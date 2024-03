CL-Vorschau: Spannung in London und Barcelona

Wie vor jedem Spieltag blicken wir auch heute wieder auf die beiden Champions-League-Partien des heutigen Abends, um euch einen kleinen Vorgeschmack auf die bevorstehenden...

Wie vor jedem Spieltag blicken wir auch heute wieder auf die beiden Champions-League-Partien des heutigen Abends, um euch einen kleinen Vorgeschmack auf die bevorstehenden Partien zu bieten. Heute blicken wir nach London und Barcelona.

Arsenal – FC Porto

Dienstag, 12.03. 2024, 21:00 Uhr

In der Premier League läuft es für den Arsenal FC in den letzten Wochen und Monaten absolut fantastisch. Die Gunners haben die letzten acht Meisterschaftsspiele allesamt gewonnen und bezwangen dabei unter anderem auch den Liverpool FC mit 3:1. Die Londoner liegen nun punktegleich mit den Reds auf Platz 1 und auch Manchester City liegt nur einen Punkt hinter dem Führungsduo – Spannung ist also damit vorprogrammiert!

In der Champions League muss der Arsenal FC heute aber eine 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel gegen den FC Porto ausbügeln. Die Gunners hatten im Hinspiel deutlich mehr Ballbesitz, verstanden es aber kaum Chancen herauszuspielen. Auch die Hausherren, die im Hinspiel ein wenig gefährlicher wirkten, kamen nicht zu vielen Möglichkeiten, erzielten aber spät in der Nachspielzeit doch noch den Führungstreffer, der die Chancen für das Rückspiel deutlich verbesserte.

Der Arsenal FC ist natürlich trotzdem der klare Favorit für das Rückspiel, wird allerdings aufpassen müssen, denn der Gegner befindet sich in einer starken Verfassung und gewann vor neun Tagen gegen Benfica mit 5:0! Anschließend feierte man einen 3:0-Auswärtssieg gegen Portimonense, sodass die Mannschaft von Trainer Sérgio Conceição viel Selbstvertrauen für das schwierige Rückspiel im Gepäck haben wird. In der Meisterschaft liegt man dennoch aktuell nur auf Platz 3, da man im Laufe der Saison immer wieder überraschend Punkte abgab.

Bei den Gästen fehlen Ivan Marcano, Zaidu Sanusi und Mehdi Taremi verletzungsbedingt aus, bei den Hausherren wird Gabriel Martinelli fix passen müssen. Jurrien Timber und Takehiro Tomiyasu trainierten wieder mit der Mannschaft mit, werden aber nicht in der Startaufstellung stehen.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Arsenal und Porto findet ihr bei wettbasis.com

FC Barcelona – SSC Neapel

Dienstag, 12.03. 2024, 21:00 Uhr

Der FC Barcelona empfängt heute den SSC Neapel im Champions-League-Rückspiel und nach dem 1:1-Unentschieden im Hinspiel ist die Begegnung noch komplett offen. In der heimischen Meisterschaft liegen die Katalanen auf Platz 3, bekamen aber immerhin in den letzten drei Spielen keinen einzigen Gegentreffer. Vergangenen Freitag feierte man einen 1:0-Heimsieg gegen RCD Mallorca.

Der Vorjahresmeister der Serie A spielt heuer eine enttäuschende Saison und liegt nur auf Platz 7. Der Rückstand auf den äußerst souveränen Tabellenführer Inter beträgt unglaubliche 29 Punkte und die Neapolitaner haben bereits jetzt mit acht Niederlagen doppelt so viele Spiele verloren geben müssen, wie in der vergangenen Saison, als man nur vier Niederlagen sammelte. In der Gruppenphase trafen die Italiener auf Barcelonas ewigen Rivalen Real Madrid und verloren beide Spiele (2:3 und 2:4). Ansonsten musste der SSC Neapel in der Königsklasse heuer aber noch keine Niederlage hinnehmen.

Das Hinspiel verlief recht ausgeglichen. Der Ballbesitz war fast komplett gleich verteilt, die Katalenen schossen häufiger auf das gegnerische Tor, allerdings von wenig aussichtsreichen Situationen. Auch die xG-Werte von 0.87:0.69 zeigen, dass die Punkteteilung in Ordnung ging.

Sorgen bereitet den Katalanen allerdings die lange Verletztenliste. Frenkie de Jong, Gavi, Ferran Torres, Alejandro Balde, Marcos Alonso, Pedri und Raphinha werden den Hausherren allesamt nicht zur Verfügung stehen. Auf der Gegenseite fällt nur Jens Cajuste und Cyril Ngonge fix aus.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen dem FC Barcelona und dem SSC Neapel findet ihr bei wettfreunde.net