber heute von Beginn an im Abwehrzentrum neben Schlotterbeck zurückkehren.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Manchester City und Borussia Dortmund findet ihr bei wettbasis.com

Chelsea FC – RB Salzburg

Mittwoch, 14.09.2022, 21:00 Uhr

RB Salzburg startete mit einem beachtlichen 1:1-Unentschieden gegen den AC Milan in die Champions League. Die Mannschaft von Jaissle ist seit der Niederlage gegen Sturm Graz aus der zweiten Bundesliga-Runde ungeschlagen und gewann in der Liga sechs Partien in Serie. Der Serienmeister hat aber aktuell einige Verletzungssorgen, alleine in der Innenverteidigung fallen Max Wöber, Oumar Solet und Kamil Piatkowski aus, sodass Pavlovic und Bernardo starten werden. Luka Sucic, Mamady Diambou, Sékou Koïta, Samson Tijani, Bryan Okoh, Justin Omoregie und Oumar Diakité werden ebenfalls die Partie verlassen.

Die Verletztenliste der Londoner liest sich weit weniger spektakulär, da es mit N’Golo Kanté nur einen Ausfall gibt. Neo-Coach Graham Potter, der Thomas Tuchel nachfolgte, wird vermutlich auf ein 3-5-2 setzen und wir erwarten Jorginho, Zakaria und Mount im Mittelfeldzentrum. Die Dreier-Abwehrkette ist mit Thiago Silva, Koulibaly und Fofana ebenfalls hervorragend besetzt. Ein kleines Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Aubameyang, der im Sturmzentrum neben Sterling beginnen würde, wenn er ganz fit ist.

Die Londoner stehen jedenfalls unter Druck, da sie neben dem AC Milan als klare Favoriten in die Gruppe gingen, aber das Auftaktspiel gegen Dinamo Zagreb überraschend mit 0:1 verloren. Eine weitere Niederlage gegen einen Underdog sollten sich die Blues nicht leisten. Brisant ist jedenfalls, dass RB-Sportdirektor Christoph Freund beim Chelsea FC im Gespräch ist. Kein Wunder, denn der Salzburg-Sportdirektor leistet seit Jahren hervorragende Arbeit.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Chelsea und RB Salzburg findet ihr bei wettfreunde.net