CL-Vorschau: Schwab und Murg wollen in die Königsklasse

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir auch heute auf eine interessante Begegnung blicken und eine kompakte Vorschau liefern. Heute blicken wir auf die Partie zwischen PAOK Thessaloniki gegen Banja Luka, in der mehrere österreichische Legionäre in der Startaufstellung stehen könnten.

PAOK Thessaloniki – FK Borac Banja Luka

Mittwoch, 24.07. 2024, 19:30 Uhr

Die österreichischen Legionäre Stefan Schwab und Thomas Murg gewannen in der vergangenen Saison mit PAOK die griechische Meisterschaft und wiesen einen Punkt Vorsprung auf AEK Athen auf. Stefan Schwab verlängerte vor rund einem Monat seinen Vertrag beim griechischen Klub und wird noch eine Saison anhängen. Auch der zweite Ex-Rapid-Spieler, Thomas Murg, verlängerte dieses Jahr seinen Vertrag und unterschrieb bis Sommer 2026 beim frischgebackenen griechischen Meister.

Beide österreichische Legionäre dürfen mit der vergangenen Saison extrem zufrieden sein. Da PAOK auch im Europacup weit kam absolvierten Schwab und Murg sehr viele Pflichtspiele. Stefan Schwab kam insgesamt auf 55 Partien, in denen er zehn Tore und fünf Assists beisteuerte. Thomas Murg kam auf 46 Einsätze und brachte es auf neun Tore und vier Assists. Beide Spieler hatten einen großen Anteil am Meistertitel und insbesondere Stefan Schwab zeigte sich in den internationalen Bewerbsspielen auch in einer guten Form.

Der griechische Meister absolvierte in der vergangenen Saison 16 Europacup-Spiele. Zunächst schlug man in der Conference League Qualifikation Beitar Jerusalem, Hajduk Split und den Heart of Midlothian FC souverän, ehe man in der Gruppenphase mit Eintracht Frankfurt, Aberdeen und HJK Helsinki nur ein Unentschieden abgab und unter anderem Eintracht Frankfurt zwei Mal bezwang.

In der K.o.-Phase warf man nach einer 0:2-Niederlage gegen Dinamo Zagreb den kroatischen Meister nach einem 5:1-Heimsieg aus dem Bewerb, ehe man im Viertelfinale gegen den FC Brügge nach zwei Niederlagen ausschied. Im heimischen Cup scheiterte man im Halbfinale knapp an Panathinaikos.

PAOK weist viel internationale Erfahrung auf und ist heute gegen den bosnischen Meister klarer Favorit. Der FK Borac Banja Luka gewann in der vergangenen Saison mit zwei Punkten Vorsprung vor Zrinjski Mostar die heimische Meisterschaft und musste sich dem Vizemeister nur im Cup-Finale geschlagen geben. Es war der dritte bosnische Meistertitel des Vereins.

In der vergangenen Saison war das Abenteuer Europapokal recht schnell beendet und schuld daran war ein österreichischer Klub. In der 2. Runde der Europa Conference League traf man auf die Wiener Austria und verlor das Auswärtsspiel mit 0:1 und das Heimspiel anschließend mit 1:2. Heuer stieg man in der 1. Runde der Champions League Qualifikation ein und hatte mit dem albanischen Vertreter KF Egnatia große Mühe. Nach einem 1:0-Heimsieg entschied man das Rückspiel erst im Elfmeterschießen.

Auch beim FK Borac Banja Luka steht ein österreichischer Legionär unter Vertrag, den wir sogar in der Startaufstellung sehen könnten. Der ehemalige RB-Akademiespieler Stefan Savic hat eine interessante Karriere mit vielen verschiedenen Stationen hinter sich. Er spielte unter anderem für den LASK, Wisla Krakau, Warta Posen, Slaven Belupo und Olimpija Ljubljana. Vor rund zwei Wochen wechselte er ablösefrei von Warta Posen zu seinem neuen Klub und wurde gleich in der ersten Qualifikationsrunde eingesetzt. Beim Hinspiel stand er 45 Minuten lang auf dem Platz, beim Rückspiel durfte er über die gesamten 120 Minuten im offensiven Mittelfeld sein Können zeigen.

