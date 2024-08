CL-Vorschau: Schafft es RB Salzburg in die Königsklasse?

Wie vor jedem Europacup-Spieltag haben wir auch heute eine Vorschau auf eine der bevorstehenden Begegnungen für euch. Diesmal blicken wir auf die Partie zwischen...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag haben wir auch heute eine Vorschau auf eine der bevorstehenden Begegnungen für euch. Diesmal blicken wir auf die Partie zwischen RB Salzburg und dem FC Twente.

FC Twente – RB Salzburg

Dienstag, 6.8.2024, 20:45 Uhr

In den vergangenen Jahren war RB Salzburg als österreichischer Meister stets für die Gruppenphase der Champions League qualifiziert. Da das Meisterschaftsrennen in der Bundesliga vergangenes Jahr an den SK Sturm ging, müssen die Mozartstädter nun durch die Mühlen der Qualifikation und dabei gleich zwei Runden überstehen. Sollte man sich gegen den FC Twente durchsetzen, wartet der Gewinner der Partie zwischen Dynamo Kiew und den Rangers im Champions-League-Playoff. Im Falle eines Ausscheidens gegen Twente müssen die Salzburger mit der Europa-League-Gruppenphase vorliebnehmen.

Eigentlich hätte man sich von RB Salzburg nach der titellosen Saison eine Reaktion auf dem Transfermarkt erwartet, zumal die Klub-WM kommenden Sommer vor der Tür steht und mit einem Antrittsgeld von rund 50 Millionen Euro lockt. Der Vizemeister hielt sich aber trotz namhafter Abgänge zurück. Nicht mehr im Kader der Salzburger dabei ist Abwehrchef Strahinja Pavlovic, der zum AC Milan wechselte. Auch sein Partner in der Innenverteidigung, Oumar Solet, soll vor einem Abgang stehen. Luka Sucic wechselte zu Real Sociedad und Sekou Koitas Vertrag lief aus. Neu im Team ist Tormann Janis Blaswich, der untypischer Weise als Leihspieler zum Kapitän ernannt wurde, was ein eher seltsames Zeichen für den aktuell verletzten Schlussmann Alexander Schlager darstellt und der Japaner Kawamura, der sich aber kurz nach dem Transfer schwer verletzte.

Man darf davon ausgehen, dass die Salzburger auf manchen Positionen noch nachrüsten werden, allerdings kommt es zumindest für die Begegnungen gegen Twente zu spät. Neu ist in jedem Fall Neo-Trainer Pep Lijnders, der bei Red Bull Salzburg eine neue Ära einleitet. Statt dem 4-2-2-2 wird man nun ein typisch niederländisches 4-3-3 sehen, womit der gewohnte Doppelsturm bei den Bullen Geschichte ist. Ob Goalgetter Konaté allerdings spielen kann ist nicht gewiss, da er angeschlagen sein soll und wahrscheinlich nicht in der Startaufstellung stehen wird.

Trainer Pep Lijnders warnt jedenfalls vor dem Gegner, der in der vergangenen Saison Dritter der Eredivisie wurde. Twente endete mit 69 Punkten auf Platz 3, wies dabei aber 22 Rückstand auf Meister PSV Eindhoven auf und 15 Punkte Rückstand auf Vizemeister Feyenoord. Dennoch eine sehr starke Platzierung, zumal man Klubs wie Alkmaar und Ajax in die Schranken wies.

So wird der FC Twente spielen

Nicht mehr im Kader ist der Vorjahreskapitän und Innenverteidiger Robin Pröpper, der zu den Rangers wechselt und somit eventuell in der kommenden Runde auf die Salzburger treffen wird. Mees Hilgers und Alec van Hoorenbeeck werden laut niederländischen Medienberichten im Abwehrzentrum der Gäste starten. Anass Salah-Eddine wird vermutlich den Vorzug gegenüber Bas Kuipers auf der linken Abwehrseite bekommen und Youri Regeer startet als Rechtsverteidiger. Im Mittelfeld muss der FC Twente auf den verletzten Michal Sadílek verzichten, der einer der Schlüsselspieler in der Mannschaft ist. In der Vorbereitung sah man oftmals die beiden offensiven Mittelfeldspieler Michel Vlap zusammen mit Sem Steijn, was aber im Auswärtsspiel gegen Salzburg wohl zu gewagt wäre. Deshalb tippen wir auf ein Mittelfeld bestehend aus Mathias Kjølø, Carel Eiting und dem offensiveren Sem Steijn. Sayfallah Ltaief und Mitchell van Bergen sind die möglichen Kandidaten für die Linksaußen-Position, wobei der Niederländer die besseren Karten auf einen Startplatz hat. Eigenbauspieler Daan Rots startet Rechtsaußen und bekommt den Vorzug gegenüber Sam Lammers, der einen Teil der Vorbereitung verpasste. Als Mittelstürmer agiert Neo-Kapitän Ricky van Wolfswinkel, der bereits 15 Jahre alt ist, aber vergangenes Jahr starke 16 Tore in der Eredivisie für den FC Twente erzielte.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen RB Salzburg und dem FC Twente findet ihr bei wettbasis.com. Auf wettfreunde.net gibt es ebenfalls eine Vorschau und eine Prognose zu dieser Begegnung.