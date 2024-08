CL-Vorschau: Schafft es Salzburg in die Königsklasse?

Wie vor jedem Spieltag wollen wir euch eine kompakte Vorschau auf ein bevorstehendes Bundesliga-Spiel bieten. Heute blicken wir nach Kiew, wo Red Bull Salzburg...

Wie vor jedem Spieltag wollen wir euch eine kompakte Vorschau auf ein bevorstehendes Bundesliga-Spiel bieten. Heute blicken wir nach Kiew, wo Red Bull Salzburg das Hinspiel im Champions-League-Playoff bestreiten wird.

Dynamo Kiew – Red Bull Salzburg

Mittwoch, 21.08. 2024, 21:00 Uhr

Während der SK Sturm als österreichischer Meister die Qualifikation für die Gruppenphase der Champions League sich sparen konnte, wird Red Bull Salzburg heute und in der kommenden Woche zwei Playoff-Spiele gegen Dynamo Kiew bestreiten. Sollte diese Hürde genommen werden, dann stehen zum ersten Mal in der Geschichte des österreichischen Fußballs zwei Klubmannschaften in der Champions League. Möglich machte dies der Sieg gegen Twente Enschede in der 3. Runde der Champions-League-Qualifikation. Nach einem 2:1-Sieg im Hinspiel musste man am Schluss noch ein wenig zittern, brachte aber das 3:3-Unentschieden über die Zeit, womit der Weg ins CL-Playoff geebnet war.

Auch ansonsten läuft es unter Neo-Trainer Pepijn Lijnders sehr gut. In der Meisterschaft fuhr man in den ersten drei Runden ebenso viele Siege ein. Nach einem 3:2-Auswärtssieg gegen den GAK und einem klaren 5:1-Heimsieg gegen Blau-Weiß Linz, kam man am Wochenende zu einem 1:0-Auswärtssieg beim LASK. Das Meisterschaftsspiel zwischen den beiden Partien gegen Dynamo Kiew verschoben die Mozartstädter, um die Chancen auf einen Einzug in die Königsklasse zu erhöhen.

Dass die Salzburger so souverän in die Saison starten, war nicht unbedingt zu erwarten, da man sich auf dem Transfermarkt trotz des Abgangs einiger Leistungsträger recht vornehm zurückhielt. Tormann Janis Blaswich und der defensive Mittelfeldspieler Kawamura, der sich jedoch nach dem Transfer schwer verletzte, sind noch immer die einzigen Abgänge, obwohl Leistungsträger Pavlovic, Sukic und einige weitere Spieler den Klub verließen.

Lijnders hauchte aber neuen Esprit in die Mannschaft ein, stellte das System um und zelebriert einen offensiven Angriffsfußball, der unter seinen jüngeren Vorgängern nicht mehr zu sehen war. In puncto Pressing, Aggressivität und Spielfreude sind klare Verbesserungen zur Vorsaison auszumachen.

Das wird heute auch gegen Dynamo Kiew wichtig sein, denn die Ukrainer setzten sich zunächst gegen Partizan mit einem Gesamtscore von 9:2 durch (!) und trafen anschließend auf die Rangers. Nach einem 1:1-Unentschieden im Heimspiel gewann man auswärts etwas überraschend mit 2:0, wobei man beide Tore erst in der 82. und 84. Minute erzielte. In die Hand spielte den Gästen aus der Ukraine sicherlich die gelb-rote Karte von Rangers Linksverteidiger Jefte, der kurz nach dem Seitenwechsel vom Platz musste.

Insgesamt ein eher unglückliches Ausscheiden der Schotten, die über die 180 Minuten die bessere Mannschaft waren und mehr Chancen kamen. Dynamo Kiew-Trainer Oleksandr Shovkovskyi lobte nachher seine Spieler: „Die Rangers erwiesen sich als eine großartige Mannschaft und übten Druck aus, aber wir haben unsere eigenen Aufgaben erledigt und folgte dem Plan. Wir waren auf alles vorbereitet, was auf uns zukam.“

Das Spiel, das im polnischen Lublin über die Bühne gehen wird, wird womöglich ähnlich verlaufen. Nicht unbedingt vom Ergebnis her, aber von der Spielcharakteristik. RB Salzburg sollte die energetischere Mannschaft sein, das Team, das mehr Ideen und Kreativität im Spiel nach vorne aufweist. Dynamo Kiew verfügt jedoch über mehr Erfahrung, die in solch wichtigen Partien ebenfalls viel wert ist.

In der Meisterschaft absolvierte das Team erst zwei Partien, die Dynamo beide für sich entschieden konnte. So wie RB Salzburg verschieben auch die Ukrainer das Meisterschaftsspiel zwischen den beiden Playoff-Duellen.

Aufpassen wird man auf den jungen Mittelstürmer Vladyslav Vanat und den zentralen Mittelspieler Mykola Shaparenko, der in dieser Saison als einziger Spieler bereits zwei Assists beisteuerte. Ein großer Rückhalt ist zudem Tormann Georgiy Bushchan, der mit 30 Jahren und 18 Länderspielen für die Ukraine viel Routine aufweist. Vitaliy Buyalskyi, der ebenfalls schon einige Länderspiele für die Ukraine absolvierte, ist im zentralen Mittelfeld das Um und Auf und der Kapitän der Mannschaft.

