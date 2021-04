CL-Vorschau: Schwere Aufgabe für ersatzgeschwächte Bayern

Wie vor jedem EC-Spieltag wollen wir euch mit einer kleinen, kompakten Vorschau auf die Partien einstimmen. Diesmal blicken wir auf zwei Rückspiele im Viertelfinale...

Wie vor jedem EC-Spieltag wollen wir euch mit einer kleinen, kompakten Vorschau auf die Partien einstimmen. Diesmal blicken wir auf zwei Rückspiele im Viertelfinale der Champions League.

Paris Saint-Germain – FC Bayern München

Dienstag, 13.04.2021, 21:00 Uhr

Paris Saint-Germain geht nach dem 3:2-Auswärtssieg in München als Favorit um den Aufstieg ins Rückspiel, insbesondere da den Bayern gleich mehrere Akteure fehlen werden. Im schlimmsten Fall muss Coach Hansi Flick auf zehn Spieler verzichten! Goalgetter Robert Lewandowski wird fix ausfallen, ebenso wie Tolisso, Gnabry und Douglas Costa. Hinter den Einsätzen von Jérôme Boateng, Lucas Hernández, Niklas Süle, Leon Goretzka und Marc Roca stehen Fragezeichen, immerhin sollte Kingsley Coman wieder fit sein, obwohl er gegen Union Berlin zur Halbzeit in der Kabine bleiben musste. Alphonso Davies wird ausgeruht in die Partie gehen können, da er in der Liga eine Sperre absitzen musste. Da er links hinten spielen wird, wird Alaba entweder im defensiven Mittelfeld oder in der Innenverteidigung beginnen, je nachdem welche Innenverteidiger matchfit werden. In der Bundesliga reichte es für die Bayern zuletzt nur zu einem 1:1-Unentschieden, wobei der Vorsprung von fünf Punkten auf RB Leipzig immer noch komfortabel ist.

Spannender geht es in der Ligue 1 zu, wo Lille weiterhin die Tabelle mit drei Punkten Vorsprung auf PSG anführt. Die Hausherren werden im Spiel gegen die Bayern auf Marquinhos und Juan Bernat verzichten müssen, Goalie Keylor Navas ist ebenso fraglich wie Icardi und Kurzawa. Marco Verratti und Alessandro Florenzi stehen Trainer Mauricio Pochettino zur Verfügung, da beide einen negativen Corona-Test vorlegen konnten. Statt Marquinhos wird wohl Danilo Pereira im Abwehrzentrum beginnen. Das 4-2-3-1-System der Franzosen ist insbesondere in der Offensive brandgefährlich, wo neben Mbappé und Neymar auch Angel di Maria und Julian Draxler einen Startplatz haben werden.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München findet ihr bei wettbasis.com. Auf wettfreunde.net gibt es ebenfalls eine Vorschau und eine Prognose zu dieser Begegnung.

Chelsea FC – FC Porto

Dienstag, 13.04.2021, 21:00 Uhr

Chelsea steht mit eineinhalb Beinen im Champions-League-Semifinale, denn das Hinspiel in Porto endete mit einem 2:0-Auswärtssieg. Sollten Andreas Christensen und Tammy Abraham rechtzeitig fit werden, darf Trainer Tuchel auf seinen gesamten CL-Kader zurückgreifen. Es ist denkbar, dass Tuchel N’Golo Kante eine Pause gönnt, da er erst unlängst nach einer Verletzung wieder fit wurde und in wenigen Tagen das FA-Cup-Semifinale gegen Manchester City ansteht. Dem FC Porto macht es vielleicht ein wenig Hoffnung, dass mit Mehdi Taremi und Sergio Oliveira zwei Spieler zurückkehren, die im Hinspiel eine Sperre absitzen mussten. Nicht mit dabei sind Diogo Costa und der verletzte Mouhamed Mbaye.

In sieben der letzten neun Champions-League-Partien kassierte der Chelsea FC keinen einzigen Treffer. Die Defensive ist die große Stärke unter Neo-Trainer Tuchel, der bis auf den Ausrutscher gegen West Brom kaum Gegentore mit seiner neuen Mannschaft hinnehmen musste. Nach dem jüngsten 4:1-Auswärtssieg gegen Crystal Palace befindet sich Chelsea in der Tabelle auf Platz 5 und der dritte Platz ist mit zwei Punkten Rückstand noch absolut in Reichweite. Porto machte in den letzten Wochen Punkte auf Tabellenführer Sporting gut, weist aber immer noch einen Rückstand von sechs Punkten auf.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen dem Chelsea FC und dem FC Porto findet ihr bei wettbasis.com. Auf wettfreunde.net gibt es ebenfalls eine Vorschau und eine Prognose zu dieser Begegnung.